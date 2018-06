Kateřina Konečná: Když mám spojence, který chce jednat a může dojednat mír a lepší život, tak proč se EU tak chová k Rusku. Proč ho odmítáme?

Místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná se v rozhovoru pro DVTV.cz vyjádřila mimo jiné k tomu, že Rusko je partner. „Jsme hloupí, že to nedokážeme pochopit,“ sdělila. A zároveň také podotkla, že hnutí ANO bude KSČM rovnat páteř doleva.

Úvodem se Konečná vyjádřila k zahraničním misím. „Mise nám vadí, ale na druhou stranu ten mandát, jak nakonec dopadne samotné vyjednávání, trvá. Páteční rozhodnutí bylo překvapením, asi bych lhala, kdybych řekla, že to nebude komplikace. Ale všichni také čekáme na to, jak dopadne referendum ČSSD,“ sdělila Konečná. Při jednání o vládě s hnutím ANO, tedy o její toleranci, hovoří komunisté především o svých programových prioritách.

„Třicátého června bude o všem rozhodovat ústřední výbor strany,“ zmínila Konečná. „Daleko více věcí budeme chtít ošetřit v toleranční smlouvě,“ zmínila Konečná s tím, že některé podmínky nebyly v minulosti ze strany ANO dodrženy. Proto budou nyní chtít komunisté jasné termíny, kdy se například jednotlivé priority podaří prosadit.

Následně se Konečná rozhovořila o Rusku. Rusko je podle ní země, se kterou je nutné jednat. Situaci na Blízkém východě pak podle jejích slov nevyřeší nikdo jiný než Rusko. „Pokud se nebudeme chovat mezinárodně neutrálně, nebude to nic dobrého pro Českou republiku,“ poznamenala také Konečná.

„Ve chvíli, kdy mám nějakého spojence, který se mnou chce jednat a je schopen dojednat mír a lepší život, tak se ptám, proč se Evropská unie chová k Rusku, jak se chová? Chováme se k němu tak, že jej odmítáme,“ vyjádřila se pak ještě k Rusku a situaci na Blízkém východě Konečná. „Američané se zdiskreditovali,“ dodala Konečná.

„Rusko se chová podle mého názoru přesně tak, jak je donuceno, aby se chovalo,“ sdělila Konečná a odmítala se ztotožnit se závěry vyšetřování ohledně sestřelení malajsijského letadla, kdy jej měli sestřelit proruští separatisté. „V těch závěrech není napsáno, že za tím stál někdo z Kremlu,“ řekla Konečná. „Tyto závěry pro mě nejsou jasným ukazatelem toho, co se stalo,“ uzavřela toto téma.

„Hnutí ANO je hnutí, které nemá žádný ucelený program. Ani levý, ani pravý,“ sdělila pak Konečná k tomu, že komunisté by chtěli rovnat páteř hnutí ANO doleva. Předčasné volby by pak podle jejích slov nic nevyřešily. „Nechci se ale nechat opít Andrejem Babišem,“ dodala také ještě k vládním vyjednáváním Konečná. Ona sama chce prosadit co nejvíce věcí, které slibovala před volbami.

