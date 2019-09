Kauza Koněv: „Starostův naschvál!“ Pirátka, která jediná podpořila sochu, promluvila

Rozhovor vedl osobně provozovatel internetové televize Žarko Jovanovič. Ten na úvod rozhovoru zmínil, že rozhovor s Barborou Hrůzovou pořídila i Česká televize, ve vysílání se ale z tohoto rozhovoru neobjevilo téměř nic, takže Raptor TV v podstatě nahrazuje veřejnoprávní vysílací povinnost ČT.

Zastupitelka Hrůzová uvedla, že zásadní věci již prezentovala v písemném prohlášení na Facebooku. Jako jediná hlasovala proti, neboť jí vadilo, že o takové věci rozhoduje pouze zastupitelstvo. „Myslím si, že o věci, kolem které byla rozpoutaná taková hysterie, by si měli rozhodovat občané Prahy 6“.

Piráti proto navrhovali místní referendum, kde by o osudu památníku rozhodla veřejnost. Referendum schváleno nebylo, a ještě zastupitelka Hrůzová i Piráti dostali množství výtek, že jsou alibisté a chtějí se zříci odpovědnosti.

„Já si to nemyslím. My jsme dostali od občanů mandát na základě nějakého programu. Ale v něm o nějakém památníku není ani zmínka. Takže si myslím, že mandát k rozhodnutí této otázky bycho m získali až tím referendem,“ myslí si.

Jovanovič připomněl, že v prohlášení uvedla i další důvody svého hlasování. Například, že se jedná o předvolební kampaň starosty Koláře, který v ní záměrně rozehrává téma protiruské xenofobie. „Je to tak. Ten pomník je při každém výročí poléván barvou a objevují se tam hanlivé nápisy. Ale to se děje už od roku 2014, tedy od doby, kdy nastoupil do funkce starosty Ondřej Kolář. Vždy se to vyčistilo, pak tam starosta nechal doplnit tu dodatkovou tabulku“.

Hrůzová sama si myslí, že postava maršála Koněva není úplně jednoznačná. A právě proto chtěla, aby o osudu jeho sochy rozhodli občané. Referendum by se konalo až za dva roky a do té doby by probíhala veřejná debata, kde by si občané mohli svůj názor vyjasnit. Součástí by byla například i odborná konference pod záštitou Akademie věd.

Letos se ale starosta Kolář zachoval jinak. Věděl, že dojde k vandalismu, jako pokaždé, ale místo toho, aby se mu snažil zabránit (třeba tím, že by večer před výročím na náměstí posílil policejní dozor), tak „neudělal nic, počkal, až se to stane, a pak prohlásil, že tentokrát pomník vyčistiti nenechá“. Dokonce policie naopak nedovolila dobrovolníkům, aby pomník očistili.

„Takže si myslím, že to udělal naschvál,“ myslí si Hrůzová. Tomu svědčí i jeho další dobře známé kroky, jako obestavění pomníku lešením a natažení plachty. Následovalo několikanásobné stržení plachty.

„Pro mě jsou ty kroky nepochopitelné. A vysvětluji si to tak, že pan starosta chtěl rozvířit hysterii okolo toho pomníku a vyhrotit situaci do té míry, aby se na zastupitelstvu muselo hlasovat, co s pomníkem dál,“ myslí si Hrůzová.

Hlavním důvodem ale podle Hrůzové je snaha starosty Koláře stát se místopředsedou TOP 09, která bude na podzim na sjezdu volit nové vedení. „Už podle vyjádření jeho kolegyně Pekarové Adamové on hodlá kandidovat na místopředsedu, takže se mu velice hodí, že se na něj takto zaměřila pozornost, ukázal se, že se umí vymezit proti Hradu, že trvá na tvrdých protiruských krocích. A to bude asi ten pravý důvod,“ myslí si.

Své názory Hrůzová prezentovala i na kameru České televize. Z rozhovoru ale nakonec nebylo odvysíláno téměř nic. „Hned po tom hlasování mě požádal o rozhovor přítomný štáb České televize. Velice příjemná paní redaktorka mi řekla, ať se připravím. Pak přišla do záběru, začala se mnou mluvit, a já jsem jí podala vysvětlení, proč jsem hlasovala tak, jak jsem hlasovala,“ vyprávěla. Když si ale večer pustila Události, a nestačila se divit. „Oni tam řekli, že jsem jediná hlasovala proti, a pod to dali záběr z přípravy před rozhovorem, jak tam jen koulím očima a nevím, co říct. To mě rozzlobilo,“ uvedla.

Piráti považují za nejvhodnější způsob řešení takto ožehavých lokálních otázek místní referendum. A jako zastupitelský klub si i tentokrát odhlasovali, že jej budou prosazovat. Pokud by se referendum neprosadilo, tak by Piráti měli volné hlasování. Když neuspěl návrh na referendum, rozhodla se ona hlasovat proti přesunu pomníku s tím, že pokud se nevyjádří občané, měl by být zachován současný stav. Kolegové Piráti její názor respektovali.

Od občanů dostala několik negativních ohlasů. „Byla jsem z toho trochu nervózní, říkala jsem si, jestli bych si teď neměla o ochranku místo pana starosty požádat já,“ poznamenala k tomu. Poté, co zveřejnila své vyjádření na Facebooku, začaly jí chodit pochvalné ohlasy.

„Dokonce mi psali, že jsem hrdinka, že jsem hlasovala dobře. Ale to ne, já se jako hrdinka necítím. Já jsem prostě hlasovala podle svého svědomí,“ uzavřela rozhovor.

