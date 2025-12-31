Randula (Svobodní): Končí rok 2025, končí opravdu dobrý rok...

Celý život jsem se v rámci svojí profese zvukaře a light designéra snažil pomáhat schopným lidem, k tomu, aby byli dobře slyšet a vidět. Ať už to byli moderátoři v různých rozhlasových stanicích, o něco později herci v televizi a nakonec muzikanti na pódiích festivalů a hudebních klubů.
Pak ovšem přišel zlomový rok 2020 a s ním všeobecné virotické šílenství, jež v neuvěřitelném rozsahu zachvátilo také naše politiky. A ti mi tehdy zakázali pomáhat těm, kterým jsem pomáhal do té doby. Ba co víc, zakazovali mi to způsoby, které byly v rozporu s mými (snad trochu naivními či idealistickými) představami, jež jsem si o právním státě či lidských právech a svobodách vytvořil během svého VŠ studia.
V tě době jsem ovšem i díky těmto zákazům objevil jiné lidi, kteří potřebovali pomoci v tom, aby byli lépe vidět a slyšet. Ty, kteří o lidských právech a svobodách či právním státě i v této nelehké době stále hovořili tím stejným jazykem, jaký jsem si pamatoval ze studentských dob.
Jiří Randula
Byl to především Libor Vondráček, mladý právník a tehdy také čerstvě novopečený předseda strany Svobodní, byl to Zdeněk Koudelka, můj někdejší vyučující ústavního práva z brněnské fakulty a jeden z tehdy největších, nejhouževnatějších a také nejúspěšnějších právních bojovníků proti nezákonným vládním opatřením z doby virového šílení.
O pár let později se k nim se svým racionálně skeptickým pohledem na fungování současné dotační ekonomiky přidala ještě Markéta Šichtařová.
Pět let jsem se snažil přispět svým drobným dílem k tomu, aby tito lidé byli dostatečně vidět a slyšet, aby se jejich názory donesly k uším v nichž by mohly rezonovat. Pět let strávených na petičních stáncích, kontaktních kampaních, přednáškách, besedách, plakátovacích jízdách i nekonečných schůzích a poradách...
Rok 2025 přinesl konečně úspěch. Libor s Markétou se na začátku října stali poslanci Parlamentu ČR a Zdeněk Koudelka byl na samém sklonku roku jmenován náměstkem pro legislativu na Ministerstvu spravedlnosti ČR.
Tato tři jména jsou pro mě určitým příslibem, že by se vyšinutá doba právního temna snad nemusela v nejbližší době opakovat. Všem třem přeji do budoucna hodně úspěchů v jejich nové práci a věřím, že nyní již budou dobře vidět a slyšet i bez mého skromného přičinění.
Rok 2025 byl dobrý rok. Věřím, že díky tomuto dobrému roku se v roce příštím budu moci s maximální silou a energií znovu věnovat už jenom tomu, aby byli co nejlépe vidět a slyšet hlavně muzikanti.
Hodně štěstí v roce 2026 všem, kdo to dočetli až sem.
