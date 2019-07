Kauza Staněk: Tohle prý ČSSD zatajila. Tvrzení, která zatím nezazněla

Kadrman nabídl trochu jiný pohled na souboj o Staňka. Na serveru Časopisu Argument spekuloval o tom, že za kláním o ministra kultury nemuselo v pozadí stát odvolání Jiřího Fajta z vedení Národní galerie Praha, ale snad spor o rekonstukci Veletržního paláce. Viceprezident Asociace zauvažoval, že některý z náměstků ministra Staňka třeba mohl po Fajtovi chtít, aby rekonstrukce vyšla o něco levněji, a ne na plánované 3 miliardy. Aby něco zbylo.

Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 5% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 1% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 94% hlasovalo: 3641 lidí

„V kuloárech se říká, že již před mnoha měsíci jeden z bývalých blízkých spolupracovníků Jiřího Fajta začal některé vysoké úředníky Ministerstva kultury zásobovat tipy, na čem Fajta ‚uvařit‘. A mezi nimi byly dnes všeobecně známé Fajtovy milionové odměny. Vědělo se, že Staněk marně hledá téma, kterým by pronikl do širšího veřejného povědomí, přičemž jediný, kdo mohl Fajta odvolat, byl právě on. A ministr se nenechal dlouho přemlouvat. Odvolání ředitele, jehož projekty realizované mimo Národní galerii Praha, mnohdy končily obrovskou ekonomickou ztrátou, bylo nabíledni,“ pokračoval Kadrman.

Staněk tedy nakonec našel důvod, proč Fajta odvolat. Nepočínal si prý hospodárně, když sám se sebou podepsal smlouvu o dohledu nad několika projekty. Podobné smlouvy se podle Kadrmana v zahraničí podepisují běžně, ale Staněk takovou smlouvu využil jako záminku. A od ČSSD za to podle Kadrmana dostal od svých spolustraníků kudlu do zad.

„Povyku, který Fajt spustil a jehož se ochotně kavárna včetně opozice chytila, se zaleklo vedení ČSSD. Jinak než vražení kudly do zad rozhodnutí předsednictva nazvat nelze. Ne, že by takové jednání bylo v této nejstarší politické straně ojedinělé. Ale kudly do zad se dosud vrážely spíše proto, že se dotyčný nechtěl dělit. Ale vrazit kudlu do zad ministrovi jen ze strachu… Existuje něco více ponižujícího? Ponižujícího jak pro ministra, tak pro předsedu strany?“ zeptal se komentátor.

Staněk toho prý využil ke svému zviditelnění a rozhodl se promluvit v diskusi před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Nejen tady se proměnil z dosud prakticky neviditelného ministra na jednoho z nejviditelnějších členů vlády. A to je prý důvod, proč by také ve vládě mohl i do budoucna zůstat.

Ve funkci podle Kadrmana zůstane i proto, že ministra podpořila kulturní komise ČSSD.

„Vedení ČSSD přivedlo doslova k šoku usnesení kulturní komise ČSSD, která na svém posledním zasedání plně podpořila Staňka ve funkci a vyjádřila nesouhlas s požadavkem na jeho odvolání. Vedení udělalo vše, aby se toto usnesení určené grémiu strany nedostalo na krajské či okresní sekretariáty. Vnitrostranický obraz Staňka by se mohl nebezpečně změnit. V obdobném duchu se nedávno vyjádřila stranická krajská organizace Jihočeského kraje,“ napsal Kadrman.

