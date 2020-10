Kauza „hladový umělec“: Herečka Boková odpovídá Miloši Zemanovi

Čestmír Strakatý v Prostoru X přivítal herečku Jenovéfu Bokovou. Ta obsadila hlavní roli ve filmu, který zachycuje období padesátých let minulého století. Co se týče politiky, tak se o ni zajímá i kvůli tomu, že její otec podepsal Chartu 77. „Je to každého občanská povinnost se o to zajímat, protože když to necháme tak, jak to je, tak to bude čím dál horší,“ myslí si. Je jí smutno ze slov prezidenta Zemana.

Herečka Jenovéfa Boková byla hostem moderátora Čestmíra Strakatého v pořadu Prostor X. Je jí líto současných omezení v kultuře, ale na druhou stranu ji to tolik nezasáhlo, jelikož v posledním půlroce měla čas na dodělání bakalářského studia a splnění přijímaček na magistra. „Je mi blbý o tom tak mluvit, bohužel to vidím, že to už dopadá, že zavírají podniky, které mám ráda, a hrozně mě to mrzí,“ pověděla.

Celý rozhovor ZDE:

Moderátor Strakatý se Bokové zeptal, jak vnímá slova prezidenta Zemana o tom, že umělci tvoří nejlepší díla, když jsou hladoví. „Je mi z toho smutno a vlastně mě hodně mrzí, že to pořád nevidí někteří lidé, jaký ten člověk je,“ odpověděla. Poté se bavili o minisérii České televize Herec, kde hraje hlavní roli. Film je zasazen do padesátých let minulého století.

„Teď, když jsme dělali tiskovku k Herci, tak se mě tam někdo zeptal, jestli si myslím, že to osloví i dvacetileté, třicetileté lidi, a naopak si myslím, že o to víc, protože my jsme to vůbec nezažili a tenhleten formát je natočený tak, že se vás to dotkne, a můj partner, tomu je 33 a určitě nevyrůstal v rodině, jako jsem vyrůstala já, a můj táta mi vyprávěl, co tehdy bylo, tak se ho to i tak strašně dotklo, a myslím si, že tu ještě nevznikl film z padesátých let, který by takhle temně vypovídal o té době, která by se mohla dotknout nás, kteří jsme to nezažili,“ popsala. Otec Bokové podepsal Chartu 77.

„Chápete tam to složité rozhodování, kterým tam musejí oba ti hlavní aktéři procházet?“ zeptal se Čestmír Strakatý. „Ta moje Anežka je taková čistá duše. Tak doufám, že bych se třeba zachovala, ale nikdy nevíme, jak bychom se zachovali v nějakých situacích, já jsem nikdy neměla nůž na krku, kdy by mi řekli, že moje děti nebudou studovat. Doufám, že bych jim to zkusila vysvětlit a zkusili bychom to tak udělat, tak jak to udělal můj otec, že můj bratr nemohl na nějaké dobré školy, ale nikdy nevíte, jestli byste byl opravdu takový hrdina. Když jsme to točili, tak jsem se snažila nekoukat na ty scény, které tam měl ten Standa. Když jsem to teď viděla v tom kuse, tak to byla pro mě nálož, ale stejně tam nějaké velké odsuzování, říct, že to je svině, nemůžu,“ vysvětlila. V příběhu jde i o spolupráci s StB.

Herečka se rozesmála nad dotazem, zda ji zajímá dnes politika. Prý by měla zajímat každého a snaží se ji nějak řešit. „Já se ptal spíš proto, jestli vás váš otec k tomu antikomunismu, že jste o tom mluvili, vedl? Jestli je to nějaká rodinná tradice?“ zeptal se moderátor Strakatý. Prý ano. „Je to každého občanská povinnost se o to zajímat, protože když to necháme tak, jak to je, tak to bude čím dál horší,“ dodala.

V rozhovoru padla řeč i na její roli patronky charitativní sbírky pro samoživitelky. „Proč tahle aktivita? Proč právě samoživitelky?“ chtěl vědět Čestmír Strakatý. Ona sama dělala již podobné balíčky pro lidi bez domova na Vánoce a většinou ji to najde, než že by podobné věci hledala, jelikož takových možností je strašně moc. „Mě právě oslovili. Když je mi ta nadace blízká, tak ráda pomůžu,“ sdělila.

