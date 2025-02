Kde byl Babiš? Kde bylo ANO? Otázky po hlasování o Okamurovi

„Dámy a pánové, začíná nám nová doba – nová doba politické kriminalizace a vy stojíte u jejího zrodu z jejího začátku. A vzpomeňte si na mě. Jednou se bude týkat také vás. Ne z naší strany, ale úplně z jiných stran. Je to prostě špatně. Je to konec demokracie. Je to špatně. Je to něco, co se dělo v západní Evropě, ve Francii, v Holandsku, v Německu, v Americe Donaldu Trumpovi, a vy v tom prostě pokračujete a nakonec to sežere vás.“ Těmito slovy komentoval předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala rozhodnutí Poslanecké sněmovny o vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání.

Poslanci o něm rozhodli ve středu v deset večer a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda jej na mikrofon okomentoval slovy „všechno, co jsme chtěli udělati, jsme udělali“.

Důvodem měl být plakát SPD, upozorňující na rizika migrace, který vstoupil do obecného povědomí pod názvem „chirurg z dovozu“.

„Na plakátu je vyobrazen muž negroidní rasy s agresivním výrazem v obličeji, zakrváceném oblečení a se zakrváceným nožem v ruce, přičemž tento plakát je doplněn textem ‚Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu‘, ‚Stop migračnímu paktu EU‘. Kdy uvedený plakát má rasistický xenofobní podtext, kdy přímo přisuzuje pouze negativní vlastnosti migrantům negroidní rasy, a tímto vyvolává nenávist k této rase,“ zaznělo v Poslanecké sněmovně z policejního dokumentu.

Poslanci vládní koalice od počátku deklarovali, že budou hlasovat pro Okamurovo vydání. Naznačilo to již hlasování mandátového a imunitního výboru, který ale nedokázal najít shodu.

Poslanec Pavel Svoboda při prezentaci stanoviska TOP 09 na plénu posunul argumenty do citoslovné úrovně slovy, že „ta kampaň byla fuj“.

Nehlasoval například poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura, který opustil sál a vysvětlil, že on o vydání svého mladšího bratra hlasovat nechce, ale věří, že ostatní budou hlasovat pro jeho vydání.

Mnohé ale překvapilo, že stejné rozhodnutí, tedy odejít ze sálu, učinila poměrně výrazná část poslaneckého klubu ANO.

V rozpravě za opoziční hnutí obsáhle vystoupila jeho poslankyně Helena Válková, když vysvětlovala neutrální stanoviska mandátového a imunitního výboru, jehož je předsedkyní. „Hlasovala jsem proti vydání, protože poté, co jsem všechny ty skutečnosti v těch různých materiálech a výpovědích slyšela, viděla, studovala, jsem nenabyla přesvědčení, že by tato trestní věc vedla k tomu žádoucímu – z hlediska policejního orgánu – konci, to znamená úspěšnému odsouzení,“ přidala svůj názor.

Helena Válková patřila ke 43 poslancům ANO, kteří pak skutečně hlasovali proti návrhu na vydání. Klub ANO má ale celkem 71 členů. Sedmnáct dalších poslanců se ze středečního jednání omluvilo a z přítomných se pak jedenáct nepřihlásilo k hlasování. Mezi nimi i předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Rozhodnutí poslanců ANO poměrně podstatně ovlivnilo konečné výsledky hlasování. Potřebné kvórum pro Okamurovo vydání bylo absencemi sníženo na 72 hlasů. Nakonec se pro vydání vyslovilo 81 poslanců včetně Ivo Vondráka, nezařazeného poslance, zvoleného na kandidátce ANO.

Nejvíc hlasů pro Okamurovo vydání dodala ODS, z jejichž 35 poslanců podpořilo návrh 26. Devět zbylých bylo ze středečního jednání omluveno, šlo třeba o premiéra Fialu, ministry Stanjuru a Černochovou nebo o místopředsedu Sněmovny Jana Skopečka, který byl přitom ve Sněmovně přítomen a řídil schůzi.

O jeden hlas méně dodal STAN, jehož poslanec Petr Gazdík se k hlasování nepřihlásil. Dále pro hlasovalo třináct poslanců TOP 09 (kompletní klub s výjimkou omluvené Heleny Langšádlové), všichni čtyři Piráti a dvanáct z 22 lidovců.

Proti hlasoval celý klub SPD (omluven Jan Hrnčíř) a výše zmíněných 43 poslanců ANO. Dohromady 62 hlasů.

Překvapila zejména neúčast Andreje Babiše. „Pan předseda Babiš při hlasování o mém vydání v sále chyběl, přestože během dne ve Sněmovně byl. Důvod jeho neúčasti, stejně jako neúčasti některých dalších poslanců ANO, neznám,“ říká Okamura pro ParlamentníListy.cz.

Podle informací z kuloárů Poslanecké sněmovny, které ParlamentníListy.cz získaly, ale vztahy mezi oběma opozičními hnutími rozhodně nejsou idylické. Zejména poslanci SPD mluví často o kolezích z ANO velmi kriticky. A někteří takto vnímají i toto hlasování.

„Neúčast poslanců hnutí ANO, ať už z důvodu politické neochoty, taktiky nebo jiných neznámých důvodů, může být vnímána jako selhání v ochraně vlastního politického vlivu a podpory v klíčových hlasováních,“ říká pro ParlamentníListy.cz poslankyně SPD Marie Pošarová. Je podle ní zvláštní, že ANO právě při takovém hlasování nevyvinulo žádnou iniciativu, aby zajistilo alespoň větší účast svých poslanců.

A připomíná, že hlasování bylo velmi těsné, jedenáct hlasujících, kteří se nepřihlásili k hlasování, by výsledek otočilo.

Tématem hlasování navíc bylo vydání poslance k trestnímu stíhání za jeho slova. Případ Tomia Okamury je podle ní velkým precedentem v otázce svobody projevu. Pokud ani toto nepřimělo ANO k jasnému hlasování, budí to pochybnosti.

„ANO tímto krokem prokázalo nedostatek strategického myšlení a schopnosti chránit své spojence v klíčových okamžicích. Bohužel,“ uzavírá Pošarová.