Kde je Babiš, kde je Stuchlík. Schovaný v zákulisí. Kdo vás sem pustil?! Ne vše, co se dělo ve štábu ANO, jste mohli vidět v televizi

Při vstupu do štábu ANO z Náměstí republiky museli novináři projít kolem akce nazvané Festival svobody, pořádané v rámci tradiční konference Forum 2000. Na náměstí zaujal například stánek vysvětlující výhody užívání konopí, umístěný přímo mezi propagačními materiály Knihovny Václava Havla a Člověka v tísni. Vše doprovázela z pódia skupina nespecifikovaných etnických zpěvů a tanců.

Hned přes ulici v obchodním domě Kotva naopak vládla atmosféra seriózního a napjatého očekávání. Mezi novináři již před čtrnáctou hodinou, kdy se zavíraly volební místnosti, procházeli zástupci marketingového oddělení ANO Lucie Kubovičová a Marek Prchal, který všem vysvětloval záměry kampaně ANO, která byla často kritizována nebo posmívána.

Příchod jednotlivých kandidátů nebo předsedy Andreje Babiše se očekával v pozdějším čase. Novináře IDNES.cz Josefa Kopeckého zajímalo, kdy dorazí stále ještě úřadující primátorka ANO Adriana Krnáčová, načež se od překvapených zaměstnanců hnutí dočkal dotazu, kdo to je.

Do volebního štábu ANO mají nejprve dorazit poslanec @PatrikNacher a pražští kandidáti do Senátu Eva Syková a Ivan Pilný, až později kandidát na primátora Petr Stuchlík. Premiér @AndrejBabis snad k večeru. Na otázku, zda přijde i @adkrn, jsem dostal odpověď - a to je kdo? #volby — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 6. října 2018

Krnáčová v pozdějších hodinách skutečně dorazila. A svůj příchod měla navíc zpestřen špalírem fotoaparátů a kamer, mluvčí ANO totiž jen pár minut předtím ohlásila novinářům očekávaný příchod primátorského kandidáta Petra Stuchlíka. Primátorka prošla mezi objektivy svižným krokem a na dotaz, zda by mohla novinářům odpovědět na několik otázek, odvětila, že později. Poté zamířila do části vyhrazené kandidátům ANO, a mezi novináře již nepříšla.

Odpoledne ve volebním štábu se rozjíždělo velmi zvolna. Vzhledem ke složitému sčítání komunálních kandidátek chodily hlasy velmi pomalu a z kandidátů ANO mezi novináře dorazili až kolem půl čtvrté dva čelní kandidáti v pražských komunálních volbách. Jedním byl senátní kandidát na Praze 12 a trojka komunální kandidátky Ivan Pilný, druhým pak číslo 2 magistrátního lístku, poslanec Patrik Nacher.

Čas si mezitím novináři krátili různě, například obsluhou svých profilů na sociálních sítích.

Momentka z volebniho stabu ANO vyvolava tri klicove otazky. Ci je ruka mirici prstem dolu; na co ukazuje a proc se Andrej Babis s ostatnimi nedrzi. pic.twitter.com/YZmMJujCT6 — Ondrej Kundra (@okundra) 6. října 2018

ANO sice změnilo tradiční místo štábu z Chodova do obchodního domu Kotva, ale jsou jistoty, co jsou neměnné.#volby #ano pic.twitter.com/0KwUxaATXz — Jakub Plíhal (@jakub_plihal) 6. října 2018

Patrik Nacher novinářům sdělil, že hnutí ANO je připraveno v příštím volebním období na pražské radnici spolupracovat s „kýmkoliv, kromě aktivistů, kteří nechtějí nic dělat, jen to město zabetonovat“. Koho má konkrétně na mysli, to i přes naléhání novinářů neprozradil. „To si snad dovedete doplnit sám,“ řekl nakonec nejdotěrnějšímu ze žurnalistů.

Koalice z minulého volebního období ale podle Nachera nebyla tak špatná, jak jí někteří přičítají. „Byla to koalice revizní. Tedy taková, co dávala dohromady to, co se tu za minulá období zanedbalo. Určitě to nebylo vidět tak, jako kdyby postavila Kaplického knihovnu, ale pro rozvoj města to určitě bylo důležité,“ dodal.

Pak si ještě Patrika Nachera odvedl Vladimír Keblůšek do studia, které si ve štábu ANO postavila Česká televize, a které celé odpoledne obhospodařoval společně s kolegou Danielem Takáčem.

Ivan Pilný pro ParlamentníListy.cz uvedl, že věří v úspěch jak v komunálních volbách, tak při své senátní kandidatuře. Později před novináři připustil, že kandidovat v Praze za hnutí ANO není úplně snadné, ale přesto má z kampaně dobrý pocit.

Do štábu pražského ANO dorazila středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová- Pokorná. Tu prý výsledek pražských voleb mimořádně zajímá, protože její kraj musí s Prahou spolupracovat.

Mezi novináři si ale vzal slovo novinář Radek Bartoníček, který nedávno psal i o kauzách hejtmanky Jermanové a nyní chtěl vědět, zda si politička nemyslí, že její kauzy před volbami hnutí ANO poškodily.

„Pane Bartoníčku, já jsem nic špatného neudělala a vaším nařčením a vaším tendenčním reportážím se vždycky budu bránit," odpověděla hejtmanka.

Do volebního štábu ANO přišla místopředsedkyně hnutí a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která mimo jiné odpověděla na dotaz @Aktualnecz, jak by hodnotila své politické působení, které vzbuzuje kontroverzní reakce... Dekuji za odpověď... pic.twitter.com/27jVQJbuo8 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 6. října 2018

Hejtmanka zopakovala, že podnikatele Horáčka, se kterým je spojována, nikdy neviděla a proti nařčením, která se o ní píší, se hodlá bránit soudně. „Protože ono to nepoškozuje jen moje jméno, ale poškozuje to celé hnutí ANO,“ vysvětlila.

Krátce poté, co hejtmanka domluvila, vypukl mezi novináři značný rozruch a všichni se hrnuli ke vchodu. Přímo před reportérem ParlamentníchListů.cz přistála letící židle jednoho z novinářů.

Za cvakání spouští fotoaparátů a svitu kamer pak mezi žurnalisty prošel vysoký blonďatý muž, podle novinářů primátorský kandidát Petr Stuchlík.

Jeho příchod byl mluvčí ANO Lucií Kubovičovou už dlouho avizován a novináři na něj již byli „nastartovaní“ (mezitím došlo k výše zmíněnému setkání s Adrianou Krnáčovou a několika humorným nedorozuměním, kdy se před kamerami zjevil nic netušící kolega- novinář, vracející se z toalety).

Muž prošel mezi novináři do části vyhrazené kandidátům ANO, před kterou se shromáždili fotografové a kameramani. „Já ho mám už u výtahu,“ hlásila jedna z fotografujících novinářek. Novináři z hloučku prosili štáb ANO, zda by jim očekávaného lídra pražské kandidátky nepřivedl alespoň na pár otázek.

Po chvilce ale vyšel značně rozpačitý pracovník štábu. „Až dorazí pan Stuchlík, tak vám jej rádi přivedeme, ale toto bohužel nebyl on,“ oznámil novinářů, kteří se zklamaně rozešli zpět ke svým stolkům.

A tak se dál čekalo na lídra kandidátky Petra Stuchlíka, ale i na předsedu ANO Andreje Babiše. Jeho příchod byl ohlášen na devatenáctou hodinu. Přítomní reportéři televizí začali s mluvčí ANO Lucií Kubovičovou okamžitě plánovat pořadí premiérových vstupů do hlavních zpravodajských relací po devatenácté.

Vše ale dopadlo zcela jinak. Po sedmé byli všichni připraveni na premiéra, Daniel Takáč z České televize „hlídkoval“ rovnou u výtahu, ale premiér stále nepřicházel. Novináři na svých počítačích sledovali přibývající výsledky a v nabízeném cateringu začala být s postupujícím večerem stále populárnější položkou káva.

Kolem půl deváté mluvčí ANO Lucie Kubovičová ohlásila, že tisková konference, na které by premiér Babiš zhodnotil volby, se uskuteční během čtvrt hodiny. Premiér již byl přítomen v části vyhrazené ANO a po několika minutách skutečně přišel před novináře na připravené pódium.

„Předběžně to vypadá velice dobře,“ zahájil hodnocení ministerský předseda.

„Měli jsme skvělou kampaň. Všichni se smáli, že na mě mají číslo. No ano, mají. Všichni na mě mají číslo, protože já jsem tady pro všechny občany,“ ujistil premiér. Jako důkaz, že mu lidé píší a projevují vděk, uvedl během tiskové konference několikrát spokojené babičky, které mu prý nyní děkují za zavedení slevy na jízdném.

„Já mám sociální cítění. Od nástupu na finance jsem pomohl důchodcům, teď jsem jim rekordně zvýšil důchody. A babičky mi píšou, že mohou cestovat za svými rodinami. Takže já mám sociální cítění,“ řekl pak také.

Věnoval se i politické konkurenci. Třeba ODS podle něj stále vykládá, jak je ANO levicové, a přitom je to ANO, kdo typicky pravicově snižuje daně, zatímco ODS místo toho předváděla čachry se superhrubou mzdou.

„Nebo Česká televize dělá reklamu Pirátům, jací jsou to ajťáci. Ale byl jsem to já, kdo ustavil vládního koordinátora IT. A když jsem požádal Piráty, aby nám dodali do komise pro IT nějakého experta, tak si museli dát inzerát,“ dodal premiér se smíchem.

Podobně v dobré náladě odpovídal i na dotazy novinářů. Ondřeji Kundrovi z Respektu na jeho dotaz, proč si ANO kupuje voliče, odpověděl: „„Pane Kundro, vy nejste náš fanoušek. Já sleduju váš Twitter.“

Samotné otázce prý premiér nerozumí a nechápe, zda si novinář z Respektu skutečně myslí, že se voliči dají koupit. „ Voliči jsou inteligentní a nedají se koupit,“ ujistil jej.

Neuspokojil jej ani Josef Kopecký z IDNES.cz, který se ptal, zda premiér nemá strach, že volební výbuch ČSSD a KSČM, na jejichž hlasech Babišova vláda stojí, nezkomplikuje fungování vládní koalice.

„Pane Kopecký, proč do toho zase pletete ty komunisty. Dobře víte, že nejsou ve vládě,“ opáčil premiér. Doporučil novináři statistiky hlasování, které ukazují, že vláda se rozhodně neopírá výhradně o komunisty.

„„ČSSD má poděkovat panu Hamáčkovi, protože on tu stranu zachránil, tím, že šel s námi do koalice,“ odpověděl na druhou část dotazu.

Protože kdyby byli v opozici, tak by prý sociální demokraté mohli akorát mluvit do zdi. Proto Babiš věří, že strana z Lidového domu nebude měnit své zaběhnuté vedení a koalice bude dál fungovat bez problémů.

Na závěr tiskovky se ještě jednou vrátil k tomu, proč je podle něj hnutí ANO tak úspěšné. „Ty babičky vědí, že Babiš zavedl kontrolní hlášení a EET. A vybrali jsme díky tomu megadaně, stovky miliard,“ vysvětloval popularitu hnutí ANO. Také všichni vidí, že hnutí ANO poprvé od vstupu do EU dokáže v Bruselu něco prosadit. „Takže ty babičky vědí, že Babiš vybral ty prachy, a zvýšil jim ty důchody. A teď jim Babiš snížil jízdné. A babička mi psala, že mohla jezdit za rodinou jen jednou za půl roku, a teď jezdí dvakrát za kvartál. A to je fajn, ne? Vždyť taky máte babičku,“ zasmál se na novináře.

Po tiskové konferenci si premiéra odvedli do svého koutku s kamerami redaktoři České televize. A hned poté se do něj na pódiu pustila Emma Smetana s mikrofonem DVTV. „Za námi je nápis Petr Prahu fakt nakopne. Nenakopla ale spíš Praha hnutí ANO v čele s Petrem Stuchlíkem,“ začala zostra a pokračovala v podobném duchu.

„My jsme měli tu nejlepší kampaň. Všichni o tom mluvili. Ale my máme vždycky nejlepší kampaň, ostatní nás jen kopírujou,“ sdělil jí premiér s úsměvem.

Pak premiér vyřídil ještě dva další rozhovory, a kolem půl desáté se s novináři rozloučil.

Jak ale vyplývá z líčení redaktora Aktuálně.cz na sociální síti, některým to nestačilo a pronikali do části vyhrazené ANO.

„Celou dobu mluví za ANO pouze Andrej Babiš. Petr Stuchlík je schován v zákulisí a když novináři projdou do zákulisí a fotí první společné foto, provází to Babiš slovy "kdo vás sem vůbec pustil?" "A nepůjdeme na pódium?" ptá se Stuchlík. "Ne," odpoví Babiš.“

Celou dobu mluví za ANO pouze Andrej Babiš. Petr Stuchlík je schován v zákulisí a když novináři projdou do zákulisí a fotí první společné foto, provází to Babiš slovy "kdo vás sem vůbec pustil?"



"A nepůjdeme na pódium?" ptá se Stuchlík.



"Ne," odpoví Babiš.



Tak možná později... pic.twitter.com/3dWnAzg4P8 — Jakub Plíhal (@jakub_plihal) 6. října 2018

Nakonec Stuchlík vystoupil na tiskové konferenci bez premiéra Babiše, se spolukandidáty Nacherem a Pilným. V reakci na přicházející volební výsledky vtipkoval, že je připraven i na působení v opozici, ale „podle telefonátů to na ni nevidí“. Na druhou stranu připustil, že očekávání hnutí ANO byla větší.

Když se novináři rozcházeli, sledovali na Náměstí republiky rozkládání stánků z Festivalu svobody. Praha si žila svým nočním životem a vůbec neřešila, že se ve volebních místnostech a sčítárnách Českého statistického úřadu právě dramaticky rozhoduje o její budoucnosti. Volební výsledky pěti subjektů, včetně hnutí ANO, byly v té době vtěsnané do dvou procent.

autor: Jakub Vosáhlo