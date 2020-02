Kdo nahradí v Senátu Kuberu? Hejtman, několik starostů, nebo posila pro Lásku...

Prezident Miloš Zeman už 22. ledna oznámil, že doplňovací volby do Senátu na Teplicku proběhnou 27. a 28. března. Ale kdo přesně by rád nahradil zesnulého politického matadora, jenž vedl Teplice 24 let jako primátor a ve svém regionu se těšil velké podpoře? Nahlédněte.

reklama

„Prezident republiky Miloš Zeman podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 80 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020,“ oznámil hradní mluvčí Jiří Ovčáček už 22. ledna, jen dva dny po nenadálém odchodu Jaroslava Kubery.

A kdo by Kuberu, jenž byl senátorem nepřetržitě takřka 20 let, nahradil?

O slovo se přihlásil např. komunistický hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, jenž by rád zúročil zkušenosti ze svého působení v samosprávě.

„Rozhodl jsem se kandidovat v doplňovacích volbách do Senátu za obvod Teplicko. Považuji to za poslední výzvu v mé politické kariéře. Rád bych v horní komoře Parlamentu zúročil zkušenosti z osmileté práce v samosprávě. Mám tím na mysli ani ne tak zákonodárnou iniciativu, ale věci praktické, které mohou pomoci našemu regionu, jenž si ji bezesporu zaslouží. Například v sociální oblasti, kterou mám jako předseda sociální komise Rady Asociace krajů ČR na starosti. Chtěl bych podpořit i tunelovou variantu silnice I/13 v Bílině, kterou jsem jako starosta města navrhl, a o níž se nyní jedná, a také kladrubskou spojku, kde by měla být stavba zahájena v roce 2023, ale i další projekty,“ oznámil Bubeníček na webu strany s tím, že jeho kandidaturu už schválili komunisté v Teplicích.

Oldřich Bubeníček KSČM



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obdobně svou kandidaturu do Senátu vysvětlovala i starostka města Bílina za hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová. I ona na sociální síti Facebook napsala, že by ráda změnila v teplickém volebním obvodu věci k lepšímu a má za to, že právě v Senátu to půjde.

Na prvním místě se hodlá zasadit o zpřísnění systému sociálních dávek, přesněji řečeno, stejně jako ostatní politici tvrdí, že systém sociálních dávek má být adresnější a jejich příjemci se mají chovat zodpovědně. Kromě toho se hodlá zasadit o udržení důchodového systému, omezit obchod s chudobou, změnit pojetí inkluze a učinit z Teplicka atraktivnější region.

„Mám v hlavě i spoustu dalších témat, která vnímám jako důležitá pro rozvoj našeho okresu... budu ráda i za vaše podněty!“ uvedla kandidátka do Senátu.

V neděli 9. února oznámil svůj záměr kandidovat také ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman, který stál proti Kuberovi už v roce 2018 za uskupení Senátor 21, ale prohrál.

„Smutný osud způsobil, že v obvodu Teplice jsou vyhlášeny předčasné volby do Senátu. Rozhodl jsem se jich zúčastnit. Troufám si obstát mezi svými soupeři ve volebním klání i jako případný senátor. Vím, že to nebude snadné – pan Jaroslav Kubera nastavil laťku vysoko. S podporou přátel a příznivců, kteří o naší společnosti smýšlejí podobně, je to možné a já se na to těším,“ napsal na sociální síti Facebook.

Podle informací ČTK bude za ODS kandidovat současný primátor Teplic Hynek Hanza, jenž považuje Kuberu za svého učitele a chce na jeho práci navázat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.