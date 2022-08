Kdo ta čísla viděl, ten koalici volit nebude. Vlastimil Tlustý má pro vládu zlou zprávu

reklama

Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (Hlasování od 22. 8. 2022) 1 59% 2 14% 3 10% 4 9% 5 8% hlasovalo: 11453 lidí

„Jestliže někteří lidé odmítají, že státní dluh existuje, tak úroky se v každém případě platí a vývoj úroků je zničující a varující. Během dvou let stouply na trojnásobek a už teď platíme přes sto miliard korun úroků ročně. Nedovedu si představit situaci v budoucnu, pokud vláda nezastaví zadlužování. To už hrozí bankrotem. Je to vláda, která ničí vlastní zemi,“ uvedl Vlastimil Tlustý. Jako bývalý ministr financí Topolánkovy vlády pohlíží na současné konání jako na zlý sen. Podivil se skutečnosti, že současná vláda v době, kdy seděla v opozici, kritizovala minulého premiéra Andreje Babiše (ANO) právě za astronomické dluhy a zadlužování. „Není pochyb, že s astronomickým zadlužováním začal Babiš, ale oni tvrdili, že přestanou a je zlý sen, že v tom pokračují. Když si poslechneme nápady, jak řešit současnou situaci, tak jde zase o další dluhy. Pro mě je to něco nepředstavitelného, proto říkám jako zlý sen,“ vysvětlil.

Tlustý: Pokračují v dluzích, nekonají, jen vymýšlejí

Časté odkazování na Babiše a jeho kroky v minulosti jsou podle Tlustého pouze částí pravdy. „Když to zaokrouhlím, tak řeknu, že je to půlka pravdy. Naše občany potkaly čtyři katastrofy: covid, Babiš, válka a Fialova vláda. Jejich argumentace je pravdivá jen z poloviny. Ano, Babiš to začal, o tom není nejmenší diskuse, a proto je šílená představa, že nápravu slibuje ten, kdo její katastrofu zahájil, tedy Babiš. To je opravdu nepřestavitelné. A stejně tak katastrofální je, jak Fialova vláda pokračuje v dluzích, neomezuje se v zadlužování a nemíří svojí politikou na příčinu,“ sdělil.

Bývalý ministr financí se domnívá, že pokud by vláda chtěla zemi pomoci, bude usilovat o redukci státního dluhu, o redukci inflace, a tím pádem o snížení úrokové zátěže nejen pro domácnosti, ale i stát. „A to je jádro pudla – pokud by to vláda myslela dobře, přesně tam by musela začít konat. Ale ona nekoná, jen vymýšlí. Poslední nápad je subvencovat hypotéky, čímž je to dovedeno k dokonalosti, protože se jedná o další dluhy,“ poznamenal. Vadí mu rovněž, že politici nemluví o tom, z jakých zdrojů chtějí své nápady financovat.

„Asi si myslí, že mohou zadlužovat zemi donekonečna. Věřitelé ukazují, že dluhy dělat lze, ale úroky jsou stále větší, a to vede Českou republiku do dluhové vývrtky, která – dosáhne-li určitou rychlost – nebude odvratitelná. To je to, co mě děsí. Chcete-li vědět, jak dluhové vývrtky končí, stačí se podívat do Argentiny nebo Srí Lanky. Zkrátka a dobře, já si finanční bankrot České republiky nepřeji a musím konstatovat, že tato vláda na něm pracuje,“ řekl dále Vlastimil Tlustý.

I Francie obchoduje na burze jen s přebytky energií

Bývalý člen ODS rovněž nesouhlasí s důvody, které premiér, ministři i politici koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů uvádějí jako příčinu vysoké inflace, která patří mezi nejvyšší v celé Evropě. „Kdybychom nebyli jediní na světě, tak by nám ty lži, na které se odvolávají, měly stačit. Naštěstí jiné země a jejich čísla ukazují, že to tak být nemusí. Válka na Ukrajině způsobuje pouze část inflace, ale rozdíl a horší čísla jsou vinou Fialovy vlády. To je matematický důkaz. Když to jde jinde, tak proč ne u nás? A když to nejde u nás, čím jiným to je, než Fialovou vládou?“ ptal se Tlustý.

Nejlepší by tak prý bylo začít tam, kde je problém největší a kde mají politici řešení v ruce: „Přestat prodávat naši vlastní elektřinu na lipské burze, kde si ji kupujeme zpátky za osminásobek ceny. Tolik zaplatí české domácnosti a jde o naprostý nesmysl. Francie tak nepostupuje, obchoduje jen s elektřinou, kterou má navíc a nepotřebuje ji. Je jasné, kterými opatřeními by měli začít,“ vyzval vládu s tím, aby se v Česku vyrobená elektřina prodávala za české ceny Čechům a co zbude, by měla nabídnout na burze.

Nenecháme se zničit kvůli evropským platům

„Zrovna jsem si přečetl, že majitel elektrárny Tykač nabídl vládě, že jeho elektrárna bude Čechům prodávat elektřinu mimo lipskou burzu. Co ještě chtějí více? Mají konkrétního producenta, který bude prodávat bez lipské burzy. Po takové informaci bych očekával svolání mimořádného jednání vlády, kde si vláda vše vyslechne a zjistí, zda jsou podmínky přijatelné. A pokud ano, slavně oznámí českým domácnostem, že část problému s astronomickými cenami za energie je vyřešena. To by každý normální občan ocenil, protože by viděl, že dělají něco, co jim pomůže. Ale řeči o speciálních dávkách a rozdávání peněz, o kterých obyvatelé vědí, že je nemáme… to je naprosto šílené,“ varoval Vlastimil Tlustý.

Na argumenty některých politiků i europoslanců, že bychom měli zůstat na společném trhu Evropské unie a být solidární s ostatními, uvedl, že je chybou, když byli podobní „troubové a naivkové“ zvoleni do Evropského parlamentu. „Asi se řídí heslem: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jsou výborně placení, tam chtějí zůstat a nechtějí problémy. Starají se sami o sebe a my ostatní bychom měli dělat totéž – starat se o sebe a ostatním říkat: Vlezte nám na záda, my se zničit nenecháme. A nenecháme se zničit kvůli evropským platům,“ podotkl.

Upozornil také, že ceny energií jsou v poslední době pro část společnosti likvidační. „Čtyřikrát vyšší za plyn či elektřinu, a to si část domácností nemůže dovolit, protože na to prostě nemají. Jestliže měl někdo zálohy měsíčně pět tisíc a teď má platit dvacet tisíc korun, tak některé domácnosti nemají peníze kde vzít a stát je tlačí, aby se odstěhovaly. Bude to plné lidských tragédií a politici to odůvodňují tím, že by se to Bruselu nelíbilo, kdybychom se postarali sami o sebe. Je to šílené, absurdní a přitom Bulhaři odmítli nakoupit drahý břidlicový plyn ze Spojených států amerických a budou o dodávkách jednat s Ruskem. Jaký je větší důkaz, že je lepší starat se o vlastní občany? Argumentace by měla vést k tomu, že tito politici v Evropě Českou republiku neměli zastupovat, protože české občany nezastupují. Říkají: My se tady máme dobře a vy si trhněte nohou,“ prohlásil Tlustý.

U nepřátel nám to vadí, kámoši mohou

Práci navíc vládě komplikuje korupční kauza Dozimetr, v níž figurují hlavně politici STAN. Premiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že byla vyvozena politická odpovědnost. „Nebyla vyvozena žádná odpovědnost, bylo jen konstatováno, že tak je to dobré, u nepřátel nám to vadí, kámoši to dělat mohou. Úžasná odpověď od současné vlády – asi si myslí, že jim to může projít. Samozřejmě že jim to neprojde, za měsíc máme volby a ve volbách uvidíme tu nejlepší odpověď obyvatel. Jestli to, co nám vláda národní zkázy předvádí, je pro obyvatele České republiky přijatelné,“ zauvažoval Tlustý, který si myslí, že se aktuální dění v komunálních i senátních volbách projeví.

„Stoprocentně se to projeví, část obyvatel už dostala účty. Veřejnost se nyní dělí na ty, kdo už účty viděli na vlastní oči a na ty, kdo tomu nevěří a ještě účet nedostali. Uvědomění nebude stoprocentní. Je část obyvatel, která zničující čísla neviděla a pak je část obyvatel, pro které čtyřnásobné zdražení katastrofa není. Ale moc jich není. Voliči, kteří ta čísla už viděli, strany pětikoalice volit nebudou,“ shrnul. Podle Tlustého si současná politická formace udělala velkou reklamu na tom, že budou všechno dělat lépe: „A teď vše naznačuje, že to nejen nedělají lépe, ale dokonce nejhůře, jak to kdo kdy dělal. Se zájmem si přečtu výsledky komunálních a senátních voleb,“ řekl.



