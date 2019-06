Kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu, píše ekonom Pikora. Opozice totiž hlásí, že ve vládě zruší EET

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Ekonom Vladimir Pikora udeřil na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Ale nejen na něj. Udeřil na všechny politiky.

Když vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zaváděla na přání tehdejšího ministra financí Andrej Babiše (ANO) elektronickou evidenci tržeb (EET), ekonom Vladimir Pikora prý občany varoval, že to výběr daní nijak významně nezvýší, ale zato to podstatně zhorší podnikatelské prostředí v Česku, protože živnostníci dostanou nálepku podezřelých osob, na které je třeba si posvítit.

A stalo se, EET byla zavedena. Vladimir Pikora v komentáři pro Reflex.cz tvrdí, že k lepšímu výběru daní nedošlo a řada drobných podnikatelů opravdu raději skončila, než by se nechali takto šikanovat.

„Kdyby alespoň byla pravda, co vláda původně tvrdila – tedy co všechno se díky EET postaví... Já jaksi vidím, že loni se postavily jen 4 km nových dálnic. Nějak mi to nepřijde jako velký úspěch EET. A přitom dnešní opozice, která asi dříve či později bude ve vládě (jak už to tak skoro s každou opozicí jednou za čas bývá), už teď říká, že až bude u moci, EET zruší. Velmi to připomíná druhý pilíř důchodové reformy: Ten byl také s velkou pompou otevřen, aby ho další vláda zrušila, protože o zrušení opozice od samého začátku zavádění druhého pilíře mluvila,“ nešetřil kritikou Pikora.

Pokud je pravda, že pravicová opozice, která se jednoho dne k moci dostane, EET zruší, její zavedení bylo a je jen mrháním penězi a časem. Koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty EET ještě dál rozšiřuje, což Pikora považuje za chybu.

„Přitom by to bylo tak ‚jednoduché‘: čistě teoreticky by se politici měli domluvit. To je totiž umění politiky. Politika je o vyjednávání. O kompromisech. Jenže u nás se politici tváří, že kompromis je sprosté slovo. Proto se návrh ze Sněmovny dostane do Senátu, ten ho zamítne a věc se vrátí do Sněmovny. A tak se mrhá časem, místo aby se třeba řešila zpráva Národní rozpočtové rady, která ukazuje, že jsou veřejné finance dlouhodobě neudržitelné, ať už s EET, nebo bez ní,“ zdůraznil Pikora.

autor: mp