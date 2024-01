Kdybychom měli přijatou Istanbulskou úmluvu... Urbanová ze STAN má po kauze „podmínka za znásilnění“ jasno

reklama

Silné emoce v Česku vyvolal případ nezletilé dívky, kterou roky znásilňoval její nevlastní otec. Někdy i několikrát za den, přesto od brněnského krajského soudu dostal podmínku. Podle soudního znalce nezanechalo znásilňování na dívce žádné vážnější následky.

Dívka se přitom jen pár dní po verdiktu, který šokoval veřejnost, předávkovala léky a pokusila se o sebevraždu. Zatímco násilník dál žije v domácnosti s její matkou a sourozenci, včetně další nezletilé dívky, informoval server Seznam Médium.

K případu se v televizním pořadu pořadu 360° vyjádřila poslankyně Urbanová, podle které je nejvyšší čas přistoupit k přijetí Istanbulské úmluvy, ačkoli do Sněmovny přišel zákon o redefinici znásilnění, podle političky je ale celý proces příliš pomalý.

Istanbulská úmluva odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění a násilí vůči ženám, dokument to vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci. Podle kritiků se tak však pouze tváří a ve skutečnosti jde o gender ideologii a jejím cílem je zničit tradiční rodinu.

Psali jsme: Istanbulská úmluva? Ráj pro neziskovky. Stálé peníze a klacek na stát, rozebírá právník

Špinavá hra kolem Istanbulské úmluvy pro ČR. Vyplouvá to na povrch

Poslankyně Karla Maříková (SPD) v pořadu uvedla, že Istanbulská úmluva je zbytečná a upozornila, že případ znásilněné dívky a rozsudek soudu by neměl být zneužit pro přijetí Istanbulské úmluvy. „Ta je spíše pro jiné země, my si můžeme legislativu upravit tak, aby byla dostatečná,“ navrhla.

Urbanová uvedla, že takový postup je zdlouhavý a všechno dobré, co zde máme ve vztahu k obětem domácího násilí, typu zákon o obětech trestných činů či status zvláště zranitelné oběti, k nám přišlo z nějakých úmluv nebo směrnic. „Tím nechci říct, že nám to sem někdo nainstaloval, my jsme to normálně přijali, aplikovali a vykonáváme to. Já tomu říkám moderní přístup k obětem trestných činů. My se jako Česká republika snažíme vynalézt kolo, které už dávno někdo pojmenoval,“ oponovala poslankyně.

Urbanová se kvůli nízkému trestu v případě znásilněné nezletilé dívky obrátila v týdnu na ministra spravedlnosti Pavla Blažka. V dopisu ho žádá, aby postup justice prověřil. „Ráda bych požádala o více informací k případu a jejich zhodnocení i z vaší strany. Zejména by mě zajímalo odůvodnění pro takto mírný trest za poškozený mladý život,“ píše poslankyně ministrovi Blažkovi.

Úřady se chystají přezkoumat rozhodnutí soudního senátu v Brně, který zmírnil trest za opakované znásilnění nezletilé dívky na podmínku. Nejvyšší státní zastupitelství zváží možnost dovolání, případem se zabývá i ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Psali jsme: Urbanová (STAN): Žil s ní v jedné domácnosti, měl se o ni starat. Místo toho ji znásilnil. Opakovaně Senát projedná Istanbulskou úmluvu i další ústavní soudce. Může dojít i na jméno ze známé rodiny Menší tresty pro verbální zločiny na úkor přísnějších trestů za sexuální delikty, navrhují Svobodní Nebudou děti, nebudou důchody. Kněz po křiku na Duku i volbách

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama