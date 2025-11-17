Když bude napadena Česká televize, musíme být připraveni. Minář znovu převzal otěže

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

17.11.2025 20:47 | Reportáž

„Česko není na prodej“ byl název akce, kterou svolal Milion chvilek demokracie na odpoledne 17. listopadu na Staroměstské náměstí.

Když bude napadena Česká televize, musíme být připraveni. Minář znovu převzal otěže
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Česko není na prodej zaměřená proti vzniku vlády

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
98%
0%
hlasovalo: 3090 lidí

„36 let od sametové revoluce vzniká v Česku vláda založená na mafiánském principu. A my musíme říct jasné NE,“ tvrdí vedení spolku. Andrej Babiš aktivity Milionu chvilek komentoval už ráno na Národní třídě, spolek podle něj po čtyřech letech Fialovy vlády zase ožívá a je to slyšet.

Sváteční mítink Milionu chvilek se na Staroměstském náměstí tradičně konal vedle orloje a posluchači pod pódiem se tam prolínali s turisty.

„Opět jsme společně zaplnili Staroměstské náměstí. Děkujeme, že jste si udělali čas a přišli se postavit za českou demokracii v den, kdy si připomínáme, že svoboda a právní stát nejsou samozřejmost,“ komentoval to spolek na sítích s poděkováním hostům a „hostkám“.

Akce začala „předáním štafety“, Mikuláš Minář, který byl poslední čtyři roky mimo vedení, se totiž vrací do čela organizace, která s jeho tváří byla vždy neoddělitelně spojena. Lukáš Hilpert, dosavadní šéf, mu funkci předal přímo na pódiu.

Oba se shodli, že je sice právem Andreje Babiše sestavit si vládu, s kým chce, ale občané k tomu nesmějí mlčet.

Fotogalerie: - Chvilky 17. listopadu

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii n...
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii n...
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii n...
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii n...
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii n...
Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii n...

Následovaly projevy „V.I.P.“ hostů, avizovaných už dopředu. „Mé přání k dnešku je, abychom se vymanili ze zlých a nesplnitelných slibů populistů, z proruského vlivu a vlivu oligarchů. Vždyť je to hanba,“ oslovila náměstí Eva Holubová.

Ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček mluvil o tom, jak naši předkové stáli proti tankům a nenávisti, vyzbrojeni pouze pravdou a láskou. Pak poskytl výklad Havlovy filozofie, zakončený pointou, že Václav Havel za nás dnes už nic nevybojuje.

Daniel Kroupa vyjádřil názor, že nejlepší bezpečnostní kotvou je Evropská unie. Mluvil o hodnotách naší státnosti, které jsou „jiné než nacionalistické“.

Právě proto se Kroupa bude stavět za neziskové organizace, pokud se je vláda bude „pokoušet likvidovat“.

Petr Pithart vyjádřil názor, že „chodit na náměstí je to nejjednodušší“, ale to hlavní se podle něj nedělalo, a proto teď budeme mít ve vládě extremisty. „Bylo nás na Letné tři sta tisíc, ale tím se volby nevyhrají. To se stane tím, že do politických stran vstoupí ti demokraté, co zatím jen chodí na náměstí,“ myslí si.

Pak zkritizoval politická hnutí, která jsou podle něj „politické firmy“, ne tradiční strany. A jen na Slovensku a u nás může taková politická firma vyhrát volby. Podle Pitharta vůbec nemělo být připuštěno, aby nějaké takové politické firmy mohly vznikat.

Spisovatel Pavel Kosatík mluvil o Babišovu střetu zájmů. „Je dobře, že zájmy občanů chrání a Babišův střet zájmů zásadně odmítá prezident,“ uvedl. Jaroslav Hutka se do textu své písně o Putinovi, který má radost z posílání bomb, hořící země a vyhnaných matek s dětmi, několikrát zamotal.

Závěr show si pro sebe nechal Mikuláš Minář, který mluvil o čtyřech čárách demokratického hřiště, které se musí střežit. „Pokud bude napadena nezávislost veřejnoprávní České televize, musíme být připraveni,“ uvedl pro příklad.

Pithartovu výzvu o nových lidech do politických stran konkretizoval na alespoň tisíc lidí do každé.

Jako úkol pro diváky Minář vytyčil, aby „žili hodnoty, jako je svoboda, odvaha a láska“. Jen tak podle něj budou demokraty.

Pak si na pódiu všichni zazpívali Modlitbu pro Martu a akci zakončila veselá scénka o těch, kteří Mináře a spol. podezírají, že jsou to milionáři.

Najde si dost lidí chvilku pro demokracii? ptali se pořadatelé hned v úvodním videu. Chvilky se podle nich střádají. „V jednu chvíli je jich tolik, že začnou proměňovat okolí a mít na něj dobrý vliv. A nejsme na to sami,“ věří.

Psali jsme:

Babiš se vrací, ale Minář také. Už se těší
Babišova vláda vyvolala zhrození u známých firem. Přilétly sprosťárny
Konec výmluv Pánka a jiných. Sekyra na neziskovky se blíží
Dodrží Pavel po volbách své slovo? Vyoral se obává jiného scénáře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hutka , Pithart , Minář

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebujeme Milion chvilek pro demokracii?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Vosáhlo

Jak si vysvětlujete, že jste neměl protikandidáta?

Myslíte, že je to tím, že jste tak dobrý, nebo že se do toho nikomu nechtělo, protože a tom nejste dobře, o čemž svědčí i vaše oslabení ve volbách a celkové preference, podle níž byste ve sněmovně bez ODS vůbec nebyli?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Chodit na demonstrace je málo, vytkl Pithart na akci chvilek

21:25 Chodit na demonstrace je málo, vytkl Pithart na akci chvilek

„Kriminálníci rozumí jenom kriminálu,“ stálo psáno na jednom z transparentů na demonstraci Česko nen…