Když bude napadena Česká televize, musíme být připraveni. Minář znovu převzal otěže

„36 let od sametové revoluce vzniká v Česku vláda založená na mafiánském principu. A my musíme říct jasné NE,“ tvrdí vedení spolku. Andrej Babiš aktivity Milionu chvilek komentoval už ráno na Národní třídě, spolek podle něj po čtyřech letech Fialovy vlády zase ožívá a je to slyšet.
Sváteční mítink Milionu chvilek se na Staroměstském náměstí tradičně konal vedle orloje a posluchači pod pódiem se tam prolínali s turisty.
„Opět jsme společně zaplnili Staroměstské náměstí. Děkujeme, že jste si udělali čas a přišli se postavit za českou demokracii v den, kdy si připomínáme, že svoboda a právní stát nejsou samozřejmost,“ komentoval to spolek na sítích s poděkováním hostům a „hostkám“.
Akce začala „předáním štafety“, Mikuláš Minář, který byl poslední čtyři roky mimo vedení, se totiž vrací do čela organizace, která s jeho tváří byla vždy neoddělitelně spojena. Lukáš Hilpert, dosavadní šéf, mu funkci předal přímo na pódiu.
Oba se shodli, že je sice právem Andreje Babiše sestavit si vládu, s kým chce, ale občané k tomu nesmějí mlčet.
Následovaly projevy „V.I.P.“ hostů, avizovaných už dopředu. „Mé přání k dnešku je, abychom se vymanili ze zlých a nesplnitelných slibů populistů, z proruského vlivu a vlivu oligarchů. Vždyť je to hanba,“ oslovila náměstí Eva Holubová.
Ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček mluvil o tom, jak naši předkové stáli proti tankům a nenávisti, vyzbrojeni pouze pravdou a láskou. Pak poskytl výklad Havlovy filozofie, zakončený pointou, že Václav Havel za nás dnes už nic nevybojuje.
Daniel Kroupa vyjádřil názor, že nejlepší bezpečnostní kotvou je Evropská unie. Mluvil o hodnotách naší státnosti, které jsou „jiné než nacionalistické“.
Právě proto se Kroupa bude stavět za neziskové organizace, pokud se je vláda bude „pokoušet likvidovat“.
Petr Pithart vyjádřil názor, že „chodit na náměstí je to nejjednodušší“, ale to hlavní se podle něj nedělalo, a proto teď budeme mít ve vládě extremisty. „Bylo nás na Letné tři sta tisíc, ale tím se volby nevyhrají. To se stane tím, že do politických stran vstoupí ti demokraté, co zatím jen chodí na náměstí,“ myslí si.
Pak zkritizoval politická hnutí, která jsou podle něj „politické firmy“, ne tradiční strany. A jen na Slovensku a u nás může taková politická firma vyhrát volby. Podle Pitharta vůbec nemělo být připuštěno, aby nějaké takové politické firmy mohly vznikat.
Spisovatel Pavel Kosatík mluvil o Babišovu střetu zájmů. „Je dobře, že zájmy občanů chrání a Babišův střet zájmů zásadně odmítá prezident,“ uvedl. Jaroslav Hutka se do textu své písně o Putinovi, který má radost z posílání bomb, hořící země a vyhnaných matek s dětmi, několikrát zamotal.
Závěr show si pro sebe nechal Mikuláš Minář, který mluvil o čtyřech čárách demokratického hřiště, které se musí střežit. „Pokud bude napadena nezávislost veřejnoprávní České televize, musíme být připraveni,“ uvedl pro příklad.
Pithartovu výzvu o nových lidech do politických stran konkretizoval na alespoň tisíc lidí do každé.
Jako úkol pro diváky Minář vytyčil, aby „žili hodnoty, jako je svoboda, odvaha a láska“. Jen tak podle něj budou demokraty.
Pak si na pódiu všichni zazpívali Modlitbu pro Martu a akci zakončila veselá scénka o těch, kteří Mináře a spol. podezírají, že jsou to milionáři.
Najde si dost lidí chvilku pro demokracii? ptali se pořadatelé hned v úvodním videu. Chvilky se podle nich střádají. „V jednu chvíli je jich tolik, že začnou proměňovat okolí a mít na něj dobrý vliv. A nejsme na to sami,“ věří.
autor: Jakub Vosáhlo