Opozice sbírá podpisy na odvolání Okamury. Nemají žádný pozitivní program, vzkazuje jim

„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ zaznělo v novoročním poselství předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamury. Také podle něj nelze udržovat nesmyslnou válku, jak se nám snaží namluvit proválečná propaganda.
Ostrá slova zazněla v novoročním poselství, které Okamura poprvé adresoval občanům jako předseda Poslanecké sněmovny. Tím byl zvolen po říjnových volbách, když se SPD stala součástí nové vládní koalice Andreje Babiše.
Nalévání peněz do ukrajinské anabáze ale předseda SPD kritizuje dlouhodobě a v předvolební kampani právě slova o tom, že čeští daňoví poplatníci by neměli nadále financovat ani tuto válku, ani život Ukrajinců v Česku, vždy měla největší úspěch.
Okamura ale mluvil ze své pracovny také o své víře, že naše republika „vyskočí z bruselského vlaku,“, mířícího ke třetí světové válce.
A přidal na adresu ukrajinského režimu doposud nejostřejší slova: „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho“.
Zmínil tak nálezy z domovní prohlídky u Tymura Mindiče, nejbližšího podnikatele Volodymyra Zelenského, v jehož studiích kdysi jako herec natáčel svůj seriál Sluha národa. Mindič opustil Ukrajinu narychlo v noci během listopadu.
Vyšetřovatelé s ním spojovali korupci v energetickém sektoru, vyčíslenou na v přepočtu více než dvě miliardy korun. Peníze měly mizet z energetických projektů, které se nikdy nerealizovaly. Vyšetřován je i s Mindičem spojovaný bývalý ministr energetiky Herman Haluščenko a jeho nástupkyně a intimní družka Svitlana Hrynčuková. S Mindičem ale byly spojeny i armádní zakázky.
Později vyšetřovatelé provedli domovní prohlídku i u Andreje Jermaka, ředitele kanceláře prezidenta Zelenského. Toho po Novém roce nahradil dosavadní ředitel vojenské rozvědky Kyryl Budanov.
Protikorupční jednotce, která skupinu rozkryla, se prezident Zelenskyj v minulosti pokoušel svázat ruce legislativní novelou, která byla zrušena až po tlaku ze Západu.
Skandál vrhl doposud největší stín na ukrajinskou obranu, která čelí ruskému útoku od 24.2. 2022, i na čerpání západní pomoci, bez které se teď země neobejde.
V novoročním projevu toho ale Tomio Okamura řekl více. Vyzval k odložení černobílých brýlí, po kterém můžeme zjistit, že svět je neskutečně barevný. Vyzval ke zklidnění emocí a varoval před hysterií, které jsme si v posledních letech užili dosyta, ať v pandemii, s klimatem, nebo kolem ukrajinské války.
Rakušan psal o kreatuře, Hřib se sešel s Havlem
Přesto na jeho slova zareagovala opozice velmi radikálně, ODS i Piráti dokonce avizovali snahu o Okamurovo odvolání z čela zákonodárného sboru. Pobouřila je nejen slova k Ukrajině, ale také poznámky o Evropské unii a světové válce.
V projevu je rovněž urazila slova, že „vláda zastupuje lidi, které nezajímají výlety pomatené Grety ani stejně nepříčetné Ursuly von der Leyen“, což podle nich je explicitní urážkou předsedkyně Evropské komise.
Vít Rakušan nazval předsedu sněmovny na sociální síti „politickou kreaturou“ a ostudou celého Česka.
Andrej Babiš se může tvářit jako prozápadní premiér, který podporuje Ukrajinu. Výměnou za beztrestnost však umožnil instalaci takové politické kreatury, jako je Tomio Okamura, do čela sněmovny. Jeho odsouzeníhodné výroky jsou odpovědností celé vlády a bohužel ostudou celého…— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 2, 2026
Bude prý také prosazovat usnesení, jímž by se sněmovna distancovala od svého předsedy a jeho výroků.
Piráti avizovali, že začnou sbírat podpisy k odvolání Okamury a jsou na tom už prý dohodnuti i s TOP 09. „My reprezentujeme voliče, kteří se za tyto projevy stydí. A ten hlas má být slyšet,“ napsal na síti Zdeněk Hřib.
Chceme, aby Okamura skončil jako předseda Sněmovny. Společně s dalšími stranami opozice v příštím týdnu zahájíme sběr podpisů potřebných pro projednání jeho odvolání ve Sněmovně. Na tomto společném postupu jsem se shodl s předsedou TOP09 @m_o_havel a spojíme se i s dalšími…— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 2, 2026
A Petr Fiala rovnou napsal, že Okamurův projev "zněl tak, jako kdyby mu ho připravili v Kremlu".
„Volba Tomia Okamury do čela Sněmovny byla ostudnou chybou koalice Andreje Babiše. Nemohu říct, že jsem je před tím poctivě nevaroval,“ napsal dále Fiala, spolu s vyznáním, že on se vždycky zasazoval o pomoc Ukrajině, protože je to správné.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pro ParlamentníListy.cz k iniciativě na jeho odvolání uvedl: „ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku. Tématem dne je katastrofální státní rozpočet, který nám zanechala minulá Fialova vláda“.
Ukrajinský velvyslanec: Očekávám, že občanská společnost poskytne hodnocení
Kauza ale neskončila v malostranských palácích české politické scény. Komentář považoval za vhodné přidat i ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč.
„Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná,“ napsal na sociální síť. A dodal, že Okamurova slova jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti, i se zásadami, na nichž je založena Česká republika.
Posouzením zásad, na nichž je založena naše republika, však tweet ukrajinského ambasadora nekončil. Následovala výzva orgánům státní moci a také občanské společnosti, aby „posoudila“, zda je s těmito výroky slučitelná vysoká státní funkce.
„Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ napsal doslova velvyslanec.
Ministr zahraničí Petr Macinka se proti výrokům ohradil, není podle něj vhodné, aby velvyslanec cizí země hodnotil výroky ústavních činitelů veřejně. „Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály,“ dodal šéf české diplomacie.
Velvyslanec Zvaryč ale není jediným hlasem z Kyjeva, který se ozval. Vyjádřil se i Okamurův protějšek, předseda Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk. Ten projev prohlásil za „názorný příklad nevzdělanosti, manipulace a cynismu“.
Urážení Ukrajinců je podle poslance strany Služebník lidu ostudou především pro Českou republiku a působí republice škodu. Strana Ukrajiny je podle Stefančuka stranou „důstojnosti a spravedlnosti“ a Okamuru, jak věří, bude tvrdě hodnotit hlavně český národ a historie.
„A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uzavřel svůj výklad Stefančuk, považovaný za nejbližšího politického spojence Volodymyra Zelenského a hlavního ideologa jeho strany Služebník lidu.
