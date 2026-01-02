Teplice odstraní pomník rudoarmějce, který zajímal i v Rusku

Teplice se rozhodly odstranit pomník rudoarmějce a proměnit místo bez ideologických nánosů. Podle vedení města nejde o vymazávání historie, ale o snahu připomínat minulost v celé její šíři, včetně obětí totalitních režimů po roce 1945. Podobné debaty o paměti a symbolech se vedou i v dalších českých městech.

Pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech má ustoupit nové podobě místa, která nebude zatížena ideologickým výkladem dějin. Zastupitelé města schválili vyřazení sochy z majetku města a primátor Teplic Jiří Štábl (ANO) následně nechal odstranit i zbytky symbolů spojených s tímto pomníkem.

Podle vedení města nejde o snahu přepisovat nebo vymazávat historii, ale o její komplexnější a citlivější uchopení. „Nejde o vymazávání historie. Naopak. Jde o snahu přistupovat k historii pravdivě, citlivě a v celé její šíři,“ uvedl Štábl. Zároveň připomněl, že svoboda, ve které dnes žijeme, nebyla zadarmo a že po roce 1945 přišla další nesvoboda a totalitní režim, který si vyžádal vlastní oběti.

Do budoucna by podle něj mělo místo v Havlíčkových sadech připomínat všechny oběti světových válek bez ideologických nánosů a jednostranného výkladu. „Chceme místo s úctou k minulosti, ale i s nadějí do budoucna. Paměť, která je pravdivá, ne selektivní,“ dodal primátor.

Socha rudoarmějce se přitom už v minulosti stala terčem vandalismu, když ji loni v květnu poškodil neznámý pachatel. Událost tehdy vyvolala i mezinárodní reakce, včetně vyjádření ruského vyšetřovacího výboru. Proti ruskému vměšování se tehdy ohradil český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Podobná debata se nyní vede i v Litoměřicích, kde město řeší budoucnost místa v Jiráskových sadech, kde dříve stával pomník sovětské armády. Po roční přípravě tam radnice vyhlásila architektonickou soutěž na nové řešení veřejného prostoru.

 

