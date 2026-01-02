Havel (TOP 09): Donald Trump by se měl okamžitě probrat

02.01.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na dronové útoky na Ukrajinu

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Válka je mír, svoboda otroctví a Putinovy vražedné útoky proti ukrajinským civilistům asi známka toho, že chce mír a úspěšnou Ukrajinu.

Donald Trump by se měl okamžitě probrat, přiznat sobě, že si ho ten kágebák vodí jako loutku, a Ukrajinu do nového roku pořádně vyzbrojit. Krom záchrany Ukrajiny a jejího lidu tím pragmaticky pomůže i vlastní zemi.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

