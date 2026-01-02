Válka je mír, svoboda otroctví a Putinovy vražedné útoky proti ukrajinským civilistům asi známka toho, že chce mír a úspěšnou Ukrajinu.
Donald Trump by se měl okamžitě probrat, přiznat sobě, že si ho ten kágebák vodí jako loutku, a Ukrajinu do nového roku pořádně vyzbrojit. Krom záchrany Ukrajiny a jejího lidu tím pragmaticky pomůže i vlastní zemi.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
