Když prohrál, nedopadlo to pro něho dobře. Zeman našel pro Fialu zlý příklad z minulosti

V souvislosti s volbami do europarlamentu a možnými nepříliš dobrými výsledky pro současnou vládu Miloš Zeman připomněl jednu analogii: „Když Vladimír Špidla prohrál evropské volby, tak to pro něj dobře nedopadlo,“ zmínil Zeman v pořadu X-Talk. Zisk pouhých 8,8 % voličských hlasů pro sociální demokracii vyvolal v roce 2004 vyjádření nedůvěry ústředního výkonného výboru ČSSD. Špidla v reakci na následující hlasování o dalším vládnutí ve formátu ČSSD – KDU-ČSL – US-DEU, které dopadlo v neprospěch tohoto projektu, odstoupil jak z pozice předsedy ČSSD, tak z pozice předsedy vlády.

Na druhé straně vláda podle Zemana bude čekat na další případný úder v krajských a senátních volbách, případně až v parlamentních volbách. „Ale v každém případě jí to nepomůže,“ je přesvědčen Miloš Zeman.

Následně zmínil, co podle něj přinesou výsledky letošních eurovoleb: „Očekávám posílení konzervativních sil, které budou kritizovat Green Deal, migrační pakt a další zločiny Evropské unie,“ uvedl Miloš Zeman. „Existují tu velmi silné konzervativní frakce, tzv. sociálnědemokratické frakce, a o něco slabší liberální frakce, do toho teď zasahují nové frakce, například ta identitářská, o které si myslím, že má naději. Jestliže se tyto frakce spojí s konzervativci, kteří už v Evropském parlamentu jsou, tak je naděje určité revize jak migrační politiky, tak Green Dealu,“ míní.

Zmínil, že Evropská unie produkuje osm procent světových emisí CO2, nejvíc jich má Čína, Rusko a Spojené státy. Platí, že pokud vybuchne jedna jediná sopka, tak vychrlí do atmosféry mnohonásobně větší množství CO2 než celá lidská civilizace, aniž bychom to mohli ovlivnit. I to jsou podle Zemana důvody zpochybnění celého Green Dealu jako podnikatelského projektu, jak zbohatnout na solárních, větrných a dalších elektrárnách.

„Nechci dávat nikomu polibek smrti, protože kdybych řekl, že ten či onen neuspěje, tak by mne pak případně obviňoval z toho, že jsem to způsobil, i když takovou moc nemám. Ale Kateřina Konečná zřejmě uspěje, minimálně ona sama, protože je velmi dobrá v televizních diskusích,“ řekl o předsedkyni KSČM a lídryni kandidátky STAČILO!.

A rovněž očekává, že z menších stran by úspěch mohli slavit Motoristé spojení s Přísahou. Podle Zemana urvou alespoň jeden mandát. Pokud jde o zbývající menší strany, netroufá si Zeman odhadovat: „Je to de facto spor mezi koalicí SPOLU a skrytou koalicí ANO a SPD. Ti menší hráči, očekávám, že jejich hlasy budou odsáty právě těmito dvěma většími bloky,“ uvádí exprezident.

Zeman prozradil, komu by dal ve volbách do Evropského parlamentu hlas: „Kdybych měl tři hlasy, tak jeden dám hnutí ANO, druhý SPD a třetí straně Česká suverenita sociální demokracie. Ale protože mám pouze jeden hlas, dám ho své přítelkyni Kláře Dostálové,“ zmínil jedničku kandidátky ANO.

Zhodnotil také atmosféru před eurovolbami: „Z jedné strany se bude neustále opakovat věta o extremistech a populistech. Tato do nekonečna opakovaná fráze je něco tak ubohého, že by si inteligentnější členové vládní koalice měli najít něco lepšího,“ uvedl někdejší prezident. Věří, že kvůli naštvanosti ve společnosti se účast u eurovoleb zvýší.

Stranou nezůstal ani ostře sledovaný duel lídryně STAN Danuše Nerudové s Filipem Turkem, který vede kandidátku Přísahy a Motoristů sobě: „Filip Turek byl hodnocen jako naděje a nová politická generace, nechci mu ublížit, protože si myslím, že nadějí stále zůstává, ale jeho výkon v té debatě byl velmi slabý. Že byl slabý výkon i Danuše Nerudové, to se dalo trochu předpokládat. Turkův slabý výkon byl překvapením. Přičítám to nervozitě z velké televizní diskuse, je dobré jich absolvovat desítky a mít tento dobrý trénink. Nemyslím si, že to ho definitivně pohřbívá, ale nepovedlo se mu to,“ okomentoval debatu Miloš Zeman.

V minulém týdnu XTV natočila obsáhlý rozhovor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. V něm například zmínil, že jej mrzí přístup šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a premiéra Petra Fialy (ODS) směrem k Maďarsku. Miloš Zeman k tomu k politice Viktora Orbána dodal: „Dlouhodobě měřeno volebními výsledky je Viktor Orbán nejúspěšnější evropský politik. Což mimo jiné ocenil i Donald Trump při nedávném setkání s Orbánem. Myslím, že je třeba s úsměvem, vyčkat – teď už jenom rok a půl – na výsledky českých parlamentních voleb. A pak budeme s dojetím vzpomínat na některé české politiky. A až se česká politická scéna uklidní, popřejeme jim, aby měli dostatek času věnovat se svým koníčkům,“ pousmál se bývalý prezident Miloš Zeman.

V závěru se věnoval i atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Zopakoval obavy, že k němu dojde i v České republice. „V každé společnosti je určité procento psychopatů. Jestliže je nenávistná atmosféra vytvářena jak politiky, tak zejména médii, tak v takovém případě je jen otázka času a náhody, kdy některý z těchto psychopatů vezme pistoli a půjde střílet,“ dodal Miloš Zeman s tím, že nenávistná atmosféra se bude stupňovat před parlamentními volbami.

