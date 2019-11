Ke Klausovi ml.? To by Drahoše trefilo. „Karel Gott“ herního průmyslu zvažuje Senát. Nabídka už přišla

Politika nebo soukromý život? Známý vývojář počítačových her a komentátor dění v České republice Daniel Vávra prý dostal nabídku na kandidaturu do Senátu. A uvažuje, zda ji přijmout, nebo ne. Peněz prý má už dost. „Je důležitější v současnosti nasadit maximum sil, abychom si u nás zachovali osobní svobody, jako svobodu projevu, svobodu zesměšňovat náboženství, právo vlastnit a nosit zbraň?“ uvažoval. A nechal rozhodnout lid.

Nejen Jan Ruml uvažuje o tom, že se vrátí do horní komory Parlamentu. Na svém facebookovém profilu tuto myšlenku nadnesl i herní vývojář a „bambilionář“ Daniel Vávra. Zatím zvažuje pro a proti. „Dostal jsem zcela seriózní nabídku kandidovat příští rok na senátora. Nechám si pro sebe od koho. A donutilo mě to uvažovat, jestli bych to chtěl a proč. A jsou to velmi rozporuplné pocity,“ informoval dnes. Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 7065 lidí

„V první řadě u mě konkrétně jsou mimo hru motivy, které můžou mít někteří politici. Peníze mám i bez politiky. Kariéru taky, popularitu vstupem do politiky člověk spíš ztratí, než získá, nakrást si nepotřebuju. Hodně lidí je v politice asi kvůli některé z těchto věcí, já vskutku ne, protože to nepotřebuju,“ tvrdí.

„Zcela zásadním argumentem proti je, že nesnáším porady, a politika to je v zásadě JENOM jedna velká schůze. A zatímco v práci jsem si alespoň část lidí na těch poradách sám vybral (a stejně se dokážeme pohádat jako svině), tak v politice člověk sedí na poradách velkou část času se svými úhlavními nepřáteli a idioty, a to často nejen z těch jiných stran, ale ze strany vlastní, bez možnosti si vybrat s kým se bude bavit,“ pokračoval ve výčtu důvodů proti kandidatuře. Fotogalerie: - Říjnová schůze Senátu

A proč jít do politiky? „Mnozí si jistě všimli, že mně mnoho věcí vadí, a tohle je příležitost, jak mít šanci je ovlivnit ke svým představám, a zároveň se osobně ponořit do bažiny a zjistit, jak to opravdu funguje, a jestli to, co denně ovlivňuje naše životy, je opravdu to, co vidíme každý den ve zprávách. To je asi jediný a zásadní důvod.“

„Proti pak je, že mám samozřejmě mnohem zajímavější a zábavnější práci, kterou zřejmě udělám mnohem více radosti. Nebo je důležitější v současnosti nasadit maximum sil, abychom si u nás zachovali osobní svobody, jako svobodu projevu, svobodu zesměšňovat náboženství, právo vlastnit a nosit zbraň?“ uvažuje dál vývojář. Výhodou podle něj je, že práce řadového senátora není na plný úvazek. „Schůze jsou jen jednou do měsíce a práce ve výborech zabere nějaký čas, ale řadovému senátorovi asi ne 5 dní v týdnu,“ říká vývojář.

Svým příznivcům dal možnost hlasovat. Možnosti jsou zatím kandidatura za ODS, Trikolóru, Piráty, SPD, nebo aby Daniel Vávra nekandidoval vůbec. Popsaná poeticky: „Nekandiduj, ty debile! Dělej hry!“ Prozatím vedou možnosti kandidatury za Trikolóru a zdržení se politického angažmá.

