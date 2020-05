Klaus ml. nepotěší Novotného: Foldyna ze sebe dělá boxera, tak tam do toho měl jít. A slova o charakteru Řeporyjce

reklama

Úvodem se Klaus mladší vyjádřil ke svému vztahu ke sportu a fotbalu. „K fotbalu mám vztah padesátiletého pána, protože od 40 let již nehraji. Fotbal je o rychlosti, tak jsem se ve 40 letech rozhodl a kopačky jsem vyhodil do popelnice. Fotbal ale mám stále rád," podotkl Klaus, s nímž redaktor Expresu.cz vedl rozhovor na stadionu pražské Bohemky. Bohemákem je podle svých slov od školních let. „Asi 47 nebo 48 let," poznamenal.

Klaus mladší je také vášnivý cyklista. Podle svých slov se snaží jezdit obden. „Třeba když je Sněmovna, tak jdu ráno, abych neshnil,“ uvedl Klaus mladší, který za rok najezdí zhruba pět tisíc kilometrů. „Když jedu v daný den ty dvě hodinky, ujedu něco pod 60 km, v sobotu, v neděli jezdíme s klukama na 3-3,5 hodiny, tak to ujedeme víc,“ dodal.

Řeč pak byla i o koronaviru. „Nechci to podceňovat, ale je jasné, že se lidé musí vrátit do práce. Já s děsem sleduji, jak vláda každému zvyšuje a slibuje dávky, tiskne peníze a má to ten důsledek, že moje dcera se má vrátit do školy za týden a z těch dvaceti dětí nastupuje šest. Většina těch rodičů bude prostě doma brát ošetřovné, to si myslím, že hrozí ekonomickou katastrofou v krátkém horizontu. Když se přestane pracovat, fungovat, promluvte s každým živnostníkem. Lidé nechodí, nenakupují, ta situace není jednoduchá, musíme podporovat české hospodářství, snažit se víc nakupovat, nějakým způsobem to rozběhnout a vrátit lidi do práce v nějaké produktivní míře. To čekání, co se teď předvádí, to nikam nevede,“ uvedl.

Jak on sám by řešil návraty dětí do školství? „Jsou dvě možnosti. Buď jsou všechny děti ve škole a normálně se učí, nebo jsou školy zavřené, že máme velké zdravotní obavy. Jedna z těchto možností se podle mě měla zvolit, takhle jsem i vystupoval, nabádal ministra. Místo toho se s dětmi dělají pokusy, jako že na záchod mohou v sudou přestávku, ne lichou. Nemůže jich být dvacet ve třídě, ale patnáct, z nějakého záhadného důvodu, v nějaké skupině – a na jídlo musejí čekat, já nevím na co, není tam paní učitelka, je tam paní vychovatelka s asistentkou, tak to nedává žádný smysl,“ dodal Klaus mladší. Podle něj není žádný důvod k tomu, aby se děti normálně neučily.

Klaus mladší následně poznamenal, že vláda rozhoduje na základě nálad veřejnosti. „Část veřejnosti, jako třeba já, hrozně bojuje, chce jít do práce, vydělávat, aby to fungovalo. A pak je hodně lidí, kteří se ještě nějak bojí. Je také hodně lidí, kterým to vyhovuje, že se do práce nechodí a je nějaký příjem. Tak oni se snaží všem vyhovět, takže je to takové – kdo nechce, nemusí. Ani ryba, ani rak, takový kočkopes. Radost z toho nemám,“ dodal.

To, že se nemusí chodit do práce, vyhovuje podle něj řadě lidí. „Lidé jsou pracovití od přírody, ale spousta lidí samozřejmě je ráda, když nemusí do práce, tak řadě lidí to vyhovuje. Já když jsem se ptal někde na Facebooku, když se hlasovalo o nouzovém stavu, jak má dlouho trvat, tak hodně lidí psalo do penze, nebo navždycky. Skutečně takových lidí je také hodně, akorát že to bohatství té české společnosti, a ta Česká republika je opravdu hodně bohatá země, když to srovnáme celosvětově, pramení z toho, že lidé jsou produktivní a tvrdě pracují nebo pracovali,“ dodal.

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 10% Nova 68% CNN Prima News 8% Barrandov 14% hlasovalo: 9621 lidí

Závěrem se Klaus mladší vyjádřil k pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, kde se proti sobě střetli Jaroslav Foldyna (SPD) a Pavel Novotný (ODS). „Neviděl jsem to, ale znám to zprostředkovaně, lidé o tom mluví. Pan Foldyna tam podle mě neuspěl, protože když furt ze sebe dělá boxera a někdo tam vyhrožuje, tak do toho měl jít, takhle to bylo takové, jako že se mu ten pan Novotný vysmíval a urážel ho a takhle to skončilo. Jsou to jinak oba dva jiné gangy, naši političtí konkurenti, takže to není na mně, abych já je komentoval, kdo je lepší, horší a slušnější a tak dále,“ poznamenal Klaus mladší.

Ten se zřejmě proti Novotnému postaví v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. „Přijde mi zvláštní, že ve starších videích o sobě hovořil jako o bulvárním novináři. Morálka mu je jedno, a jde mu o peníze,“ vzpomněl Klaus mladší na to, jak Novotný hovořil o tom, jak zpěvačku Ivetu Bartošovou uštve k smrti a bude na tom vydělávat. „Je zvláštní, že nějaká strana si takovéhoto člověka pak vezme, aby lidem sliboval něco skutečného. Jestli to tehdy myslel z legrace, nebo to myslí z legrace teď...“ uzavřel Klaus.

