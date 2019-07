Klaus mladší? Deset procent. Pavel Novotný je schopný a inteligentní člověk. Pavel Bém si zahrál na vědmu

„Vyslovování nedůvěry vládě jsem moc nesledoval. To sledovali hlavně novináři. Nedovedu si představit normálního člověka, který by měl odvahu, trpělivost a poruchu spánku, aby setrval až do ranních hodin. K vyslovení nedůvěře vládě potřebujete 101 hlasů a každý soudný člověk věděl, že to opozice nemá. Takže to bylo takové divadlo,“ uvedl Bém. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 1417 lidí

„Beru to jako secvičnou opozice, svědčí to o tom, že nejsme v té opozici připraveni tak, abychom mohli uspět,“ dodal exposlanec za ODS, který podle svých slov zaznamenal určité výstupy. „Problém těchto divadel je, že to likviduje zbytky politické kultury, které tady máme,“ zmínil.

„V Praze se jednou za čtyři pět let zmobilizuje část pražské kavárny. Je to něco, co už tady bylo a co dalo v roce 2012 vznik současné politické elitě. Hnutí ANO vzniklo na stejné vlně, která se nyní obrací proti ní,“ zmínil Bém.

Následně se Bém vyjádřil k hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. „Jsme v čase, kdy s velkou pravděpodobností se začne politická scéna přeorganizovávat. Lidé budou hledat nové strany a Trikolóra má šanci uspět,“ podotkl Bém. Václav Klaus mladší podle něj reprezentuje zajímavý a zdravý politický názor. „Dovedu si představit, že Václav Klaus mladší dostane v parlamentních volbách až deset procent,“ uvedl.

„Když si uvědomím, že současná vláda je taková, jaká je, je podporována komunisty, dělá řadu dobrých věcí a spousty věcí, které se mi osobně nelíbí a nikdy se s nimi nemůžu ideově ztotožnit. Nicméně na to, jak je vláda poskládána, tak si rozhodně nemyslím, že je to nejhorší vláda, která vládla v této zemi. Nicméně je to vláda, která dává obrovský prostor, aby se proti ní opozice vymezovala,“ dodal dále Bém, že toto však současná ODS nevyužívá.

Závěrem pak byla řeč o řeporyjském starostovi Pavlu Novotném (ODS) a o tom, zda by mohl být předsedou strany. „Považuji ho za inteligentního, schopného a zkušeného člověka. Hrozně nerad bych ale někomu dal polibek smrti. Jsem velmi opatrný v těch soudech,“ zmínil.

