Klaus v obrovské ráži: Politiku ČT vedou aktivisté v čele s Moravcem. A za Babišem juniorem stojí...

Děsí se prý, aby se z Česka „nestal skanzen“. Upozornil například na ekologické problémy ohledně stavu našich lesů.



Koalice typu SPOLU se dle něj zcela určitě po volbách rozpadnou, ukázal, že původně pravicoví občanští demokraté těžko nacházejí programové shody s progresivistickou a oproti ODS více levicově laděnou TOP 09. Menší strany si podle jeho mínění nevěří a chtějí se v rámci koalic schovat do konglomerátu, aby se bez boje dostaly do Parlamentu. „Aby paní Pekarová reprezentovala jihomoravské katolíky na vesnici poničené tornádem… to si nedovedu představit,“ odkázal v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na to, že TOP 09 nemá v lecčem blízko ani k lidovcům. Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Že by podpořil novinářku Janu Bobošíkovou, kandidující za Volný blok poslance Lubomíra Volného, někdejší hlava státu odmítá. Bobošíková je dle něj schopná politička, ale její aktuální angažování ohodnotil stanoviskem mínícím, že „tudy cesta nevede“.



Ohledně financování veřejnoprávních médií netuší přímo, jak problematiku vyřešit. V politické dimenzi prý Českou televizi za médium veřejné služby nepovažuje, v jiných stránkách ovšem ano. Zatímco tak veřejnoprávní televize je dle něho v určitých sférách úspěšná, v rámci politiky je prý v rukou aktivistů. „Česká televize je v rukou politických aktivistů vedených Václavem Moravcem,“ zaznělo.



Včerejší vypjaté setkání premiéra Babiše s jeho synem v Ústí nad Labem pak považuje za něco nepopsatelného. „Je to z jiného světa. Z jiné dimenze uvažování. Zdá se mi to tedy nekonečně za hranou. Je to totální nezodpovědnost lidí, kteří toto spouštějí,“ míní s tím, že v tom je i „boj o moc“, stojí prý za tím vším lidé, kteří bývají označováni za „pražskou kavárnu“. Fotogalerie: - Babiš do roztrhání těla

Na mítink v Ústí nad Labem přišel Babiš junior s dokumentárním režisérem Vítem Klusákem, který ho při tom točil, přičemž tvrdil, že Babišova syna na místo v danou chvíli dovezl se záměrem zajít na polévku.

AKO SA CÍTIŠ, OTEC? pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

Vzpomenul, že s Klusákem měl co do činění i v lednu, kdy se známý režisér veřejně chlubil, že Klause udal. Během tehdejší demonstrace proti vládním rozhodnutím covidového uzavírání společnosti a ekonomiky Klaus vešel do restaurace, a Klusák žhavil telefon.

Že na exprezidenta zavolal policii, pak značně oslavoval. „Zatímco bývalý prezident a světově proslulý kleptoman Václav Klaus upřednostňuje amnestie, já jej dnes naopak hrdě udal. Krátce poté, co jakožto vášnivý přívrženec občanské společnosti roztleskal Staroměstské náměstí zvoláním, že se nikdy nenechá očkovat proti nemoci covid-19, vstoupil exprezident v doprovodu ‚ex‘nácka Landy do restaurace Al Minuto,“ napsal angažovaně režisér.

Přístupem policie byl však Klusák následně poněkud zklamán, jelikož se policisté zprvu jeho udání podle jeho tvrzení nechtěli věnovat. „Přítomní policisté to komentovali slovy, že to má asi nějak zařízené. Korunu tomu však nasadil policajt na lince 158, když navrhl, že by bylo lepší to spíš, ehm, nezapisovat. Možná nemohl najít propisku,“ pokusil se umělec ještě o vtip v příspěvku, který mnozí přirovnávali k nadšenému informování „uvědomělých občanů“ v padesátých letech.

