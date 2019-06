Klement Gottwald? Ne, Petr Fiala. Jiří Ovčáček se rozjel u myšlenek na Václavák

„Co myslíte, objeví se dnes ve zpravodajství univerzální fráze z demonstrací v zemích V4? V rukou protestující nesli české/maďarské/polské/slovenské vlajky, ale i vlajky Evropské unie a také transparenty,“ poznamenal v jednom ze svých tweetů také Ovčáček.

Věnoval se však i slovům premiéra Andreje Babiše (ANO), která pronesl na půdě Poslanecké sněmovny. „Považuji audit za útok na Českou republiku, uvedl pan premiér v Poslanecké sněmovně. Pravda je venku! Čelíme snaze ponížit naši suverenitu, ponížit naši zemi, čelíme útoku na výsledky svobodných a demokratických voleb!“ okomentoval Ovčáček dnešní Babišovo vystoupení v dolní komoře Parlamentu.

„Podle toho, co se děje na náměstích, je zjevné, jaký názor na to lidé mají. Řekl Kléma. ?! Hluboce se omlouvám, on to byl Petr F.!“ glosoval následně Ovčáček i další vystoupení, tentokrát předsedy ODS Petra Fialy.

autor: vef