Klient H-Systemu: Ten dům je náš. Vynést nás bude muset policie. Konkursní správce nám řekl, že si to můžeme dostavět!

Nejvyšší soud včera rozhodl o kauze H-System a výsledek podvedeným vyrazil dech: musí se do měsíce vystěhovat. Ale poslechnou rozsudek soudu? Richard Stadler, jeden z podvedených H-Systemem, říká: „Jestli si někdo myslí, že vezmu klíče a takhle mu je podám, tak to tedy ne. Já odsud dobrovolně neodejdu.“ Situaci se snaží řešit starosta Horoměřic. Pohledy obyvatel této obce přinesly novinky.cz a idnes.cz.

Manželé Stadlerovi dříve bydleli na Karlově náměstí. Pak ale uviděli reklamu na bydlení za Prahou za dobrou cenu a rozhodli se na lákavou nabídku přistoupit. Ukázalo se, že to byla osudová chyba. „Naneštěstí jsme tehdy viděli tu reklamu. Bohužel, za blbost se platí,“ povzdechla si Marie Stadlerová. Kvůli vytunelované firmě přišli o milion. Za další dva pak rozestavěný byt dostavovali. A nyní jim hrozí, že by museli za své bydlení zaplatit potřetí.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu mají obyvatelé domů spojených s H-Systemem měsíc na vystěhování. Pak se byty prodají a z utržených peněz by se měly alespoň částečně pokrýt pohledávky všech, které H-System podvedl. Správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josef Monsport, který dovolání k Nejvyššímu soudu podal, argumentoval, že musí dbát na práva všech bývalých klientů H-Systemu, nejen lidí z domů v Horoměřicích.

V úterních Událostech a komentářích na ČT však řekl, ať se s ním postižení spojí. „Já jsem člověk rozumný, jsem schopný dohod a hledám možná řešení,“ poznamenal Monsport. Ale mělo by to být prý mimo družstvo Svatopluk, které byty dostavělo.

Josef Monsport

Proč vlastně začali stavět, když právní situace byla nejistá? „Tehdejší konkurzní správce nám řekl, že si to můžeme dostavět, a my souhlasili,“ říká Stadler. „Kdyby domy zůstaly nedostavěné, tak se to tady všechno rozkradlo. Museli jsme se se sousedy skládat na ostrahu,“ vzpomíná. Bohužel, protože domy rozestavěl H-System, spadly do konkurzní podstaty. Družstvo Svatopluk, které byty dostavovalo, nedostalo souhlas konkurzního soudu s pokračováním stavby. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem.

Vystěhovat se prý Stadlerovi zatím nehodlají. „Tohle všechno jsme postavili sami a nedlužíme nikomu ani korunu,“ říká Stadlerová. „Odsud nás musí vynést policie,“ dodává. Situaci s těmi, kteří se mají vystěhovat, řeší starosta Horoměřic Zdeněk Babka. Nemá ale moc možností. Obecní byty jsou prý plné a místní ubytovny také.

Ten také upozornil na to, že rozsudek se týká 60 rodin, což může být 180 nebo až 200 lidí. Najít bydlení pro tak velký počet nebude lehké pro nikoho. Právní oddělení v Horoměřicích se údajně případem nechce zabývat. Babka přislíbil, že zkusí obvolat starosty okolních obcí, zda by nemohli nabídnout nějaké náhradní bydlení. Celou situaci navíc komplikuje fakt, že mnozí účastníci jsou po tak dlouhé době buď v důchodovém nebo předdůchodovém věku. S nabídkou pomoci přispěchalo už v úterý večer Ministerstvo vnitra, které přislíbilo lidem z Horoměřic 17 bytů a další prý hledá. Intervenci v případu oznámil už i prezident Miloš Zeman, který se chce setkat s předsedou Nejvyššího soudu.

