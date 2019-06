Kluci mají penis a holky vagínu, řekl Semín, a proto vadí. Poslední trapnost ČSSD. Ondřej Neff udeřil

Pravicové opoziční strany a Piráti se rozhodli svolat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO). Zdá se jim, že si s sebou premiér Babiš vláčí příliš mnoho problémů, takže nemá čas pracovat jako předseda vlády ve prospěch občanů.

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 4169 lidí

Publicista Ondřej Neff k tomu v komentáři na serveru Neviditelný pes poznamenal, že tento pokus není nic jiného než komedie pro voliče, bez šance na úspěch. „V této potyčce zaniká poslední trapnost sociálních demokratů, kteří neslaně nemastně pohrozili, že odejdou z koalice kvůli Semínovi, avšak vzápětí oznámili, že budou hlasovat pro pokračování vlády. Jsou ovšem na tom tak, že už jim prakticky nic nemůže ublížit,“ napsal Neff.

Pokud jde o Michala Semína, který by jako nominant SPD mohl usednout v Radě ČTK, proti čemuž však protestují židovské obce, které upozorňují na Semínovy antijudaistické výroky, Neff nabídl argumenty jak na Semínovu obranu, tak v jeho neprospěch. Semín je ostře vyhraněným konzervativcem a takový člověk by v Radě ČT spíše sedět neměl. Alespoň podle Neffa ne. Má to ale háček.

„Kdyby tam někdo nominoval ostře vyhraněného progresivistu, bylo by ticho po pěšině. Jenže Semín si myslí, že manželství je institut pro ženu a muže a že ‚kluci mají penis a holky zase vagínu‘, jak víme z filmu Policajt ze školky. Takto reakční názory je třeba penalizovat,“ doplnil k tématu Neff.

K hlasování o nedůvěře vládě se vyjádřil také šéf Pirátů Ivan Bartoš. Sněmovní počty ukazují, že mocenský blok ANO, ČSSD a KSČM drží většinu 108 hlasů, takže vláda s vysokou pravděpodobností nepadne, ale Bartoš doufá, že sociální demokraté nakonec změní názor.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Roli v tom bude hrát následující týden ve Sněmovně. Podpisy k mimořádné schůzi budeme vedení Sněmovny dávat právě v pátek a ČSSD může ještě překvapit,“ uvedl k tomu Bartoš v rozhovoru pro Info.cz

Osobně si umí představit, že ČSSD ukončí účinkování v koalici; má totiž za to, že spoluvládnutí s Andrejem Babišem sociálním demokratům vůbec neprospívá.

„No, já si to představit umím. Ona je to podle mě již skutečná agonie a ČSSD na tuto spolupráci doplácí, což je vidět jednak v různých průzkumech, ale projevuje se to také v každých dalších volbách. Nevím, jak to mají spočítané, ale ANO je neskutečně natírá již od minulého volebního období. Evropské volby ukázaly, že propad voličů ČSSD je obrovský, i když nebyla v evropských volbách nikdy dvakrát silná. Dle mých informací se začínají ozývat regiony s obavami o volby krajské,“ uvedl Bartoš.

Údajně může dojít i k tomu, že se rozhádají poslanci ANO. Pokud by se Andrej Babiš otevřeně opíral o podporu hnutí SPD Tomia Okamury, někteří jeho kolegové by to nemuseli tzv. rozdýchat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokud by nakonec vláda padla, je podle Bartoše na hnutí ANO jako na vítězi posledních voleb, aby situaci nějak řešilo.

Psali jsme: Niedermayer pro PL: Babiš rozdal peníze, které neměl. Daří se nám, protože se daří EU. Vyšší daně z alkoholu, cigaret a hazardu jsou správné Milion chvilek: Pravda o Mikuláši Minářovi Milion chvilek: „Ještě potečou potoky krve,“ mírní nadšení Ivan Langer. A vypráví o Babišovi Poslanci schválili novelu zákona o svobodném přístupu k informacím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp