Kniha Petra Hampla, kterou muselo stáhnout univerzitní knihkupectví, je vyprodána. Ale "soudruh liberál", který vše zveřejnil, nakládá dál

Před pár dny student Univerzity Karlovy David Pavlorek strhal protiislámskou knihu sociologa Petra Hampla. Na sociálních sítích si za to vysloužil pochvalu i kritiku. Dočkal se také označení „soudruh liberál“. Tím to ovšem neskončilo. Hampl i Pavlorek se ozývají znovu.

Sociolog Petr Hampl před časem vydal knihu, kterou nazval „Prolomení hradeb“. Vyložil v ní svůj pohled na uprchlickou krizi. Sociolog Hampl se nikdy netajil tím, že uprchlickou krizi považuje za muslimskou invazi, které na Západě údajně vládnoucí politická levice nesmyslně ustupuje. Hampl na 310 stranách své knihy tepe západní politiky a nebere si servítky vůči muslimům.

Knihu zpočátku propagovalo i knihkupectví Univerzity Karlovy, ale brzy přestalo. Nad tím zajásali především studenti. Patřil mezi ně i student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy David Pavlorek, jenž zároveň působí ve funkci předsedy kontrolní komise ve Studentské unii Univerzity Karlovy a který na sociální síti Facebook označil knihu za xenofobní. Xenofobní názory zastává podle studenta i její autor Petr Hampl.

„Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla Prolomení hradeb, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Byl to jasný faul a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo. Je však pochopitelné, že vedení univerzity běžně nekontroluje, co se ten či onen den dostane na pult daného knihkupectví. Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete),“ napsal Pavlorek k případu, kdy se na pultech univerzitního knihkupectví objevila právě tato kniha, která by se zřejmě neměla dostat studentům vůbec do rukou.

Na sociální síti Facebook se Pavlorek setkal jak s pochopením a pochvalou, tak s kritikou. Jeden z diskutujících pod příspěvkem studenta označil za „soudruha liberála“.

„Soudruha ‚liberála‘, který jediný je nositelem té správné pravdy, bych poslal na pár misí do Indie, Íránu, Iráku, Egypta anebo Turecka za těmi zbytky neislámského obyvatelstva, aby mu vysvětlily, jak moc ‚xenofobní‘ a ‚naprosto nepřijatelné‘ je odmítat islám. Jak typicky totalitní je bojovat za demokracii tím, že budu bonzovat kohokoli, kdo projeví názor jiný. Co dalšího by se Vám, soudruhu, líbilo? Vyhazovy z práce? Vězení pro ty zlé xenofoby? Tak hlavně že jste ten ‚liberál‘ a hájíte svobodnou diskusi,“ napsal pan Arnošt Kudrna.

Tím však výměna názorů nekončí. Petr Hampl si pochvaluje, že jeho kniha vydaná nakladatelstvím Naštvané matky je beznadějně vyprodaná. Autor si prý ponechal jen pár výtisků na besedu v Brně.

„Kniha Prolomení hradeb vyprodána. Nechal jsem si pár kousků na besedu do Brna a dokážu vyřídit již zadané objednávky. Ale všechny ostatní prosím o trpělivost. Dotisk bude koncem příštího týdne,“ napsal Hampl na sociální síti Facebook.

Nemlčel však ani David Pavlorek. Ten si prý knihu sehnal, přečetl si ji a toto si o ní myslí. „Můj poslední příspěvek zde k této kauze. Faktem je, že shitstorm, který se mi rozjel na FB a v menší míře i na Twitteru, mě nakonec přiměl k tomu, abych si ten Hamplův blábol sehnal. Je to snůška zavádějící demagogie s chytře zvolenými rétorickými obraty. Nejsem křesťan, ale pokud chcete hájit tradiční hodnoty, raději si v tomto čase čtěte evangelia – najdete tam hodnotu lásky k bližnímu,“ zdůraznil student.

David Pavlorek před pár dny doslova napsal:

Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla „Prolomení hradeb“, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Byl to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo. Je však pochopitelné, že vedení univerzity běžně nekontroluje, co se ten či onen den dostane na pult daného knihkupectví. Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete). Informace se bohužel podvečer dostala i do médií, konkrétně na server Aktuálně.cz, což mi přijde škoda ve chvíli, kdy bylo možné tuto situaci řešit interně. Chápu nicméně, že propagace této knihy budila negativní konotace i v souvislosti s nedávnou konferencí o „právních aspektech“ kampaně #MeToo, která na univerzitě proběhla a kde Petr Hampl aktivně vystupoval. Osobně jsem podpořil petici proti tomuto symposiu (https://www.facebook.com/events/2466833166875911/) a na zasedání akademického senátu univerzity se budu pana rektora ptát na jeho odpověď na tuto petici a budu požadovat, aby vedení univerzity nastavilo nějaký mechanismus, jak zabránit podobným situacím, kdy pořadatel akce nejprve získá záštitu pro nějaké aktivity a poté v jejich rámci uspořádá něco podobného. Stažení záštity a odmítnutí pořádat takové aktivity na půdě univerzity považuji za adekvátní i s odkazem na Etický kodex UK (https://www.cuni.cz/UK-5317.html). Prosím, neváhejte se obracet na mě a další vaše zástupce v rámci akademické samosprávy a upozorňujte nás na problémy, kterých si třeba sami nevšimneme. Ne za vším je nutno hledat zlý úmysl a, jak je možné vidět na Samově příkladu, mechanismus osobní komunikace s patřičnými orgány může fungovat.

