Koalice protlačila důchody i Bendův přílepek. Matěj Stropnický: Už vylézají z děr

Definitivní rozhodnutí o prodloužení věku odchodu na zasloužený odpočinek a snížení penzí padlo v pátek v Poslanecké sněmovně. Důchodový věk se má postupně zvedat z dosavadních 65 až na 67 let.

Zvyšování má začít u lidí narozených v roce 1966 . S každým rokem se pak připočte prodloužení o jeden měsíc. Prořídne také seznam „náročných profesí“, u nichž vláda uznává, že do 67 let se vykonávat nedají. Opozice růst věku odchodu do důchodu odmítá a ANO už uvedlo, že po volbách reformu, předkládanou současnou vládou, zase zruší

Na schvalování reformy upozornil na svém facebookovém profilu Matěj Stropnický , bývalý předseda Strany zelených a někdejší spolupracovník předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové. A neodpustil si ani drobný vtípek: „Krásné je na všem to, že prvním ročníkem, který půjde do důchodu v 67 letech, je ročník 1989. Je to půvabný dárek ke 35. výročí 17. listopadu, díky, že můžou! Klíče zvoní cink, cink.“

A přidal i svůj názor, co za důchodovou reformou stojí především: „Soukromé penzijní fondy už vylézají z děr a hlásí se o svůj podíl, kterému říkají připojištění. Jde o to vyvést peníze těch bohatších z veřejného systému, aby dál oslabil, aby šlo říkat, že se zadlužuje, a mohl být v budoucnu zcela nahrazen.“

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka naopak zdůrazňuje, že důchodová reforma je potřeba , pokud má mít tato země dobrou budoucnost a všechny generace důstojné důchody. Většina lidí to podle něj ví. „V programu jsme jim reformu slíbili a dnes ji prosadíme,“ uvádí Jurečka na facebooku.

„Tvrdit, že nemusíme dělat nic a společnost to zvládne, není pravda! 75 procent české veřejnosti ví a říká to v průzkumech, že reforma je potřeba,“ uzavřel ministr.

Pro návrh hlasovali všichni vládní poslanci. A prošel i pozměňovací návrh poslanců Marka Bendy a Jana Jakoba, který snížil počet lidí z náročných profesí, kteří budou mít nárok na předčasný důchod. Ministr Stajnura ale slibuje, že vyškrtnutým to bude kompenzovat jinak v jiném zákoně.

Nyní reformu posoudí senátoři a prezident Petr Pavel.