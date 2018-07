Koaliční smlouva ANO a ČSSD se podepíše asi v úterý. Ve stejný den se upíše i KSČM, plánuje premiér

"Já předpokládám, že tu koaliční smlouvu s ČSSD podepíšeme v úterý. Podpisy poslanců již máme za hnutí i ČSSD a také předpokládám, že s KSČM bychom měli podepsat nějakou tu dohodu, která je jiného charakteru než s ČSSD," oznámil premiér. Dohoda s KSČM, která má umožnit vznik menšinové vlády, je podle něj volná. "Není tam žádný závazek, u všech zákonů stejně hlasovat," uvedl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš očekává, že pro vyslovení důvěry vládě budou hlasovat všichni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. "Tak podepsali to, tak logicky by to měli podpořit," řekl. Podle některých médií nad podporou vlády váhá bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Babiš ale prohlásil, že o ničem takovém neví. "Já jsem s ní mluvil ve čtvrtek ráno o obraně. S paní Šlechtovou jsme si vyjasnili některé věci. Nevidím důvod, že by měla být proti," dodal.

Premiér věří i v účast všech poslanců za ANO, sociální demokraty i komunisty na středečním hlasování. Kabinet ANO a ČSSD je menšinový, dohromady má ve dvousetčlenné dolní komoře jen 93 hlasů. Díky hlasům 15 komunistických poslanců by ale měl ve Sněmovně většinu.

Psali jsme: Paní Malá předstoupí v pondělí před poslance, ohlásil Babiš. Jestli nedokáže vysvětlit své diplomky, měla by odstoupit

Revolta podle Formanova filmu. Divák počkal, až v kině zhasnou, a pak vykřikl „Hanba, Babiš“

S ministryní Malou je to hodně špatné. Už se do ní pustili i v Lidových novinách





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav, čtk