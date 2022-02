Kobza se na Primě neudržel: Gaučoví válečníci netuší, co je to válka. Sedí v neziskovkách, neprošli vojnou

reklama

Krize na východě Ukrajiny se stupňuje. Západ se obává války, prezident USA Joe Biden je přesvědčen, že se jeho ruský protějšek Vladimir Putin již rozhodl pro invazi na Ukrajinu „v řádu dnů“.

V sobotu vůdci separatistických území na východě Ukrajiny vyhlásili všeobecnou mobilizaci. Podle sobotního tvrzení Pentagonu 40 až 50 procent ruské armády na hranicích s Ukrajinou zaujalo pozici útoku.

Že by skutečně začala v následujících dnech válka, to si Zaorálek nedokáže představit: „Co by Rusko mělo z bombardování Kyjeva? To je nesmyslné. Nedokážu si představit, že by byla válka. Myslím, že nás čeká období vysokých tenzí a informační války. Líbí se mi, že od karibské krize zde funguje diplomacie a bude se dále jednat,“ věří.

„Rusko chystá největší válku v Evropě od roku 1945 a chce obklíčit ukrajinské hlavní město Kyjev, “ prohlásil britský premiér Boris Johnson.

Tyto obavy sdílí Vondra, jenž nabídl mnohem pesimističtější pohled než Zaorálek: „Musíme brát situaci nesmírně vážně. Musíme si přát vyřešit ji diplomaticky, a ne válkou,“ chce doufat.

Zatímco nevěřil, „že válka přijde ve středu“, tak vzhledem k událostem posledních dnů se jeho postoj změnil. „Nevěřil jsem, že konflikt bude ve středu, ale v posledních dnech sledujeme pokusy vyprovokovat konflikt ze strany ruských separatistů na Donbasu, přeskupování ruských vojsk a mobilizaci. Tyto kroky je nutné brát vážně,“ zopakoval Vondra.

V kontextu toho zmínil, že končí olympijské hry a „přišel možná ideální čas zahájit invazi a ukrást Donbas“. „Buď se něco stane, nebo bude pokračovat válka nervů. To je také nebezpečné, protože jiskra může přeskočit kdykoliv,“ doplnil europoslanec.

„Jsme svědky toho, že se někdo snaží konflikt vyprovokovat. Co může nastat, to ví jen Putin,“ navázal na jeho slova Bžoch. Prezident Putin si dle něj musí být dobře vědom, že pokud by i jen částečně vstoupil na území Ukrajiny, přišly by tvrdé sankce. „A on (Putin) není takový blázen, že by svou zemi uvrhl do krize, která by neměla obdoby,“ míní.

Podle Kobzy si však „gaučoví válečníci“ sedící ve vládě ani neuvědomují, že jsme na hraně války. „Tihle gaučoví válečníci mají o válce povědomí jen z počítačových her, ale my se bavíme o lidských životech! Válka by byla v Evropě, poslední válka v Jugoslávii byla dost hrozná. Takovou válku je těžké ukončit,“ připomněl, že gaučovými válečníky jsou členové vlády až po různé aktivisty. „Ti neprošli vojnou, nevědí, co znamená válečná zóna,“ dodal Kobza.

Kobza vznesl otázku, kolik z necelých 150.000 Ukrajinců na našem území je z Donbasu a co to bude pro Česko znamenat. Opřel se do ministryně obrany Černochové (ODS), která posílá do Ukrajiny dělostřeleckou munici. „Co až začnou trhat jejich příbuzné doma na kusy?“ vybízí k zamyšlení nad důsledky naši solidarity směrem k Ukrajině.

„NATO také ‚humanitárně bombardovalo‘ Bělehrad s tím, že chrání kosovské Albánce – co až se Putin rozhodne chránit ruské Ukrajince v Donbasu?“ tázal se Kobza dál. Podle něj Rusko útočit nechce. „Není mi jasné, co by tím získalo v zemi, která je rozkradená, zkorumpovaná, kde ani není jasné, kdo tam vládne,“ podotkl.

Zaorálek reagoval na slova o tom, že „vše je v hlavě Putina“. Ale za ním stojí celý systém, který o postupu rozhoduje. „Klíč je ve vnitřní politice Ruska. Putin je součásti systému, který ho vede, aby tak jednal,“ domnívá se exministr. „Naší roli teď je držet pozici, blokovat eskalaci, nepřepálit to. Diplomatická jednání budou velmi důležitá,“ upozornil.

Dnes, v neděli, se objevila informace, že Bělorusko bude pokračovat ve vojenských cvičeních s Ruskem, která měla původně skončit dnes. Ruští vojáci, kteří se měli vrátit do vlasti, tak v Bělorusku zatím zůstanou. Západ odhaduje, že Rusko má v Bělorusku kolem 30.000 vojáků, a obává se, že je může využít k útoku na Ukrajinu a na její hlavní město Kyjev. Moskva takový záměr popírá.

To podle Vondry naznačuje jediné, že Putin chce udržet moc, rozjet něco v zahraničí a vytvořit ze zemí jako jsou Ukrajina a Bělorusko loutkové režimy s přímým vlivem Ruska. „Chce mít vliv na světové dění a toho úspěšně dosahuje touto agresivní a asertivní politikou,“ konstatoval.

„S tím, vytvořit z Ukrajiny loutkový stát, se ale kříží se zájmy Evropy. Je v našem životním zájmu Ukrajině pomoct natolik, aby udržela svou suverenitu a nezávislost,“ považuje za zcela legitimní posílit její obranu.

To, že lidí z Donbasu prchají, označil za „perfektně zorganizovanou evakuaci“. „Putin měl připravené autobusy, ještě jim řekl, kolik jim za to dá peněz,“ kroutil hlavou Vondra.

Pokud se Rusko rozhodne pro invazi na Ukrajinu, je Západ podle premiéra Petra Fialy (ODS) připraven společně a jednotně reagovat. „Stojíme za Ukrajinou, proti ruské agresi a provokacím,“ napsal včera večer předseda české vlády na twitteru.

Přítomnost ruské armády u hranic s Ukrajinou sílí. Na místě čeká až 190 tisíc vojáků.

