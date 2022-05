Kobza ve varu: ČT jako ukrajinská televize. Že vyvoláváme nenávist proti Ukrajincům? Krycí mlha!

reklama

Evropská unie se shodla na embargu ruské ropy. „Pakliže se jedná o embargo na naftu, která jede po moři, tak ta je snadno nahraditelná – jestliže bude chemicky odpovídat. A důležité je, že ropovod Družba zůstává funkční, protože bez něj bychom měli velké problémy. Z našeho pohledu je dobře, že nás to nějakým způsobem vynechává. Je to rozhodnutí, které střední Evropu zachovává u zdroje, což považuji za důležité. Nemyslím, že by embargo na námořní dopravu ruské ropy výrazně ohrozilo ruský byznys, protože Spojené státy americké zvýšily dovoz ruské ropy až o 40 procent. Lodě jim ropu vezou na Západ,“ řekl Kobza redakci s tím, že žádné překvapení v této situaci nemůžeme vyloučit.

„Když dostáváme ruský plyn přes Německo, proč ne ruskou ropu přes Ameriku? Samozřejmě jde trochu o přehánění, protože naše zásobování probíhá hlavně přes Družbu a přes ropovod Ingolstadt,“ podotkl. Upozornil také, že ropa je podstatná pro mnoho odvětví včetně petrochemie, výroby plastů, ale i výroby pracích prášků a saponátů. „Takže v momentě, kdyby došlo k hmotné nouzi, bude mít průmyslový řetězec, který to ohrozí, velké problémy a tento řetězec je poměrně dlouhý. Proto je nutné pečlivě zvažovat, co znamená heslo: odstřihneme se od ruské ropy. Rusko vyváží ropu, a zatímco stojí 108 dolarů, Rusko ji dováží do Indie za 70 dolarů,“ sdělil poslanec hnutí SPD.

Kobza: Nejdříve se musíme postarat doma

Dále uvedl, že ohledně ropy fungují dlouhodobé kontrakty, a pokud se na trhu objeví ropa nad tyto kontrakty, sáhne po ní někdo jiný: „To je byznys a jde o tak velké peníze, že politiky je v něm málo. Spíše se politika odráží od byznysu,“ řekl Jiří Kobza. Protiruské sankce dlouhodobě kritizuje s tím, že více poškozují vlastní zemi než tu, na kterou jsou namířeny. „Sankce posilují vzájemný obchod mezi zeměmi BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, pozn. red.), posilují obchod mezi Ruskem, Čínou, Íránem a Indií. Výsledek může být v podstatě takový, že se sice odřízneme od ruských zdrojů, ale budeme těžko a draze nahrazovat evropský odbyt pro Rusy, pro které přestane být zajímavý. To znamená, že oni se přeorientují jiným směrem – na obchod s ropou v Íránu, vyvážení plynu do Číny a Čína si plní své strategické zásoby,“ varoval Kobza.

Stále mu proto uniká podstata sankcí, které jsou pro Evropu dražší, než jsou dopady na samotné Rusko. Reagoval také na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o tom, že odstřižení od ruských zdrojů bude stát 200 miliard eur. „Jsou to naše peníze a budou nám chybět. Teď sice uděláme politické gesto za strašlivé peníze, ale v momentě, kdy lidé nemají na složenky, drtí je inflace a drahota, není pro takové plýtvání financemi prostor. Peníze potřebujeme pro své vlastní lidi, abychom ulehčili jim. Potom můžeme dělat velkorysá gesta v politice,“ řekl. Jiří Kobza už dříve prohlásil, že se současná vládní pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů snaží překrýt krizi ukrajinskou válkou: „Když si zapnete ČT24 nebo jiný veřejnoprávní kanál, zjistíte, že většina informací je o Ukrajině a sem tam něco z České republiky. Připadá mi to, jako bychom se dívali na ukrajinskou televizi místo české.“

Fotogalerie: - Čaputová se Zemanem v Muzeu

Nejvíce vydělává ČEZ

Poslanec reagoval také na kritiku vůči opozici, že vyvolává nenávist mezi Čechy a Ukrajinci svými prohlášeními a postoji. S tím však Kobza zásadně nesouhlasí: „Jakou nenávist můžeme zasít tím, že se zastáváme vlastních lidí? Zase jde o vytváření krycí mlhy, aby zakryla neschopnost vlády vyřešit problémy v krizi, která se na nás valí – energetická, naftová, inflace a zdražování,“ vyjmenoval. Podle něj vláda zdražování v podstatě podporuje, protože zároveň zvyšuje daňové výnosy státu, a vláda tak nemusí upravovat daně. A Češi to platí. „Ale když je jeden rok benzín za 30 korun a další za 50, lidé to vidí. Jakou nenávist způsobíme, když říkáme, abychom se postarali o naše lidi, a až o ně bude postaráno, pak o ty další?“ zeptal se.

Psali jsme: Kovářová (STAN): Bylo nutné reagovat skutečně okamžitě, proto nouzový stav Nerudová ohlásila kandidaturu na prezidentku. K lidem už letí VIDEO Okamura (SPD): Předvádíte nám tady politické divadlo Medveděv: Nové sankce EU budou mít dopad na obyčejné Rusy, ne na politiky

A právě to, že se vláda o Čechy nestará, označil za největší chybu vlády. „Ty plevy, které nabízí, nebo valorizace důchodů jsou povinné ze zákona, ne proto, že by se projevili jako starostliví hospodáři. Faktem je, že chudých lidí přibývá a jediný, kdo na tom bude vydělávat, je ČEZ, který přiznal obrovské zisky,“ shrnul politik s obavou, že znovu vzroste počet exekucí kvůli těm, kteří na složenky prostě nebudou mít peníze. „Do toho vstupuje potravinová krize, protože Indie bude mít problémy s úrodou. Jako druhý největší exportér pšenice a rýže zakázala export obojího a je vidět, že přijdou těžké časy. A vláda nedělá nic, aby se připravila. Jen pod velkým tlakem začala plnit zásobníky plynu – na poslední chvíli a za draho. Jestliže do Německa proudí plyn za šest korun za kubík a z Německa do Čech za dvacet korun, pak opravdu není něco v pořádku,“ upozornil Kobza.

Hřib, feudální pán

Jistý účinností si není ani u takzvaného Deštníku proti drahotě, informativního webu, který má Čechům pomoci nabídnout řešení jejich těžké situace. „Nejsem si jistý, že něčemu pomůže. Když chcete dávku, musíte vyplnit třináct formulářů, které odradí dvě třetiny zájemců, kteří by měli právo o příspěvek požádat. Administrativně je to složité a neprůhledné a pro průměrné lidi s průměrným vzděláním, kteří se nevyznají v úřednické hantýrce, se jedná o děsivý moment. Vláda na jednu stranu deklaruje, že chce pomoci, ale dělá všechno pro to, aby pomoci nemusela,“ vysvětlil politik hnutí SPD.

S tím by měla souviset i kontrola, zda jsou sociální dávky ve správných rukou. „Voláme po kontrole od začátku uprchlické vlny z Ukrajiny, kdy přišlo asi 300 tisíc lidí a o 100 tisících z nich vláda nevěděla, kde jsou a co jsou zač. Zelenskyj (Wolodymyr, ukrajinský prezident, pozn. red.) nechal otevřít kriminály a vypustil vězně, kde byli někteří těžcí zločinci, a dal jim zbraně k boji proti Rusům. Zbraně si vzali, je otázka, kde jsou oni a kde jsou ty zbraně? Ukrajinci nám ani neposlali jména těch vězňů, abychom věděli, zda je na hranicích pustit,“ řekl Kobza s tím, že tady vnímá velké zanedbání české policie. „Uvědomme si, že mezi ukrajinskou hranicí a naší hranicí je ještě Slovensko. Není tedy možné argumentovat tím, že na hranicích byly davy lidí. Oni neměli důvod přes Slovensko spěchat,“ sdělil.

A nyní prý dochází k tomu, že pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) rozhodl jako „feudální pán“ bez ohledu na pražské radnice a názory lidí, že vystaví dva tábory pro kočovné Romy z Ukrajiny, kteří mají maďarské pasy. „Jako občané Evropské unie nemají nárok na speciální pomoc a péči. To také Češi vidí a uvědomují si tu obrovskou nespravedlnost, že se na ně nedostává. Jak chce hlavní město Praha zajistit pořádek a bezpečnost včetně sanitace a hygieny, když jde o kus louky, kde bude 150 lidí?“ ptal se Kobza. Označil to za věci, které se nemají dít na úkor obyvatel České republiky. Současně řekl, že právo vyjádřit se mají i místní občané, kterých se nikdo neptal, a doufá, že si to voliči zapamatují.

Elektřina v první řadě pro Čechy

Samostatnou kapitolu podle jeho názoru tvoří energie. V minulém rozhovoru uvedl, že se obává, aby si lidé nemuseli vybírat, zda budou svítit a topit, nebo sedět a mrznout ve tmě. Zdůraznil, že rafinérie, ropovody ani zásobníky nepatří České republice a rozhodují o nich firmy, nikoliv vláda. „Ještě nepřišly doplatky za plyn za zimu a řada lidí netuší, jak na tom budou a kolik budou platit. Některé výpočty ukazují, že zaplatí až pětkrát více, což je děsivé.“ Za obrovský podvod a obrovskou nahrávku všem spekulantům s energiemi pak označil společný energetický trh Evropské unie. „První krok, který by každá rozumná vláda udělala, je, že by se od takového trhu odpoutala a začala se starat o své lidi, kteří ji platí ze svých daní. Dlouhodobě říkáme, že v první řadě by měly elektrárny zásobovat Čechy a přebytek posílat na burzu. Ne obráceně, to je zvrácený systém a já nechápu, proč by ho naši obyčejní lidé měli platit,“ dodal Kobza.

Psali jsme: Rakušan odhalil čísla: 75 procent Ukrajinců je na svých adresách, 10 asi mimo a 10 dohledáváme Vondráček (ANO): Jakákoli forma cenzury je nepřípustná Nacher (ANO): Obce musí mít možnost regulovat krátkodobé ubytování Havlíček (ANO): Energetická chudoba se může dotknout 30 % rodin



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.