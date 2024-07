Koho si vybrat ve Francii? V ODS nejasno

Dnes se ve Francii volí budoucnost země. Emmanuel Macron po prohraných volbách do Evropského parlamentu vyhlásil nové parlamentní volby v doslova šibeničním termínu. A první kolo voleb nedopadlo podle jeho očekávání. První místo zaujala vítězná Marine Le Penová se svým Národním sdružením. Druhá skončila koalice levicových stran včetně komunistické strany. Třetí se do parlamentu Francie škrábali s velkým odstupem Macronovi centristé.

Dnes probíhá druhé kolo voleb. Poslankyně Decroix je z výběru konsternována. „No ty kráso! Volit extrémní levici s komunisty nebo extrémní pravici. Račte si vybrat. Taková je realita mnoha francouzských okrsků,“ napsala Decroix na sociální síti X a ukázala volební lístky, které jí půjčila její francouzská švagrová.

Popsala, jaký program do voleb nabídla levicová koalice. „No, čtení je to zábavné. Nová národní fronta (levice) tam má spoustu chyb a tiskařských omylů. Ale třeba taky slib, že do 14 dnů od zvolení zvedne minimální mzdu (SMIC) o cca 200 eur (na 1600 eur), že zvedne platy státním úředníkům o 10 % (5,6 milionů lidí), zruší reformu důchodů a umožní odchod v 60 letech, zastropuje ceny základních potravin, paliva a energií. No, good luck v zemi, která je 3. nejvíce zadluženou v EU – dluh více než 2000 miliard eur a cca 110 % HDP,“ popisuje utopický volební program levicové koalice ve Francii Eva Decroix.

Eva Decroix, MBA ODS



A poté obrátí list a zaměří se na Národní sdružení Marine Le Penové, které vede do voleb Jordan Bardella; ten by v případě výhry získal i post předsedy vlády. „Národní shromáždění na to jde jinak. Upozadili kontroverzní Martine Le Pen a vystrčili 28letého Bardellu. Mluvit umí. Ženský na TikToku blázní. Slibuje drastické snížení migrace, vyhoštění cizinců kriminálníků, posílení bezpečnostních sborů, zrychlení justice a návrat k tradiční laické Francii. Skoro by se tomu chtělo věřit, co?“ napsala Decroix.

Dodala, že potkala mnoho těch, kteří to Národnímu sdružení z touhy po normální pravici hodí. Jinou alternativu jim volby nenabízejí. „Potkala jsem za tu krátkou dobu mnoho lidí, co tomu chtějí věřit. Jsou unavení. Podnikatelé. Střední třída. Chtěli by normální pravici, ale jiná není. Únava otevírá dveře bláhové naději… Stín minulosti a extremismu ale ulpívá silně. Stačí převléct kabát, tedy změnit brand?“ ptá se s podezřením Decroix s odkazem na to, že Marine Le Penová a její politická kariéra byla provázena osočováním z národovectví, xenofobie, rasismu a podobných nálepek.

Podle Decroix nemusí vyhrát nikdo. Může dojít k politickému patu. „Jak to asi dopadne? Nikdo nebude mít absolutní většinu. Takže hrozí taková neúplná nebo mnohočetná kohabitace. Takový chaos po francouzsku. Prezident nebude mít ve sněmovně většinu, ale absolutní většinu nebude mít nikdo. Úplně dobrá zpráva v dnešní době to rozhodně není. Ale třeba se extrémy neutralizují…“ doufá Eva Decroix.

Jinak se na to dívá komentátor Martin Schmarcz, taktéž spjatý s ODS. Schmarcz by svou volbu ve Francii viděl přímočaře. Volil by Bardellu, protože dát hlas komunistům, to je pro něj nepřekročitelné. „Docela by mě zajímalo, jak donutíte pravověrného liberála či konzervativce hlasovat pro ultralevičáka Mélenchona a jeho marxistické a neomarxistické extremisty. Být to na mně, tak když gaullisti propadli, volím buď Bardellu, nebo nikoho. Bolševika nikdy,“ napsal na sociální síti X bojovně Schmarcz.

Schmarcz se s podezřením dívá i na tanečky kolem vstupu strany Marine Le Penové do nově vznikající frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. Frakci společně s Viktorem Orbánem zakládá Andrej Babiš. „Zprávy, že se Le Penová v pondělí připojí k Patriotům pro Rusko, se mi čtou blbě. Fakticky by to znamenalo konec šance změnit Green Deal či migrační politiku EU v tomto volebním období EP. Roztříštilo by to vlastence a neexistovala by relevantní síla, co by tlačila na eurohujery,“ obává se Schmarcz

