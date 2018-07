Komentátor Pečinka varuje: Pane Babiši, nic neroste do nebe. Nálada lidí už se mění

„Zbytky národa, co neodjely k moři, se tím baví. Jiná začíná však cítit, že politický styl přicházející moci je přece jen trochu za hranou. A to navzdory štědrému státnímu rozpočtu, který si rozsáhlým přerozdělováním kupuje celé, na státu závislé sociální a profesní vrstvy,“ zmínil Pečinka a poukázal na to, že Andrej Babiš byl vypískán částí publika na zahájení 16. všesokolského sletu. „Nic konkrétního to sice neznamená, ale je to malý signál měnících se veřejných nálad. Nic neroste do nebe,“ zakončil Pečinka.

