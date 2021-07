Komentátorka bez servítků, naplno: Sexuální menšiny? Je mi těch lidí líto. Potřebovali by pohladit, říct vyrosteš z toho...

reklama

Stonjeková velmi kvituje, že se premiér Andrej Babiš (ANO) nepřipojil k výzvě lídrů EU na podporu sexuálních menšin, jejímž podnětem byl maďarský zákon zakazující osvětu o LGBT. „Já myslím, že to hlavně není žádná výzva na podporu sexuálních menšin. To je prostě další ze série výzev, které mají dělat z maďarského premiéra Viktora Orbána fackovacího panáka Evropské unie,“ konstatovala komentátorka.

Velmi vítá Babišův vlažný přístup k této záležitosti. „Že se k té výzvě pan Babiš nepřipojil, to je dobře. Já to vítám. On to dokonce nazval jako ‚canc‘,“ doplnila.

Pro to, že se Babiš odmítá připojit k podpoře sexuálních menšin, má Stonjeková své osobní pochopení. „Mně je z těch lidí také úzko, mně je jich líto. Oni by potřebovali pohladit, politovat a říct: To bude dobré, vyrosteš z toho, není to definitivní stadium,“ uvedla s tím, že právě to by jim pomohlo; naopak velká mediální pozornost tomu jen škodí.

Pozornost se stočila na samotnou osobu Andreje Babiše. Veselý se pozastavoval nad tím, že „nic moc nedělá“, a to i přesto, že se kvapem blíží volby. Stonjeková to čte jako jistou taktiku. „Teď dělají ti druzí. Podívejte se na to, co dělají Piráti, ti se v podstatě rozhodli, že volby vyhrát nechtějí, takže dělají jednu chybu za druhou. Babiš je v pozici, kdy už může jen čekat,“ soudí Stonjeková.

Nad čím se společně zasmáli, byl nápad předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, a sice snížit penze někdejším služebníkům komunistického režimu. „To bude pan Rychetský smutný. Ježiš, to bude smutných takových lidí. Já nevím, proč jim to ten Jurečka dělá,“ nechápe Stonjeková, že chce Jurečka v roce 2021 tímto způsobem řešit komunisty.

„Já nevím, jestli ještě příští rok neoznámí, že bude chytat zbývající nacistické zločince, jestli tedy ještě někteří žijí. Mně to přijde, jak jezdil na tom traktoru, jako kdyby si nasedl na nějaký traktor času a probudil se v devadesátkách. Tohle přece teď už nikoho nezajímá,“ dodala pobaveně.

Jurečka by měl jako jeden z lídrů opozičního bloku SPOLU získávat hlasy voličů, ale dělá prý úplný opak. „Je to zajímavé. Já myslím, že Jurečka by měl před volbami voliče získávat, a on se rozhodl, že je naštve. Lidovci jsou velmi silní na jižní Moravě, tam byly vždy velké přesuny mezi lidovci a komunisty. Takže nevím, zda si tímhle vyhlášením skutečně nenaštve své potenciální voliče,“ poznamenala.

„Myslíte, že tohle je přesně rétorika muže plného křesťanské lásky?“ narážel Veselý na křesťanské hodnoty Jurečkovy strany. – „To bych řekla, že to u lidovců nikdy nehrálo roli. Přes týden děláte tvrdou politiku, a v neděli jdete do kostela, kde se z toho vyzpovídáte, a vše je zapomenuto,“ byla Stonjeková s politikou lidovců v okamžiku hotová.

„Spíše mě na tom děsí, že před volbami jsou takové zvláštní trendy, že nám politici chtějí sahat na peníze,“ zamračila se komentátorka, která má pocit, že jediný způsob, jak si po volbách ochránit své finance, bude „zalít si šrajtofle do betonu“.

Na Veselého otázku, zda to Jurečka s komunisty myslí dobře, novinářka jen krátce poznamenala: „Určitě, cesta do pekla je vždycky dlážděná dobrými úmysly.“ – „Já bych navrhl snížení důchodů všem lidovcům za tu neupřímnost a pokrytectví,“ podotkl moderátor.

Na přetřes přišel také nový španělský zákon; ten dovoluje mít sex pouze s „ano“, jinak jde o znásilnění. „Tak ještě že je to ‚ano‘ s malými písmeny. V pondělí jsem mluvila na streamu o tom, jak nějaká Australanka chtěla, abyste při přebalování dětí museli mít jejich souhlas. Takže já už nyní přebaluju jenom s papírem. Tady očividně budou třeba papíry na sex. Dřív byly automaty na kondomy, tak teď budou mít ve Španělsku automaty na smlouvy. Přijdete, hodíte tam euro, vypadne vám smlouva s propiskou. A vy to podepíšete a máte vystaráno,“ vtipkovala Stonjeková, že jde o celkem dobrý podnikatelský záměr.

Bohužel to samé prý můžeme brzy očekávat i v Česku. „Ve Španělsku to začalo v roce 2018, trvalo tři roky, než to prošlo, takže tady, když to bude za tři roky, pořád je ještě dost času se na to připravit,“ dodává.

Veselý si neváhal zavtipkovat na adresu exposlance Dominika Feriho, který byl nedávno na internetu nařčen několika ženami ze sexuálního násilí. „Dokážete si představit ten archiv, co bude mít pan Feri doma? Leden, únor, březen..., aby na to měl asistentku,“ smál se společně se Stonjekovou, která doplnila: „Tak on si s tím souhlasem moc hlavu nelámal. To bude možná obsáhlejší než Mrázkův archiv.“

Ve společnosti silně rezonovala také volební kampaň Pirátů, té dominuje Jakub Michálek s lasem v ruce, jak chytá korupčníka. Po výsměchu, který sklidili, vyměnili fotografii; skončilo to ale dalším fiaskem. „Už jsem mluvila o tom, že se Piráti rozhodli, že prohrají volby. Přišli s vtipnou grafikou. Michálek jako potenciální budoucí ministr spravedlnosti chudák zapomněl, že jeho přítelkyně se přátelila s člověkem, který byl zapleten do korupční kauzy. Do lasa by mohl v podstatě Michálek chytnout i ji,“ shrnula Stonjeková.

Poté se Veselý pozastavil u minulosti Michálkovy přítelkyně Michaely Krausové, konkrétně u jejího pornografického videa. „Ta tedy moc na takový žánr nevypadá,“ komentoval její tvář na fotografii v médiích. Stonjeková podala opět rychlé vysvětlení. „Ona si ji možná spousta lidí nepamatuje, protože se zaměřovali na ten váleček, který měla ve videu jako rekvizitu,“ uvedla. – „Takže to není korupčnice. Ale umělkyně s válečkem,“ řekl Veselý. – „Proč ne, jsou mladí a jsou to piráti,“ pousmála se Stonjeková.

V týdnu dal o sobě také opět vědět poslanec Lubomír Volný, když byl ve středu opět vykázán z jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Odmítal totiž opustit řečnický pult, a musel být vyveden policií. „To bylo povedené divadlo. Pan Volný má do voleb ještě co ukázat. Na panu Volném je zajímavé, že se sice jmenuje Volný, ale ‚volný‘ není nikomu,“ sdělila Stonjeková, že jde o jednoho z mála politiků, na kterého má každý názor, ať už je jakýkoliv.

„Vždy se nejvíc řeší, co který poslanec řekl. Teď se naopak řeší, co neřekl; to úplně stačilo, aby toho byla plná média. O Volném si můžeme myslet cokoliv, ale ví, jak na to, protože před volbami jde o publicitu,“ konstatovala Stonjeková, že Volný dobře ví, jak uchvátit svou voličskou skupinu.

