Komunista Dolejš ke koronaviru: Musíme se naučit ohleduplnosti

Už zítra začnou platit další omezení, která mají podle vlády zamezit šíření nemoci covid-19. Co udělala pro to, aby restrikcí na podzim bylo co nejméně? A kde vláda ztratila čas? A kam až půjde podpora těch, kteří přicházejí o peníze a zázemí kvůli epidemické strategii? V Interview ČT24 usedl do křesla hosta poslanec za KSČM Jiří Dolejš.

„To, co dělá vláda, není překvapivé. Po letním uvolnění a po návratu lidí z dovolených a dětí do škol, tedy lidí zejména do měst, kde je větší shluk občanů, tak se asi dalo očekávat, že ty nárůsty budou,“ poznamenal s tím, že prevence v podobě opatření je logická. „Je otázkou, zda nemohla přijít dřív, ale co by bylo, kdyby bylo... myslím si, že ty kroky jsou zcela logické, nemohou nikoho překvapit. A doufám, že jsme všichni rozumní, že se tomu přizpůsobíme a že se podle toho budeme chovat,“ dodal.

Co však Dolejš zkritizoval, byly mechanismy chytré karantény, které podle něj příliš nezvládáme. „Nemáme připravené lidi a kapacity,“ podotkl. To, že však došlo v létě k rozvolnění, je podle Dolejše svým způsobem logické. „Ta čísla byla skutečně dobrá. A to, že jsme nebyli plošně zarouškovaní celé léto, nebude asi ten zásadní problém,“ řekl a podotkl, že lidé však v Česku nemají příliš návyky. „Loni jste nastoupili v době chřipek do MHD a tam každý kýchá na celou tramvaj a vůbec nebere ohledy na ostatní. Myslím, že to, že se naučíme určité ohleduplnosti, že to děláme kvůli těm ostatním, a ne kvůli sobě, když už tu chřipku máme, tak si myslím, že by nás to mělo trošku vycvičit,“ podotkl. Větší volnost v létě tak nevnímá jako rozhodující v současném stavu.

Následně se Dolejš vyjádřil k aktuálním omezením provozů a k tomu, jak velkou podporu si tyto obory zaslouží. „Zejména v oblasti služeb, turistiky, tam, kde jsou nezaviněné ztráty, zmařené náklady, tak ty se musejí nějakým způsobem kompenzovat. Co se týče nějakého byznys rizika, tak to už je složitější a tam se musí postupovat asi obor od oboru a případ od případu. Na druhou stranu je nebezpečí, že ruka státu je otevřená, tak si do té fronty o pomoc může postavit i ten, kdo si řekne, že je to pro něj jednodušší, jak se dostat k penězům. To je druhá strana té rovnice,“ poznamenal.

„Myslím si, že výpadky už nebudou srovnatelné s jarem. Ale určitě nějaké budou, protože logicky, pokud se zvýší nemocnost a některé provozy nebudou moci fungovat. A bude zčásti i omezená poptávka, tak se do ekonomiky promítnout může a musí. A na to si myslím, že jsou nástroje, kterých je třeba akorát umět dobře využívat,“ dodal.

Dolejš si rozhodně nemyslí, že budou vypínány celé fabriky, celé obory. „Může ale k tomu dojít regionálně. A ta pomoc tak bude muset být cílenější,“ poznamenal. „Sumy, které byly dosud čerpány, nejsou astronomické. Na ošetřovném se utratilo asi 10 nebo 15 miliard, další tok peněz je pak prostřednictvím Antiviru. Kurzarbeit by měl být trvale v platnosti,“ sdělil Dolejš.

