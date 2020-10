Končím s Milionem chvilek. Budu poslankyně, plánuje koloniálnice Filipová

Bývalý šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář s konečnou platností míří do politiky. Není však sám. Parlamentních voleb se chce účastnit i bývalá majitelka koloniálu Jana Filipová. Dnes to oznámila na Facebooku. Nejen to. Končí s angažmá v Milionu chvilek. Spolek se prý chová macešsky k těm, kdo ho poslechnou, převezmou odpovědnost a jdou do voleb. Nejen k Mikuláši Minářovi, ale i k jejímu oblíbenci Ziggy Horváthovi, bez kterého by prý Letná plná nebyla.

Spolek Milion chvilek pro demokracii nedávno vyměnil svého předsedu, protože Mikuláš Minář míří do politiky, což potvrdil i na Twitteru.

JDU DO TOHO!



Protože je to třeba. Protože se mnou půjdou stovky a tisíce dalších. Protože chci.



Je možné to změnit – to je hlavní vzkaz těchto voleb. Tak to změňme.



Podrobnosti zde: https://t.co/ujjwQgJ8x3 pic.twitter.com/V8s91LNkXR — Mikuláš Minář (@MinarMikulas) October 5, 2020

Pravila, že nezpochybňuje úlohu, kterou spolek sehrál, a jeho zásluhy na probuzení občanské společnosti. „Mikuláš Minář a Benjamin Roll coby otcové celé myšlenky odvedli neuvěřitelný kus práce a dokázali přesvědčit lidi mého typu o své pravdě. Všichni my, kteří jsme byli 24. 2. 2018 v Branickém divadle na setkání dobrovolníků skupiny Společně to dáme, my, kteří jsme tam tehdy uvěřili myšlenkám Mikuláše Mináře a o půlnoci začali podepisovat onu první petici MCH, tak my jsme roznesli myšlenky MCH po celé republice. Kdyby nebylo těch několika málo desítek prvních lidí, ze kterých se posléze stali i koordinátoři ve svých městech a kteří dokázali zaktivovat lidi ve svém okolí a skutečně je dostat na náměstí, tak by celá myšlenka MCH vyšuměla, stejně jako mnohé skvělé myšlenky před ní,“ tvrdí aktivistka. Ovšem dodává, že spolek na své začátky začíná zapomínat.

Z pódií na demonstracích zněly výzvy, aby se občané o politiku zajímali a vstupovali do ní, a mnoho lidí je vyslyšelo. Jenže jak se k nim spolek zachoval? „Místo toho, aby mělo vedení MCH radost z úspěšnosti svých apelů na reálnou politickou aktivizaci občanů, tak místo toho začalo k nim mít, mírně řečeno, velmi odtažitý vztah,“ říká Filipová.

Jako konkrétní příklad uvádí hudebníka Ziggy Horvátha.

Psali jsme: Milion chvilek: Milý Mikuláši, hanbou bych se propadl! Minář dostal od vlastních

Horváth prý chtěl po Milionu chvilek jediné. Aby jednoduše oznámili, že už nebude dále dělat koordinátora, protože se vrhl na dráhu politika. Žádnou podporu pro sebe jako politika podle Filipové nevyžadoval. A odpověď spolku? „Milion chvilek nebude nikomu dělat výtah k moci.“

„Vždyť Ziggy chtěl jen to samé, co posléze udělal Mikuláš Minář! Oznámit, že končí v MCH a jde do reálné politiky. Takže Mikuláš Minář z pohledu MCH použít jakýsi ‚výtah k moci‘ může a ostatní nikoli?“ zlobí se aktivistka. Podle ní by stačilo prosté oznámení a poděkování, jakého se dostalo Mikuláši Minářovi: „Naše volání po aktivním vstupování do politiky vyslyšeli tito signatáři – Ziggy Horváth, Marie..., Jana... atd. Kdo chce, najděte si je na kandidátkách ve svých regionech. Děkujeme za dosavadní práci pro MCH a přejeme hodně štěstí v dalším boji, tentokrát už ne na poli občanského aktivismu, ale na poli politickém.“

Bez lidí jako Horváth by podle Filipové k zaplnění Letné nikdy nedošlo a spolek by byl „jen partou protestujících studentů v Praze“. „To koordinátoři ze všech koutů republiky sehnali autobusy a všechny ty statisíce lidí na Letnou dovezli. Bez nás by tam MCH měl lidí jen několik málo stovek,“ stěžuje si aktivistka, jak se dotyčným spolek odvděčil.

Že s Milionem chvilek končí, poznala po videokonferenci s koordinátory. Od Jiřího Jakuba Zévla, místopředsedy spolku, měla totiž na adresu Mikuláše Mináře zaznít tato slova: „Rozejdou se naše cesty. Nemůžeme být kámoši, nemůžeme chodit na pivo, nemůžeme si spolu zahrát fotbal...“ A Benjamin Roll je podle Filipové potvrdil: „Od chvíle, kdy Mikuláš oznámí odchod, se pro MCH stává dalším z politiků a my už prostě k němu musíme mít tenhle postoj.“

To Filipová nemůže přenést přes srdce: „Oni se se svým dosavadním kamarádem přestanou kamarádit jenom proto, že on na rozdíl od nich se rozhodl převzít skutečnou zodpovědnost za svoje konání?! Opravdu nedokážu tohle pochopit. Rozumím tomu, že už nebudou Mikuláše podporovat finančně, že mu už nebudou dělat jakoukoli reklamu, že už se s ním třeba na tom pivu nebudou bavit o politice, ale přistupovat k němu stylem – to je teď ten ‚zlý‘ politik, se kterým nechceme mít nic společného?!“

Aktivistka má ještě jeden důvod, proč se při takovémhle přístupu se spolkem rozejít. „I já jsem se rozhodla příští rok kandidovat při parlamentních volbách,“ oznámila. Tudíž i s ní nebudou moct chvilkaři jít na pivo. „Místo toho, aby s radostí světu oznamovali, že se jim daří propojovat občanskou společnost s politikou. Místo toho, aby byli hrdí, že MCH dokázal ze svých nejaktivnějších členů vygenerovat osobnosti ochotné pomoci tam, kde se dá skutečně něco změnit, tzn. slušné politiky, tak místo toho si do takových lidí kopnou a řeknou, že s nimi už nechtějí mít nic společného,“ odsuzuje Filipová. Říká, že se změnil spolek. Nikoliv ona.

Horváthovi, kterého použila jako argument pro opuštění Milionu chvilek, Filipová vyjádřila podporu už před volbami. „Chlap, který je rovný, poctivý a u kterého se skutečně nikdo nemusí obávat, že by po svém úspěchu ve volbách ‚zblbnul‘ a začal hlásat něco jiného než před volbami,“ popsala písničkáře a bývalého koordinátora spolku.

