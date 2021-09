Konec Bartoše. Tohle jestli předvedou... Zděšení po Primě. ,,Ku*va, drž už tlamu”

Premiér Andrej Babiš (ANO) je terčem kritiky za své vystupování v pořadu Speciál 360° Hlas lidu na CNN Prima News. „Kurva, drž už tlamu,“ napsal expremiér Mirek Topolánek na svém twitteru, co by musel udělat, kdyby byl na místě. „První předvolební debata začala a Bartoš skončil,“ konstatuje k debatě, jíž se kromě Babiše a Bartoše účastnili i Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Jan Hamáček (ČSSD), komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. Zároveň se však obul i do premiéra. „Jestli bude evidentně vyčerpaný a vyhořelý Babiš triumfovat i v těchto volbách, bude to pouze výsledkem impotence jeho konkurentů,“ zmínil.

Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Jan Hamáček (ČSSD). Hvězdná sestava, která se utkala v pořadu Speciál 360° Hlas lidu na CNN Prima News. „Kotel“ 128 diváků a čtyř politiků moderovali Pavlína Wolfová a Michal Půr. Tématem byl covid-19.

Anketa Kdo byl vítězem včerejší debaty na CNN Prima News? Babiš 81% Bartoš 1% Jurečka 3% Hamáček 1% Nevím / Nedíval(a) jsem se 14% hlasovalo: 777 lidí

Debatu okomentoval na webu Reflex.cz renomovaný komentátor Bohumil Pečinka. „Premiér Andrej Babiš v televizi vypadal unaveně, měl špatně padnoucí oblek i kravatu, podal průměrný výkon, ale ani tak ho zbylí diskutéři nepoložili na lopatky. Stále opakoval dvě základní teze, které si každý zapamatuje, na čemž postavil celou kampaň. Zaprvé, neustále opakovat komu všemu přidal a zvýšil životní úroveň. A za druhé, všichni ostatní jsou banda amatérů, která může narušit relativní stát blahobytu, který v Česku za cenu vysokého zadlužení zavedl,“ konstatuje Pečinka s tím, že opakem byl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Když se chcete postavit největšímu žralokovi v moři a nepřipravíte se na boj s ním, pak to je arogantní amatérismus, ale z vaší strany. Bartoš se snažil vypadat státnicky, pořád převracel papíry s poznámkami, ale nepřeklopil své myšlenky do srozumitelného jazyka a nepůsobil příjemně. Z jeho projevu si nikdo nemohl nic zapamatovat, protože neformuloval své postoje do sloganů. Zůstal jen nepříjemný pocit talentu, který je na sestupné trajektorii,“ konstatuje Pečinka a pochválil Hamáčka s Jurečkou.

„Jestli bude evidentně vyčerpaný a vyhořelý Babiš triumfovat i v těchto volbách, bude to pouze výsledkem impotence jeho konkurentů,“ zakončil však Pečinka.

A přišly i další reakce. „Tak jsem teď v noci v hotelu odsledoval debatu na CNN Prima. Formát by byl asi přijatelný, kdyby moderátoři byli schopni ukočírovat Babiše. Jsem rád, že jsem tam s tím hulvátem nemusel být. Vstal bych, práskl pěstí do stolu a zařval: ‚Kurva, drž už tlamu.‘ Proto už tam nejsem,“ píše expremiér Mirek Topolánek své hodnocení.

— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) September 1, 2021

Babiš se v pořadu často utkával s pirátským lídrem Bartošem, ale nejen s ním. Například v otázce platů zdravotníkům: „Na to, kolikrát zaznělo poděkování ze strany premiéra, tak peníze na jejich účet následně nedoputovaly,“ poznamenal Bartoš, jehož přerušil Babiš. „Zase lžete!“ řekl. „Nejsme ve vašem holdingu Agrofert, neskákejte mi do řeči,“ oponoval Bartoš, kterého následně opět přerušil Babiš a Bartoš o něm řekl, že je nevychovaným člověkem.

Skákání do řeči ze strany Andreje Babiše si všimli i uživatelé sociálních sítí. „Vystupování Andreje Babiše na CNN Prima News je naprosto otřesné! Nenechá nikoho domluvit. On to fakt psychicky nedává a dookola lže. Je naprosto mimo realitu. Jinak věcně diskutují Marian Jurečka a Ivan Bartoš,“ zkonstatovala na twitteru projektová manažerka Markéta Vyvlečková.

Vystupování @AndrejBabis na @CNNPrima je naprosto otřesné! Nenechá nikoho domluvit. On to fakt psychicky nedává a dookola lže. Je naprosto mimo realitu.



Jinak věcně diskutují @MJureka a Bartoš!#piskejkonec — Markéta Vyvlečková (@VyvleckovaM) September 1, 2021

„Andrej Babiš zjevně poslouchající své poradce: Opakující, komu přidal, bez ohledu na otázku. Skákající do řeči, protože ‚nevychovanost‘ jeho lidem nevadí. Poučující tu ‚mládež‘ z opozice. A hlavně: Řekne si svoje a nechá, ať se oponenti přetahují s Hamáčkem,“ zmínil také novinář Filip Horký. Andrej Babiš zjevně poslouchající své poradce: Opakující, komu přidal, bez ohledu na otázku. Skákající do řeči, protože „nevychovanost“ jeho lidem nevadí. Poučující tu „mládež“ z opozice.



A hlavně: Řekne si svoje a nechá, ať se oponenti přetahují s Hamáčkem. — Filip Horký (@FilipHorky) September 1, 2021

„Premiér Andrej Babiš se asi zbláznil. V debatě na CNN Prima neskutečně plácá, skáče každému do řeči, neskutečný. Fakt hrůza. Marian Jurečka skvěle za mě,“ chválil pak svého předsedu také europoslanec Tomáš Zdechovský.

Premiér @AndrejBabis se asi zbláznil. V debatě na @CNNPrima neskutečně plácá, skáče každému do řeči, neskutečný. Fakt hrůza. @MJureka skvěle za mě. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) September 1, 2021

Obdobně Jurečku pochválil i komentátor Seznam Zpráv. „Jestli je na někom vidět za zhruba poslední rok velkej progres, je to Marian Jurečka. (Pocit z debaty na Prima CNN, ale nejen...),“ podotkl Jindřich Šídlo.

Jestli je na někom vidět za zhruba poslední rok velkej progres, je to Marian Jurečka.

(Pocit z debaty na Prima CNN, ale nejen...) — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) September 1, 2021

Debatu zhodnotila rovněž i editorka webu Expres.cz. „Dnešním vítězem debaty lídrů na Primě je pro mě Hamislav Červenosvetrový, muž ze strany, která jde úplně mimo mě, ale pár bodů obecně:

1. Body language: Hamáček se jako jediný během představení publiku zvedl z křesla, minimalistické gesto s maximálním dosahem úcty vůči lidem. Ivan Bartoš zvedl ruku a řekl PŠŠŠT během doby, kdy jeho tábor bučel na premiéra. Well played, nechat soupeře domluvit a ještě vědomě umlčet svoje podporovatele nese body nahoru. Oproti tomu Andrej Babiš seděl jako napružená kobra s rameny kolem sebe, i laik pozná, že to není správně,“ popsala Koukalová.

„2. Language obecně: Lidi kašlou na programy, pamatují si pár bodů, dál se řídí jen emocemi, kdo má koho rád a kdo koho štve, a velmi špatná emoce je ta, že někdo pořád skáče do řeči a nenechá druhého domluvit. A když vidíme premiéra, jehož největším soupeřem má být Ivan Bartoš, jak ho nenechá doříct ani větu a končí to pavlačovým překřikováním, není divu, že se lidi chytají za hlavu a fandí tomu, komu je zabráněno sdělit celou myšlenku.

3. Kde byl do háje Petr Fiala?! Nebo on není lídr?“ dodala Koukalová.

Hodnocení debaty provedl na svém twitteru i časopis Reflex. Ten zkritizoval Piráta Ivana Bartoše. „Jak dopadla první volební debata? Na CNN Prima News se hrála přesilovka tří proti jednomu, ale Babiš gól nedostal. Zato pirátský vůdce Ivan Bartoš po mlhavém výkonu ztratil šanci být příštím premiérem,“ uvedl Reflex.

Jak dopadla první volební debata? Na @CNNPrima se hrála přesilovka tří proti jednomu, ale Babiš gól nedostal. Zato pirátský vůdce Ivan Bartoš po mlhavém výkonu ztratil šanci být příštím premiérem. https://t.co/BVXsw8leuS

— Časopis Reflex (@Reflex_cz) September 1, 2021

V anketě, kterou CNN Prima News k pořadu vedla, však diváci rozhodli jinak. Tam jako toho, kdo je nejvíce přesvědčil, diváci označili právě Ivana Bartoše (stav k 7.30 hodin ráno).

„Prosím Vás, mohli by se tu přihlásit ti učitelé ze SŠ, kteří dle slov pana premiéra na CNN Prima News díky jeho vládě pobírají 45 tisíc? A ty zdravotní sestry, které díky němu mají zase 55 tisíc? Díky,“ zeptala se na twitteru k obsahu debaty Kateřina Stojanová.

Prosím Vás, mohli by se tu přihlásit ti učitelé ze SŠ, kteří dle slov pana premiéra na CNN Prima News díky jeho vládě pobírají 45 tisíc? A ty zdravotní sestry, které díky němu mají zase 55 tisíc? Díky.

— Kateřina Stojanová (@KaterinaStojan) September 1, 2021

„Slovo má pan premiér.“ „Je to na vás, pane premiére.“ „Děkuju vám za tuto odpověď, pane premiére.“ Moderátorka Primy přeuctivě oslovuje Babiše, který všem skáče do řeči a na kritiku říká: „Je to lež“ a „To jsou kecy.“ Proč ho neusadí, ať se chová slušně, a nevypnou mu mikrofon? rozčilovalo šéfredaktora Seznam Zprávy Jiřího Kubíka.

„Slovo má pan premiér.“

„Je to na vás, pane premiére.“

„Děkuju vám za tuto odpověď, pane premiére.“

Moderátorka Primy přeuctivě oslovuje Babiše, který všem skáče do řeči a na kritiku říká: „Je to lež“ a „To jsou kecy.“

Proč ho neusadí, ať se chová slušně, a nevypnou mu mikrofon?

— Jiří Kubík (@jiri_kubik) September 1, 2021

