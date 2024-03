Konec Středuly. Bartošek nevěří oficiální verzi. V ČT předem varoval před jeho nástupcem

reklama

Josef Středula patřil k velkým kritikům současné koalice, byl velkým kritikem tzv. konsolidačního balíčku, pořádal protivládní demonstrace. Přesto Bartošek nemá radost, že už není předsedou ČMKOS. „Nemám z toho radost. Jednak nejsem škodolibý a současně odbory jsou od toho, aby hájily pracující, a když je namístě, tak aby kritizovaly a hledalo se řešení. Radost z toho skutečně nemám,“ sdělil Bartošek.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

„Když jsem tu informaci někde četl, tak mi to přišlo trošičku úsměvné, bral jsem to trochu jako recesi. Říkal jsem si, že zapomněl zaplatit…,“ pousmál se Bartošek.

Psali jsme: „Chachá, bude muset pracovat.“ Když jde o Středulu, lidé neměli slitování

Věří, že je za tím pouze zapomnětlivost Středuly? „V praxi se děje to, že když zapomenete zaplatit členské příspěvky, tak vám řeknou, že jste zapomněl zaplatit, a to v poměrně krátkém časovém úseku, a člověk to dá do pořádku. Když někdo řekne, že nejsou zaplacené členské příspěvky, a tím končí tvé členství, tak se jedná o striktní výklad. Ne že by to možné nebylo, ale i ve mně to vyvolává řadu otázek,“ uvedl.

„Považuji to za poměrně přísný postup vůči předsedovi, který v rámci odborů udělal v řadě věcí mnoho dobrého,“ dodal Bartošek s tím, že nyní nechce spekulovat, zda to skutečně ukazuje na střet uvnitř odborů.

Josef Středula řekl, že na jejich mimořádném sjezdu bude post obhajovat. „V to, co já pevně doufám nebo očekávám, neboli pevně věřím, že dojde-li ke změně, takže Josef Středula nebude nahrazen někým, kdo bude dělat užitečného idiota v řadě různých proruských aktivit, kterých jsme svědky při různých demonstracích, ať už při té úterní zemědělské nebo u stávky pedagogů,“ dodal Bartošek.

