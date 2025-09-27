Konec TOP 09, konec STAN. SPD dala návrh přímo Rakušanovi na vnitro

Soudní projednávání kauzy Dozimetr podle SPD naznačuje, že v rámci této zločinecké skupiny mělo docházet k financování dvou vládních stran.
„Dohoda byla, že 50 procent půjde pro TOP 09, 50 procent pro STAN, a z toho podílu pro STAN mělo jít asi 30 procent pro stranu a 20 procent mělo zůstat pro naši skupinu. Šlo o peníze z DPP, to, co vybral Redl přes Gučiho, ale i z dalších městských podniků, kde měla vliv TOP 09,“ vypověděl u soudu Matej Augustín, kterého skupina dosadila do funkce obchodního ředitele pražského dopravního podniku. Guči byla přezdívka podnikatele Pavla Dovhomilji.
Augustína do funkce prosadil Petr Hlubuček, tehdejší náměstek pražského primátora za STAN. S Michalem Redlem, hlavou skupiny, která stojí před soudem, jej dle jeho výpovědi měl seznámit Petr Gazdík, tehdejší předseda hnutí STAN.
Ačkoliv vedení TOP 09 i STAN odmítlo, že by z peněz, které tato skupina vybrala od podnikatelů, byla financována činnost jejich stran, podle sněmovní SPD jsou svědectví natolik závažná, že by se jimi měly zabývat i úřady dohlížející na férovost politické soutěže a financování politických stran.
SPD se proto rozhodla podat Ministerstvu vnitra coby orgánu registrace politických stran návrh na pozastavení činnost hnutí Starostové a nezávislí a strany TOP 09. K tomu dodává, že podle informací ze soudního řízení měl Michal Redl nebo jeho pomocník Pavel Kos komunikovat přímo s politiky STAN a prostřednictvím šifrovaných telefonů s nimi řešit například mediální obraz hnutí. Pavel Kos se měl přímo účastnit stranických jednání.
„Z té výpovědi pana Kose vyplynulo, že sháněl peníze na PR pro pana Hlubučka. Tohle nebylo PR hnutí STAN,“ tvrdí Vít Rakušan.
A Jiří Pospíšil striktně odmítá, že by v TOP 09 skončily jakékoliv peníze z kauzy Dozimetr. Dnes za ní náměstek pražského primátora opět kandiduje do Poslanecké sněmovny, ačkoliv po vypuknutí kauzy čelil výzvám, aby zcela opustil politiku, tak jako jiní její aktéři. Pospíšil měl tvořit ústřední „čtyřku“ společně s dvojicí Redl - Hlubuček a svým spřáteleným podnikatelem Jiřím Fremrem, kterému se říkalo „kávovar“. Skupina měla minimálně jednou společně jednat v Toskánsku, kam ji pozval právě Pospíšil.
Obě strany musely v minulosti řešit problematické finanční příspěvky. Hnutí STAN si nechalo vypracovat identifikaci problematických darů, kterou ale nikdy nezveřejnilo a tvrdí, že všechny problematické dary poukázalo na dobročinné účely. TOP 09 žádné dary nevracela ani nikam neposílala.
Popsaná činnost podle SPD porušuje hned několik ustanovení zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Bavíme se zde i o přímém spáchání trestných činů, zejména trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.
Jednání je nejen protiprávní, ale současně představuje bezprostřední hrozbu pro demokratický stát. Proto SPD vnímá jako přiměřené rozpuštění obou stran, které ministerstvo vnitra může při porušení zákona provést. Paradoxem celého případu je, že úředníci ministerstva vnitra jsou podřízenými předsedy STAN Víta Rakušana.
„Je důvodné podezření na porušování zákonů, které upravují hospodaření politických stran a hnutí a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Hnutí SPD proto dalo podnět i soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřilo původ těchto finančních příspěvků, které obžalovaní poskytli STAN a TOP 09,“ řekl k tomu pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura.
Znění podnětu orgánům činným v trestním řízení dala SPD k dispozici novinářům rovněž.
„S ohledem na výše uvedená skutková zjištění si Navrhovatel dovoluje nadepsanému státnímu zastupitelství navrhnout, aby prověřil, zda hnutí STAN či strana TOP 09 nedisponují či nedisponovaly peněžitými prostředky, jež by mohly představovat výnos z trestné činnosti ve smyslu § 77b odst. 1 a § 79a TŘ. Pokud by bylo zjištěno, že hnutí STAN či strana TOP 09 disponují či disponovaly peněžitými prostředky, jež jsou výnosem z trestné činnosti, dovoluje si Navrhovatel nadepsanému státnímu zastupitelství navrhnout, aby tyto peněžité prostředky byly v souladu s § 79b TŘ zajištěny,“ stojí v návrhu.
Jiří Pospíšil, se kterým Tomio Okamura bojuje už od dob, kdy byl v Nečasově vládě ministrem spravedlnosti, v loňském roce naopak podal trestní oznámení na Okamuru a SPD kvůli předvolebnímu plakátu s „chirurgem z dovozu“.
„Právo platí pro všechny stejně - i pro proruského a xenofobního trolla,“ poznamenal posměšně, když byl předseda SPD obžalován.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.