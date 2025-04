Konec globalizace. Americká cla tu zůstanou, myslí si Mojmír Hampl

Americký prezident Donald Trump má oznámit uvalení nových cel na zboží z mnoha zemí. Už teď je známý nový krok, který počínaje zítřkem ovlivní globální obchod – 25procentní cla na dovoz osobních a lehkých užitkových automobilů do Spojených států. Trump nová cla na dovoz označil „dnem osvobození“.

Ohlášení cel je definitivním koncem éry globalizace

Ekonom a předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl komentoval v pořadu v souvislosti s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit nová cla na zboží z řady zemí, řekl, že jde o zlomový moment, který překračuje rámec běžné obchodní politiky. „Jde o den definitivního konce tří dekád globalizace a světového řádu založeného na otevřenosti a globální dělbě práce. Z pohledu české ekonomiky, malé otevřené ekonomiky, je to celkem přesné,“ uvedl v Interview ČT24.

Kriticky hodnotí samotný ekonomický základ rozhodnutí Donalda Trumpa uvalit nová cla na dovoz zboží ze zahraničí. „Ty úvahy jsou do značné míry špatná ekonomie, působí dobře jako headline, ale nefungují uvnitř a nejsou postaveny na tom, co se ekonomická věda naučila za posledních 150 nebo 200 let,“ uvedl.

A dodal, že v odborné komunitě by bylo obtížné najít skutečně respektovaného ekonoma, který by takové opatření považoval za pozitivní. „Těžko najdete nějakého ekonoma, který vám řekne, že považuje za výjimečně pozitivní pro fungování ekonomiky a životní úrovně obyvatel to, že uvalíte nové excesivní daně na spotřebu toho, co se dováží ze zahraničí.“

Přestože je americký prezident zkušený obchodník, jeho přístup podle Hampla odporuje základním ekonomickým principům. „Donald Trump je klasický příklad člověka, který sice je obchodník, ale prostě nezná ekonomii, bere každý obchodní schodek jako hru s nulovým součtem, tedy že když já kupuji od někoho víc, tak ten druhý mě určitě okrádá,“ pokračoval předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

Uzavírání Ameriky není dočasné, je to dlouhodobý trend

Mojmír Hampl v rozhovoru mimo jiné zdůraznil, že změny v americké obchodní politice nelze vnímat jako krátkodobé výkyvy. Podle něj nejde jen o aktuální rozhodnutí prezidenta Trumpa, ale o hlubší trend, který se ve Spojených státech formuje už delší dobu. „Tendence k uzavírání Ameriky je přítomna už mnoho let,“ poukázal Hampl, který varuje před iluzí, že se svět brzy vrátí k předchozí podobě globalizace a mezinárodní spolupráce. Směřování USA se podle něj mění strukturálně – a Evropa se na to bude muset připravit.

Obchodní válka až jako poslední možnost

Dopad nové obchodní politiky USA se podle Mojmíra Hampla začne brzy projevovat i v Evropě. Nejde přitom jen o konkrétní cla, ale o styl, jakým současná americká administrativa komunikuje – což podle něj zásadně ovlivňuje tržní prostředí. „Americká administrativa je generátorem náhodných prohlášení a návrhů, to evidentně trhy nemají rády, jsou teď agresivně pasivní, je to mód, který určitě nevede k optimismu a naději,“ řekl Hampl.

Na otázku, jak by měla Evropa reagovat na Trumpovo oznámení nových cel, Mojmír Hampl odpovídá zdrženlivě. Zdůrazňuje, že by Evropa měla usilovat o vyjednávání a konfrontaci odkládat na skutečně nezbytnou chvíli. „Já bych prostě s plnohodnotným spouštěním obchodních válek vždy počkal až na úplně poslední možnost a vždy bych se snažil najít ještě nějaké jiné řešení.“

Ocenil přístup šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, který podle něj nepostrádá strategickou trpělivost. „Naději mi po dlouhé době do určité míry vlévá Ursula von der Leyenová, která sice není vždy člověk, který nabízí naději, ale ona sama v těch veřejných vyjádřeních opakovaně řekla, že je Evropa připravena nějaké nástroje použít, že je umí použít a že je použije, pokud jednání selžou nebo pokud jednání nepovedou k cíli,“ dodal ekonom.

Hampl zároveň varuje před příliš rychlými odvetnými kroky, které mohou mít v oblasti obchodní politiky stejně ničivé dopady jako jaderné zbraně v klasické válce. „Čímž jinými slovy řekla, že je v první řadě a primárně připravena na nějaká jednání a na to, nespouštět navzájem atomová tlačítka, protože tak jako ta atomová tlačítka vedou ke vzájemnému zničení v té běžné válce, tak v té obchodní taky. Takže atomová tlačítka prosím odložit až na konec,“ upozornil.

