Konec pětidemolice a vláda osobností, to lidé chtějí. Výzvy Babišovi ze štábu SPD

Hnutí SPD mělo svůj volební štáb v hotelu Don Giovanni na Olšanech, prohlašovaný mnoha pražskými estéty za odpudivou skvrnu na kráse metropole, která si zaslouží pouze zbourat.
Když vstupuji do atria, myslím na paralely a symboliky.
I SPD má velmi podobnou pověst, ovšem také autentickou popularitu v mimopražských regionech, kterou bylo možné pozorovat na předvolebních jarmarcích.
Z atria se jde do štábu v prvním konferenčním patře středem po schodech, takže přicházející politiky mají fotografové a kameramani jako na dlani. Jak se zpřesňovaly volební výsledky, stoupá mezi žurnalisty poptávka zachytit zde přicházejícího Tomio Okamuru.
Ačkoliv totiž předvolební odhady věštily SPD dvanáct a více procent, už první sečtená čísla jsou pouze jednociferná. Naopak hnutí ANO atakuje čtyřicítku, což by byl historicky unikátní výsledek. „Andrej Babiš nám převzal náš program a nyní i naše voliče,“ krčí před novináři rameny první místopředseda hnutí Radim Fiala.
Před kamerami se objevuje i Zuzana Majerová a po jejím rozhovoru televizní redaktoři instruují střihače, ať je tam hlavně ta věta, kde použila slovo „debakl“.
Tomio Okamura přišel mezi novináře po půl páté a mluvil o tom, že k posunu voličů od SPD k ANO nejspíš došlo v posledním týdnu. „Hlavním cílem byla výměna Fialovy vlády a to se podle všeho podaří,“ uvedl také.
Když krátce poté tisková mluvčí Lucie Čejková pustila novináře i do privátních prostor SPD, vidíme zde to, co později někteří popíší jako „smíšené pocity“. Zisk SPD se aktuálně pohybuje kolem osmi procent, s vyhlídkou, že ve velkých pražských obvodech, které tradičně sčítají nejdéle, ještě o nějakou desetinu klesne. Může to být jen tvář pro novináře, ale „hlavy dole“ zkrátka vypadají jinak.
Tomio Okamura se baví s Milanem Urbanem, který dokázal uspět z druhého místa pražské kandidátky za Markétou Šichtařovou. Architekt a urbanista z dlouholetou mezinárodní zkušeností před volbami představil programový dokument pro komunální výstavbu, a rovněž koncept pro zajištění energetické nezávislosti, obojí v dokumentu „Bydlení a energie nejsou luxus“.
Setkání u konferenčního stolku je symbolické, čím dál častěji totiž v hovorech s politiky hnutí zaznívá, že ačkoliv SPD získá méně poslanců, než minule, je zřejmé, že tentokrát bude muset být součástí sněmovní „většiny“ a převzít podstatný díl odpovědnosti za politický vývoj. Pro hnutí, jehož legislativní návrhy byly v minulém období vládní sto osmičkou automaticky shazovány, by to byla podstatná změna.
Podle mnohých, se kterými jsme mluvili, tomu mohou prospět i změny, které voliči udělali v poslaneckém klubu. Sněmovnu opouštějí některé známé tváře jako místopředseda hnutí Radovan Vích, Karla Maříková, nebo Radek Rozvoral.
Naopak uspěl Tomáš Doležal, kterého novináři znají jako dlouhodobě aktivního experta SPD na sociální politiku a autora jejích návrhů v této oblasti. Postoupil i Jan Síla, lékař z Moravskoslezského kraje, který v minulých čtyřech letech představil řadu plánů pro zdravotnictví. Nechybí Marie Pošarová, expertka na dopravu a témata regionálního rozvoje. Nově přibývá předseda Svobodných Libor Vondráček se svou dlouholetou zkušeností asistenta senátora.
Speciální kapitolou je pak ekonomický tým, který na předvolebních akcích vychvaloval místopředseda Radim Fiala. Do sněmovny přichází docent Miroslav Ševčík, jehož deset tisíc preferenčních kroužků v Jihomoravském kraji poráží i ústeckého Jaroslava Foldynu, který v této disciplíně tradičně nemíval konkurenci. A z pražské kandidátky Markéta Šichtařová, která se během odpoledne stává velmi mediálně žádanou.
Do hotelu Don Giovanni dorazil i Jan Klaus, který společně s Miroslavem Ševčíkem připravoval návrh na eliminaci emisních povolenek pro domácnosti, což je vzhledem k odhadovaným nákladům, kterými by tato unijní novinka od ledna 2027 měla domácnosti zatížit, pro SPD jedna z hlavních priorit. Jeho otec, druhý český prezident Václav Klaus, se večer sejde s vedením Motoristů, třetího účastníka nové sněmovní většiny.
Majerová: Babiš se bez třetího partnera neobejde
„Je to takové hezky symbolické,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zuzana Majerová, která společně s místopředsedou Trikolory Petrem Štěpánkem sedí s Klausem a dalšími a v šest večer už přijímá gratulace ke zvolení a tím i návratu Trikolory do sněmovny.
„Musíme naplnit ty sliby, které jsme našim lidem dali. Z opozice je to strašně těžké, já jsem to zažila,“ vzpomíná. Proto by SPD měla usilovat o přímou účast ve vládě.
„Ten, kdo bude rozhodovat, bude Andrej Babiš, ale my jsme jasně deklarovali, že do vlády chceme jít,“ dodává Majerová. Babiš se podle ní bez třetího partnera neobejde.
Trikolora je podle ní pevnou součástí spojenectví kolem kandidátky. „Já nás beru jako tým. Ani členům SPD neříkám vy, nerozlišuji to,“ ujistila. Na druhou stranu je jí jasné, že se zvenku objeví tlaky na rozbití tohoto spojenectví.
„Jak pro mě, tak pro Jindru Rajchla, Libora Vondráčka i Markétu Šichtařovou je to vlastně první úspěch. Takže by bylo nelogické, abychom z této spolupráce odcházeli,“ uzavírá předsedkyně Trikolory.
Jindřich Rajchl mluví o obrovském závazku, který cítí od voličů z Moravskoslezského kraje, i z celé republiky. „Obrovsky si toho vážím. Lidé vědí, co slibuji, řada z nich sleduje mou dráhu už celých pět let od covidu, a já z toho v žádném případě neustoupím. Budu prosazovat, co jsem slíbil, vůbec se nemusí bát, že bych otočil, budu pořád stejně tvrdý, nekompromisní a říkat věci na rovinu, “ ujišťuje Rajchl.
Rajchl: Vláda osobností, lidé na to čekají
Za hlavní priority, ze kterých by vláda neměla slevit, považuje zastavení Green Dealu, migračního paktu a podpory Ukrajiny. „Také zastavit to šílené zvyšování nákladů na zbrojení. Pět procent je nesmysl, který si nemůžeme dovolit,“ vyjmenovává.
Je si ale vědom, že v některých věcech bude třeba kompromis. Sám vidí v nové sněmovní většině styčné body, ale vyjednávání nechává na vedení SPD.
„Pokud budu vyzván, rád se toho zúčastním, myslím, že jako advokát mám zkušenost s těžkým vyjednáváním, ale záleží na panu Babišovi a panu Okamurovi, jak ta jednání budou chtít,“ vysvětluje ke svému případnému zapojení.
Rajchl považuje za nejčistší řešení trojkoalici ANO, SPD a Motoristů. „Byla by to velmi silná vláda, opírající se o pohodlnou většinu. A bylo by to důležité i proto, že ANO, Motoristé i my máme skvělé odborníky a máme zemi co nabídnout. Mohla by vzniknout vláda postavená na silných osobnostech, ne na nominantech stranických sekretariátů. Myslím si, že lidé na to čekají,“ soudí.
Pokud jde o program, nejvíce otázek po celou předvolební kampaň směřovalo na Svobodné. I redaktoři České televize, vysílající ze štábu, měli vytištěné programové dokumenty Svobodných, z nichž divákům předčítali body, které zbytek kandidátky zcela nesdílí, zejména ohledně vztahu k hnutí ANO.
„Teď jde o to, aby se podařilo vyjednat stabilní vládní většinu, které se budeme účastnit jako celek. SPD, Svobodní, PRO i Trikolora. A když se podíváte, kam se ANO posunulo za poslední roky, tak věřím, že těch programových průniků je poměrně dost,“ uvedl k tomu předseda Libor Vondráček pro ParlamentníListy.cz.
Můžeme splnit, co jsme slíbili
Je mu jasné, že i do budoucna se mohou objevit tlaky na „odvedení“ Svobodných ze spojenectví s SPD, ale jak ujišťuje, je na ně připraven.
Pro Svobodné, a shodují se na tom podle Vondráčka i s SPD, je v programu podstatné zastavení drahoty, způsobované Green Dealem, která může být ještě navýšena. A důležitým tématem pro to, aby se lidem žilo lépe, je z pohledu Svobodných určitě také co nejnižší daňová zátěž.
„Budeme se snažit jednat tak, aby byla zastavena tato vláda, která opravdu neměla české občany na prvním místě, a drahota, která poslední roky byla opravdu mimořádná,“ dodává.
Libor Vondráček ale také připomněl, že hnutí ANO mělo v programu například zavedení všeobecného referenda. „I když se asi lišíme v pohledu, jaké by to mělo mít parametry, tak jsme přesvědčeni, že ten silný mandát umožňuje, aby zákon o obecném referendu prošel novou sněmovnou a bylo splněno, co jsme voličům slíbili,“ věří.
Obecné referendum je tradiční vlajkovou lodí i pro SPD, Tomio Okamura s tímto tématem pod hesly o „švýcarské demokracii“ začínal už ve volbách 2013.
Nyní v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Okamura zdůraznil, že občané odmítli Fialovu vládu. „Čeká mě schůzka s vítězem voleb, tak uvidím, co řekne, jakou má představu. Andrej Babiš je na tahu a on bude rozhodovat o složení příští vlády“.
SPD má podle něj jasno, co chce prosadit a v mnoha věcech se podle Okamury s ANO potkává. „Umím si představit spoustu průsečíků. My chceme, aby občané měli více peněz, aby nebyli zatahováni do války, aby měli dostupnější zdravotní péči, aby se snižovaly ceny energií. A bude na vítězi voleb, jaká bude jeho představa o těchto věcech,“ uvedl předseda SPD.
K účasti na sněmovní většině se Okamura jednoznačně přihlásil už předtím na tiskové konferenci.
Redaktor Českého rozhlasu pak položil otázku, jak se poslanci hnutí postaví k trestnímu stíhání Andreje Babiše a Tomio Okamury. Předseda ANO již deset let čelí vyšetřování kvůli unijnímu příspěvku na Čapí hnízdo a lídr SPD byl po trestním oznámení Jiřího Pospíšila obžalován kvůli předvolebnímu plakátu s „chirurgem z dovozu“ z loňských krajských voleb.
Okamura jasně řekl, že oni nebudou hlasovat ani pro jednu žádost o vydání. Pokud jde o jeho kauzu, vzkázal, že když si to končící koalice prostřednictvím Jiřího Pospíšila (který se rovněž vrací do Poslanecké sněmovny) spustila, tak ať si to vyřeší. A v případě Andreje Babiše připomněl, že je za Čapí hnízdo popotahován už deset let, a jestliže soudy nejsou schopny za takovou dobu rozhodnout, tak se mu nelíbí, že politik je tak dlouho vystaven na pranýři. Vlastní zkušenost s policejními výslechy a obžalobou mu prý pomohla si uvědomit, co takový člověk zažívá, proto pro Babišovo vydání také hlasovat nehodlá. A když se o tom bavil s poslanci, vidí to prý podobně.
Po tiskové konferenci se mezi novináři zdrží Okamura i Radim Fiala. Oba mluví o tom, že jednání s Andrejem Babišem proběhnou ještě v noci, více ale i přes naléhání neprozrazují.
Štáb se pomalu vyprazdňuje, nálada je s vyjasněním výsledků optimističtější, než pár hodin nazpátek. Kandidáti Svobody a přímé demokracie kvitují konec „pětidemolice“ a mluví o tom, že teď je příležitost skutečně něco prosadit. Ale také to znamená převzít větší zodpovědnost.
V neděli Tomio Okamura vyjádřil představu, že SPD by v případné koalici měla získat minimálně dvě ministerstva, která by obsadili ne poslanci, ale lidé odborně zdatní, což jsou v jeho představě manažeři, kteří se oboru úspěšně věnují.
Okamura zmínil resorty vnitra, obrany nebo dopravy.
Pokud jde o resort obrany, tak Libor Vondráček už ve volebním štábu připomínal, že expertem Svobodných je Jiří Hynek, prezident Asociace obranného průmyslu. Expertem SPD pro ministerstvo vnitra byl před volbami Martin Pecina, který tuto funkci vykonával v úřednických vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo