Majerová (Trikolora): Organizovaný zločin v Česku ovládli Ukrajinci

Organizovaný zločin v Česku ovládli Ukrajinci, uvádí server Česká justice, který odkazuje na šetření Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, jehož zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Do šetření poskytlo anonymně své poznatky 61 expertů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Národní protidrogové centrály. V nové vládě zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů
Na podíl cizinců ve zločinných organizacích v Česku jsou experti dotazováni pravidelně. V předchozích letech převažoval domácí prvek. To se nyní změnilo. Pokud jde o rok 2024, přiklonili se experti k názoru o převaze zahraničního prvku, shrnuje autor šetření.
„Na první místo v pořadí cizinců zapojených do organizovaného zločinu v ČR se jednoznačně prosadili Ukrajinci. Jejich dominance se v názorech expertů na stav v roce 2024 ještě zvýšila,“ uvádí dokument.
„Zejména u Ukrajinců se objevuje fenomén nelegálního zaměstnávání (celkem 11x) a také je u nich častěji uváděno využívání různých forem kyberkriminality (10x),“ stojí ve výzkumu.
V nové vládě přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.
Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.