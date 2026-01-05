Majerová (Trikolora): Organizovaný zločin v Česku ovládli Ukrajinci

06.01.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajincům v ČR.

Majerová (Trikolora): Organizovaný zločin v Česku ovládli Ukrajinci
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Organizovaný zločin v Česku ovládli Ukrajinci, uvádí server Česká justice, který odkazuje na šetření Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, jehož zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Do šetření poskytlo anonymně své poznatky 61 expertů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Národní protidrogové centrály. V nové vládě zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů

Na podíl cizinců ve zločinných organizacích v Česku jsou experti dotazováni pravidelně. V předchozích letech převažoval domácí prvek. To se nyní změnilo. Pokud jde o rok 2024, přiklonili se experti k názoru o převaze zahraničního prvku, shrnuje autor šetření.

„Na první místo v pořadí cizinců zapojených do organizovaného zločinu v ČR se jednoznačně prosadili Ukrajinci. Jejich dominance se v názorech expertů na stav v roce 2024 ještě zvýšila,“ uvádí dokument.

„Zejména u Ukrajinců se objevuje fenomén nelegálního zaměstnávání (celkem 11x) a také je u nich častěji uváděno využívání různých forem kyberkriminality (10x),“ stojí ve výzkumu.

V nové vládě přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.

Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Majerová (Trikolora): Nikdy to nevzdáme
Majerová (Trikolora): Měli bychom začít řešit válečné reparace
Majerová (Trikolora): Dabing ze slovenštiny do češtiny? To snad ne
Omluvte se, nebo odstupte, spustil Zdechovský na Majerovou. Ta si klepala na čelo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Majerová , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s poslankyní Majerovou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zelenina s nechtěným efektem postupného tloustnutíZelenina s nechtěným efektem postupného tloustnutí Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

18:02 Vondráček (Svobodní): Nastupující svobodnější vláda z Čechů hlupáky dělat nebude

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu bývalé vlády.