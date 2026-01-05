Lži, migrace a potíže, ukázal neposlušný policista fungování za Rakušana

„Bezpečnost“ se stala poslední čtyři roky heslem, pod které se schovávalo mnohé. Je podle vás tedy Česko bezpečnější zemí?
Pokud se ptáte, jestli za volební období předchozí vlády došlo k takovým změnám, aby se dalo mluvit o zlepšení bezpečnosti na území České republiky, pak je odpověď jednoduchá – v žádném případě. Máte pravdu v tom, že „bezpečnost“ se stala heslem, tam to ale začalo i skončilo. Jen jsme sledovali zneužívání tohoto hesla na všechno možné, jen ta reálná bezpečnost občanů České republiky se z toho nějak vytratila. Nejvíce se toto heslo používalo v souvislosti s modernizací armády a s obrovskými nákupy armádního vybavení a bojové techniky.
Jakkoliv mám o těchto krocích a nákupech kolem armády silné pochybnosti, nebudu se k tomu dále vyjadřovat, neboť to není má problematika a nepřísluší mi to. Minimálně by to mělo projít odbornou revizí, aby bylo jasné, jestli jdeme správným směrem se správnou vizí do budoucna. Jinak žádné zásadní kroky, na kterých by se dalo stavět při zlepšování bezpečnosti, minulá vláda neučinila, jen mediální blábolení o tom, jak je bezpečnost důležitá…
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Situaci v ulicích jste popsal vloni na webu jako „konec Policie ČR“. Změnilo se něco za ten rok?
Nezměnilo se vůbec nic. Se souhlasem ministra vnitra Rakušana a pod záštitou policejního prezidenta Vondráška vznikla pracovní skupina Agendy, která má snížit byrokracii. Ačkoliv se tam sešla řada odborníků, kteří tam skutečně makali a makají, nemůžu to vidět jinak, než jako další pracovní skupinu, která má jen vyvolávat pocit, že se něco děje. Ve skutečnosti bude mít jen pár malých úspěchů v tom, že ubyde nějaký papír. On někdo zase jiný papír vymyslí, aby vykázal činnost, alibisticky, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.
Rovněž je třeba připomenout, že se na webu jednalo o 21 stránek textu, kde jsem řešil celý systém, takže když se někdo chytí jen byrokracie, hned je jasné, jak to reálně myslí se změnami. A to tady mluvíme jen o policii. Kde je nějaké řešení pro hasiče, celníky a dozorce? Co obecní policie? Co dobrovolní hasiči? Celý ten systém je třeba předělat. Od začátku říkám, že to není jen o penězích, je toho daleko více. Tuto moji teorii mohu nyní podpořit výzkumem mezi řadovými příslušníky, který jsme rozjeli. Už máme asi čtyři tisíce vyplněných dotazníků od jednotlivých příslušníků. V mnoha věcech se příslušníci shodují a nejedná se jen o peníze. Výsledky tohoto výzkumu následně předložíme ministrovi vnitra i policejnímu prezidentovi.
Následně se objevily informace o vašem kázeňském potrestání. Jak ale vaše vystoupení přijali kolegové?
Od řadových příslušníků jsou reakce v naprosto drtivé většině případů pozitivní. Dalo by se to shrnout větou: Konečně to někdo řekl nahlas a snad se něco změní. Jsem všem kolegům velmi vděčný za tuto stále trvající podporu, která mě žene vpřed. Je to skutečně jediné palivo, které ve svém boji mám. Zdůrazňuji to kvůli tomu, že nejde jen o to kázeňské potrestání.
V průběhu času se objevily i jiné věci, které mě měly odradit a otrávit. Naposledy v listopadu se šířila fáma, že vše dělám kvůli odborovým penězům. Jenže já jsem si nikdy nevzal ani korunu a ani nevezmu. Hanba by mě musela fackovat. Předtím jsem se zase dozvěděl, že to dělám kvůli tomu, abych se za někoho dostal na kandidátní listinu při volbách do Poslanecké sněmovny. Jaké muselo být zklamání mých odpůrců, když jsem se voleb neúčastnil.
Zpátky k vaší otázce. Čím výše jdete v policejní hierarchii, tím menší je má podpora. I když i zde je jedna velmi zásadní věc. Setkal jsem se s mnoha lidmi na vysokých postech, kteří mi vyjádřili podporu a pochopení, ale zároveň doplnili, že v oficiálním stanovisku mě musí odsoudit. Je to trochu smutné, ale chápu to jako smutnou realitu celého systému.
Změnila se za poslední čtyři roky nějak podstatně atmosféra v policii ve smyslu priorit, „kam se dívat“, na co klást při vyšetřování větší důraz a tak podobně?
Atmosféra v policii se velmi výrazně zhoršila. Bezpečnostní sbory jsou nechtěné dítě každé vlády. Jsou dlouhodobě podfinancovány a je v nich z minulosti nashromážděný obrovský dluh. Nejen v platech příslušníků a občanských zaměstnanců, ale i v investicích do nemovitostí a materiálu. Za předchozí vlády se najednou ukázalo, že bezpečnost není samozřejmost a je třeba jí věnovat dostatek pozornosti, času i financí. Jenže předchozí vláda o tom jen pěkně mediálně mluvila, nic víc. I přes tento tragický přístup nejen předchozí vlády dělají policisté maximum a mají stále stejnou prioritu – chránit bezpečnost občanů České republiky. Důležité je připomenout, že krize se netýká jen policie. A ani péče o bezpečnost občanů není jen o policii. O bezpečnost občanů se stará mnoho sborů, každý je důležitý a má zcela nezastupitelnou roli - hasiči, dobrovolní hasiči, celníci, dozorci, strážníci. Doufám, že s nástupem nové vlády dojde k tolik potřebným změnám a také věřím, že budou mít tolik odvahy do systému konečně zásadně říznout. Pokud stát dlouhodobě rezignuje na odpovědnost za tyto profese, nemůže se divit, že je celý systém v problémech. Bezpečnost není slogan do kampaně, ale každodenní práce lidí, kteří mají také své limity.
Jak se podle vás bude vzpomínat na éru ministra Rakušana a policejního prezidenta Vondráška?
Lži, manipulace, ohýbání čísel, skvělá rétorika a mediální alibismus. Za každou cenu to muselo vypadat tak, že se všechno dělá dobře a funguje to bezvadně. Neuvěřitelná forma propagandy. Člověk ale nemusí být z oboru, aby pochopil, že je něco špatně. Kdykoliv se mluví o policii, začne se řešit číslo 40 tisíc. Jenže reálně to není počet policistů v ulicích. To je počet tabulek, které jsou obsazené a jsou označené jako policejní. Realita je taková, že policistů v uniformě, kteří se denně pohybují v terénu a snaží se pomoci lidem v nouzi, není ani 18 tisíc! Pokud je to méně než polovina ze 40 tisíc, děláme něco špatně a někdo by se konečně měl probrat. Zde bych chtěl zdůraznit, že pro fungování celého systému jsou naprosto nezbytné i další součásti policie, kde policisté nemají uniformu. Mám na mysli třeba kriminální policii a mnoho dalších, kterých si také velmi vážím a vím, že mají úplně stejné problémy. Když potom vezmeme tato čísla a začneme sčítat, nikdy se nedobereme odůvodněných 40 tisíc. Vždy z toho vyjde zbytečně mnoho lidí ve vedení a ještě více lidí, označených jako policisté, ačkoliv se s policejní prací nikdy nepotkali, např. sekretářky, atd.
Když jsem byl na jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, obhajoval tam ministr vnitra a policejní prezident to, že za jejich vlády došlo k převodu asi 500 lidí z občanských zaměstnanců do služebního poměru. Podle mě naprosto neobhajitelná věc. A když se člověk soustředil na ta čísla, uvědomil si, jaká je to vlastně zase jen manipulace a hra s čísly. Šlo o to, že podle tvrzení přítomných se stále pohybujeme na hranici 40 tisíc policistů. V průběhu času se převedlo přes 500 sekretářek do služebního poměru. A na konci se stále pohybujeme kolem hranice 40 tisíc policistů. Chápete? Koncové číslo se nezměnilo, ale převedli jsme 500 sekretářek, takže reálně 500 policistů někde zmizelo.
Před nějakou dobou jsem viděl reportáž, ve které se řešilo, že policie ruší či zavírá oddělení. V reportáži vystoupilo asi pět nebo šest starostů a všichni uvedli, že to prostě zhoršuje dojezdový čas policie do jejich obcí, že tam policie vůbec neprovádí preventivní činnost, atd. Potom střih a mluvčí policie uvedla, že je všechno v pořádku. To je panečku propaganda. Všechno funguje „bezvadně“. Kdo má podle vás větší přehled? Tisková mluvčí policie nebo starosta, který tam žije a řídí to tam? Odpovězte si sami. Takových příkladů a případů je mnoho, skutečně to není hezké sledovat, obzvlášť, když se alespoň trochu v problematice orientujete.
Jak se podle vás propsal do bezpečnostní situace příchod statisíců uprchlíků z Ukrajiny?
Pokud se na jakékoliv území přesune ve velmi krátké době půl milionu obyvatel, vždycky se to projeví a je jedno, z jaké jsou země. Co se týká bezpečnosti, samozřejmě, že se to projevilo. Mnohokrát jsem viděl politiky včetně ministra vnitra vystupovat se statistikou, ze které jsem měl pocit, že je vše zalité Sluncem a všichni lidé z Ukrajiny, kteří se sem přesunuli, k nám přišli jen šířit mír a lásku. Ono to tak úplně není. Opět to tvrdí jen někdo od stolu, kdo se ohání nějakou připravenou statistikou a realita ho zcela minula. V takto velké skupině obyvatel je prostě nějaká část, která si chce žít po svém, bez ohledu na náš právní řád. Také je třeba připočítat, že Ukrajinci mají dost jinou mentalitu. Mám mnoho informací z celé republiky, jsem ale také velmi často venku, když vyjíždím na tísňová volání, případně se věnuji preventivní činnosti hlídkováním v obcích a v neposlední řadě to vidím jako občan této republiky.
Přišli sem jako váleční uprchlíci. Byli přijati v České republice, bylo jim zajištěno ubytování a poskytnuta finanční podpora. Pokud následně nerespektují naše zákony a pravidla, je to minimálně neuctivé a mělo by to mít nějaké následky. Zatím to jen zaměstnává především policii a záchranáře.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že nemám absolutně nic proti pomoci válečným uprchlíkům. Jen se vyjadřuji k celé situaci v širší souvislosti a také k tomu, že vše má mít své hranice.
Hodně se také v souvislosti s bezpečností diskutuje o migraci z kulturně odlišných částí světa. Sousední Německo ten problém řeší už minimálně deset let, u nás stále dominuje narativ, že „tady nejsou“. Jde už podle vás o problém, který sledujeme na denní bázi na našich ulicích?
Ono to není jen v Německu. V mnoha zemích Evropy přišlo vystřízlivění z toho, že je super nápad se kulturně obohatit a vítat všechny migranty. Je to jako u předchozí otázky – celý základ spočívá v tom, že pokud se někam dostanu jako migrant, mělo by být základem, že budu respektovat pravidla v dané zemi. To se ale neděje, tito lidé se často odmítají přizpůsobit. Bezpečnostní složky v daných zemích se musí sakra ohánět, aby to nějak udržely na uzdě a jak lze z dění v Evropě pozorovat, ne všude to zvládají.
U nás naštěstí zatím není v tomto směru situace tak kritická, ale pokud budeme spoléhat na to, že se nás to netýká, že se nám to vyhne a budeme nadále šetřit na bezpečnosti, bude to cesta do tragické budoucnosti.
Poslední roky se hodně investovalo do armády, která se stala hlavní prioritou minulé vlády. Sám ministr vnitra varoval, že by tento sbor mohl „přetahovat“ policisty. Zaznamenal jste mezi kolegy něco takového?
Ano, ministr vnitra Rakušan varoval. Dokonce si nechali zpracovat analýzu, aby se dle jejich tvrzení nůžky mezi armádou a bezpečnostními sbory dále nerozevíraly. Výsledkem analýzy bylo, že bezpečnostní sbory jsou v platech pozadu v řádech tisíců. Takže máme varování ministra, hotovou analýzu a jaký byl další krok vlády? Další rozevření nůžek, o kterých tolik všichni mluvili. Rozdíl mezi zlepšením podmínek v armádě a v bezpečnostních sborech byl v předchozím volebním období extrémní.
Já to příslušníkům armády přeji, ale zároveň trvám na tom, co jsem již několikrát zmiňoval, že odměňování by mělo být stejné v armádě i v bezpečnostních sborech, aby ustala tato extrémní rivalita a přetahování se o příslušníky na základě odměňování. Také je třeba doplnit, že i v armádě je obrovský historický dluh v platech a investicích. Tento přístup předchozí vlády byl nesmyslný a má své následky. Jedním z následků jsou odchody z bezpečnostních sborů do armády. Neříkám, že jsou to nějaká obrovská čísla, ale prostě se to děje. A při současné kritické personální situaci je znát každý odchod.
Mnohem zásadnější je situace u zájemců o službu v ozbrojených složkách. Jedna věc je zájem o konkrétní složku, druhá věc je, že se musí z platu důstojně uživit. Když se podíváme na nástupní platy a další bonusy, prohrávají bezpečnostní sbory na plné čáře.
Co by podle vás mělo být nejakutnější prioritou nového ministra vnitra?
Kritickou situaci, která u bezpečnostních sborů panuje dlouhodobě, nelze opravit jednou prioritou, takže nový MV má před sebou hodně práce, pokud s tím skutečně chce něco udělat. Bude velice důležité, jak se k celé situaci postaví a zda bude naslouchat potřebám příslušníků a celého systému, nebo bude naslouchat manažerům, kteří mají na současné situaci také svůj díl viny. Vnitro dlouhodobě trpí tím, že se problémy hasí na poslední chvíli nebo kolikrát až s křížkem po funuse. Nový MV by měl hlavně řídit, ne jen reagovat. Mít plán a držet se ho.
-
Již sloužící příslušníci – neustále se řeší, jak nalákat nové zájemce, jak je motivovat, atd. Úplně se vytratila snah udržet zkušené příslušníky, na kterých ten systém stojí a že je musíme udržet, jinak poslední zhasne.
-
Nový zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který by reagoval na současné potřeby a napravil by chyby v současném zákoně. Zavedl by funkční období na vysokých postech a pravidelnou valorizaci platů, aby se to neodvíjelo od aktuální situace v Poslanecké sněmovně.
-
Jednou pro vždy vyřešit důstojné odměňování občanských zaměstnanců v bezpečnostních sborech, o kterém se mluví mnoho volebních období. Nejlépe jim vytvořit podmínky a mzdové tabulky v novém zákoně o služebním poměru.
-
Personální audit – kdo nemá nic společného přímo s policejní či hasičskou prací, nemá co dělat ve služebním poměru. Také se v rámci auditu zaměřit na počet řídících a kontrolních tabulkových míst.
-
Sjednotit policii zpět do jednoho subjektu – v současné době je v České republice čtrnáct policií, což znamená čtrnáct přístupů k občanům ale i čtrnáct přístupů k příslušníkům. Tohle nemělo nikdy nastat.
-
Nový zákon o obecní policii. Dát obecní policii jasný statut v celém systému, oporu na MV a zároveň tomu dát nějaká pravidla. Na mnoha místech v republice už dnes obecní policie zastupuje PČR, ale nemá to jasná pravidla. Když už po nich něco takového chceme, mělo by to mít jasná pravidla a jasnou oporu v zákoně.
-
Stanovit dlouhodobý plán rozvoje a financování dobrovolných hasičů. Jsou nepostradatelnou ale naprosto opomíjenou součástí celého systému.
-
Zrušit snižování požadavků k přijetí do služebního poměru.
