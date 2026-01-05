Zelenskyj se vyjádřil k Madurovi. Jenže se to otočilo na něj

05.01.2026 20:19 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

„Pokud je tohle u diktátorů možné, tak Spojené státy vědí, co by měly dělat dál,“ uvedl k tématu zatčení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Jenže jako precedent vnímá akci proti Madurovi i ruský místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. A ozval se kanadsko-ukrajinský vědec Ivan Katchanovski, že Zelenskyj je diktátor také.

Zelenskyj se vyjádřil k Madurovi. Jenže se to otočilo na něj
Foto: Youtube
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Zatčení Nicoláse Madura vyvolává v mediálním i politickém světě řadu otázek. Jednak zda byla operace v souladu s právem, co vlastně vedlo Trumpa k tomu, že nechal Maduru zajmout, jak bude venezuelská vláda postupovat dál a také, zda se jedná o precedent a Spojené státy budou podobný styl odstraňování hlav státu opakovat.

Zejména k poslední otázce se už vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pokud je tohle u diktátorů možné, tak Spojené státy vědí, co by měly dělat dál,“ naznačil.

Jeho slova jsou ovšem dvojsečná. Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv se taktéž nechal slyšet, že by v budoucnu mohlo dojít k odstranění Zelenského. „Po precedentu s Madurem by to bylo více než ospravedlnitelné,“ uvedl.

Podle slov ministra zahraničí Ukrajiny, Andrije Sybihy je zřejmé, že země Trumpovy kroky obhajuje. „Ukrajina důsledně hájí právo národů žít svobodně, bez diktatury, útlaku a porušování lidských práv. Madurův režim porušil všechny tyto zásady ve všech ohledech,“ uvedl Sybiha. Připomenul, že země neuznala Madurův mandát vzešlý z posledních voleb.

Sociální sítě jsou přitom plné srovnání ruské Speciální vojenské operace vůči Ukrajině. Jednak délky, kdy příznivci, ale i odpůrci Donalda Trumpa rádi připomínají, že Rusko na Ukrajině válčí již čtyři roky. Na to, že zásah vůči Venezuele ospravedlňuje invazi na Ukrajinu, však odpovídají, že rozdíl je v tom, že Ukrajina je svobodná a demokratická země, zatímco Maduro byl diktátor.

Jenže to vyvrací kanadsko-ukrajinský vědec, Ivan Katchanovsky. „Zelenskyj je diktátor, který zrušil prezidentské volby v rozporu s ukrajinskou ústavou. Ospravedlňuje to ruskou invazi na Ukrajinu?“ ptal se jednoho z těch, kdo tvrdí, že Ukrajina je demokratická země.

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

57%
1%
40%
2%
hlasovalo: 4946 lidí
„Na rozdíl od tvrzení západních a ukrajinských vlád a médií nebyla Ukrajina v době ruské invaze v roce 2022 a během rusko-ukrajinské války demokracií. Ačkoli byla Ukrajina od získání nezávislosti v roce 1991 polodemokratickým nebo převážně demokratickým státem, po násilném svržení vlády během euromajdanu v roce 2014 se stala převážně nedemokratickou. Podle běžných akademických definic demokracie, jako politického systému založeného na svobodných a spravedlivých volbách, systému mnoha stran a svobodě médií, měla Ukrajina, stejně jako Rusko, od násilného, nelegálního a nedemokratického svržení demokraticky zvolené vlády během euromajdanu převážně nedemokratický systém,“ vysvětlil vzápětí.

Připomenul také, že Zelenskyj zrušil prezidentské volby, ačkoliv ústava během stanného práva zapovídá pouze parlamentní volby. „Kroky, jako zrušení prezidentských voleb, potlačování svobody médií a náboženství, zákaz opozičních stran a politicky motivované stíhání opozičních lídrů, znamenají posun směrem k nedemokratickému vládnutí,“ soudí Katchanovski a opírá se o slova kyjevského starosty Vitalije Klička, bývalého poradce Zelenského Arestovyče nebo bývalého prezidenta Porošenka. Všichni tři varovali před autoritářskými tendencemi Zelenského režimu.

Psali jsme:

Únos Zelenského do Moskvy. Vzkaz Babišovi. Rajchl o nové situaci
Nad rakví spílají nepřátelům. Zbořil těm, kterým Trump zbořil svět
Zelenskyj už není prezident. Fiala u Moravce vypustil atomovku
Odmítám mlčet. Okamura ještě přidal Ukrajině

 

Zdroje:

https://t.co/Kg8ZlYqh9N

https://t.co/rSBt88oxFJ

https://t.co/YX5wTQQvMG

https://twitter.com/andrii_sybiha/status/2007434265781211442?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BRICSinfo/status/2007905916163932599?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/StopRussia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/I_Katchanovski/status/2007865922963259867?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ukr_week_en/status/2007543473147396121?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Medveděv , Ukrajina , Venezuela , Zelenskyj , Katchanovski

Váš názor? (Hlasovalo 8 čtenářů)

Je Volodymyr Zelenskyj diktátor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 90 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Volodymyr Zelený, v Evropě je ceněný. Poletuje nad mraky, předčí všechny somráky., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseRobelix , 05.01.2026 20:37:21
Jeho muži ve vládě, žijí v rajské zahradě. Zlatý bidet, taky mísa, nekritizuj - neb jsi krysa! Peněz mají jako máku, bílý prášek na ňufáku...

|  20 |  0

Další články z rubriky

„Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

17:44 „Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navrhl prezidentovi Petru Pavlovi jmenovat poslance Motoristů Filipa…