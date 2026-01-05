Zelenskyj se vyjádřil k Madurovi. Jenže se to otočilo na něj

Zatčení Nicoláse Madura vyvolává v mediálním i politickém světě řadu otázek. Jednak zda byla operace v souladu s právem, co vlastně vedlo Trumpa k tomu, že nechal Maduru zajmout, jak bude venezuelská vláda postupovat dál a také, zda se jedná o precedent a Spojené státy budou podobný styl odstraňování hlav státu opakovat.
Zejména k poslední otázce se už vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pokud je tohle u diktátorů možné, tak Spojené státy vědí, co by měly dělat dál,“ naznačil.
" About #Venezuela ? So, how should we react ? Well, what can i say ? If it is possible, yes, with dictators like this, then the United Stated of America knows what to do next ", Volodymyr Zelensky answered on Maduro’s capture by the #USA.#Venezuela #Ukraine #StopRussia pic.twitter.com/Kg8ZlYqh9N— The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) January 3, 2026
Jeho slova jsou ovšem dvojsečná. Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv se taktéž nechal slyšet, že by v budoucnu mohlo dojít k odstranění Zelenského. „Po precedentu s Madurem by to bylo více než ospravedlnitelné,“ uvedl.
JUST IN: ???????? Former Russian President Medvedev threatens to remove Ukrainian President Zelensky from power following US attack on Venezuela.— BRICS News (@BRICSinfo) January 4, 2026
"His removal is something that could happen in the near future."
"After the Maduro precedent…it would be more justified." pic.twitter.com/YX5wTQQvMG
Podle slov ministra zahraničí Ukrajiny, Andrije Sybihy je zřejmé, že země Trumpovy kroky obhajuje. „Ukrajina důsledně hájí právo národů žít svobodně, bez diktatury, útlaku a porušování lidských práv. Madurův režim porušil všechny tyto zásady ve všech ohledech,“ uvedl Sybiha. Připomenul, že země neuznala Madurův mandát vzešlý z posledních voleb.
Ukraine has consistently defended the right of nations to live freely, free of dictatorship, oppression, and human rights violations. The Maduro regime has violated all such principles in every respect.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) January 3, 2026
Democratic countries and human rights organizations across the globe have…
Sociální sítě jsou přitom plné srovnání ruské Speciální vojenské operace vůči Ukrajině. Jednak délky, kdy příznivci, ale i odpůrci Donalda Trumpa rádi připomínají, že Rusko na Ukrajině válčí již čtyři roky. Na to, že zásah vůči Venezuele ospravedlňuje invazi na Ukrajinu, však odpovídají, že rozdíl je v tom, že Ukrajina je svobodná a demokratická země, zatímco Maduro byl diktátor.
Jenže to vyvrací kanadsko-ukrajinský vědec, Ivan Katchanovsky. „Zelenskyj je diktátor, který zrušil prezidentské volby v rozporu s ukrajinskou ústavou. Ospravedlňuje to ruskou invazi na Ukrajinu?“ ptal se jednoho z těch, kdo tvrdí, že Ukrajina je demokratická země.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Připomenul také, že Zelenskyj zrušil prezidentské volby, ačkoliv ústava během stanného práva zapovídá pouze parlamentní volby. „Kroky, jako zrušení prezidentských voleb, potlačování svobody médií a náboženství, zákaz opozičních stran a politicky motivované stíhání opozičních lídrů, znamenají posun směrem k nedemokratickému vládnutí,“ soudí Katchanovski a opírá se o slova kyjevského starosty Vitalije Klička, bývalého poradce Zelenského Arestovyče nebo bývalého prezidenta Porošenka. Všichni tři varovali před autoritářskými tendencemi Zelenského režimu.
For self-proclaimed experts: https://t.co/rSBt88oxFJ "8.5 Democracy— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 4, 2026
Contrary to the Western and Ukrainian governments and media narratives, Ukraine at the time of the Russian invasion in 2022 and during the Russia-Ukraine war was not a democracy. While Ukraine was a…
