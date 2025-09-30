Konečná: „Obhajoba STAN a TOP 09 se zhroutila! Organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky.“

Jdete k volbám?
„Obhajoba chlapců ze STAN a TOP 09 se zhroutila jako domeček z karet hned během prvního líčení,“ komentuje Konečná. Podle ní nejde o jednotlivá selhání, ale o systém, který sahá do vysoké politiky. „Tohle je případ, který začal na samém vrcholu politiky a sestupoval dolů jako chobotnice. A někteří z těch lidí jsou stále ve strukturách moci,“ uvedla.
Připomněla také výpověď bývalého náměstka primátora Adama Scheinherra pro Český rozhlas, podle kterého měl developer zapojený do zakázky rekonstrukce stanice Nádraží Holešovice být požádán o pětimilionový úplatek.
Z vyjádření Konečné vyplývá, že považuje případ Dozimetr za symbol prorůstání politické moci a soukromých zájmů. „Platili PR agentury, dosazovali manažery, vybírali výpalné a politicky kryli jeden druhého. Tohle už není korupce, to je organizovaný zločin,“ uvedla.
Konečná také kritizovala zahraničněpolitické postoje vedení EU. „Indie bude nadále nakupovat ruskou ropu. Je to jejich rozhodnutí. A co řekla Ursula von der Leyenová? Že pracujeme na tom, co po nás chce Trump. Jako by to nebyla předsedkyně Evropské komise, ale tisková mluvčí Bílého domu,“ podotkla ostře.
V závěru se Konečná vrací k otázce suverenity a odpovědnosti. „Potřebujeme vládu, která bude blokovat kroky poškozující naše občany a hledat spojence uvnitř i vně V4. Bruselští úředníci si musejí zvyknout, že moc vychází z lidu, ne z jejich kanceláří,“ uvedla.
Lídryně STAČILO! aktuálně objíždí české regiony a zve občany na osobní setkání. „Moc se na vás těším. A vím, že když máme hlas, musíme ho použít,“ vzkázala svým příznivcům.
autor: Jan Procházka