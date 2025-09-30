Konečná: „Obhajoba STAN a TOP 09 se zhroutila! Organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky.“

30.09.2025 10:44 | Monitoring

Kauza Dozimetr, do které jsou zapleteni především politici vládního hnutí STAN a TOP 09, se stále stává terčem ostré kritiky opozičních politiků. Důvodem jsou informace, které během soudního projednávání začínají vyplouvat na povrch. Kateřina Konečná, europoslankyně a lídryně hnutí STAČILO!, se v aktuálním dílu svého blogu Bez obalu k případu obsáhle vyjádřila.

Konečná: „Obhajoba STAN a TOP 09 se zhroutila! Organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky.“
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Anketa

Jdete k volbám?

95%
2%
3%
hlasovalo: 9666 lidí
Soud s hlavními obžalovanými v kauze přinesl zásadní zlom hned během prvního líčení. Podnikatel Pavel Kos, spolupracovník Michala Redla, před soudem otevřeně přiznal, že skupina ovlivňovala zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy a podporovala politické strany. „Naše pracovní aktivity spočívaly ve sponzorské podpoře TOP 09 a STAN,“ uvedl doslova.

„Obhajoba chlapců ze STAN a TOP 09 se zhroutila jako domeček z karet hned během prvního líčení,“ komentuje Konečná. Podle ní nejde o jednotlivá selhání, ale o systém, který sahá do vysoké politiky. „Tohle je případ, který začal na samém vrcholu politiky a sestupoval dolů jako chobotnice. A někteří z těch lidí jsou stále ve strukturách moci,“ uvedla.

Připomněla také výpověď bývalého náměstka primátora Adama Scheinherra pro Český rozhlas, podle kterého měl developer zapojený do zakázky rekonstrukce stanice Nádraží Holešovice být požádán o pětimilionový úplatek.

Z vyjádření Konečné vyplývá, že považuje případ Dozimetr za symbol prorůstání politické moci a soukromých zájmů. „Platili PR agentury, dosazovali manažery, vybírali výpalné a politicky kryli jeden druhého. Tohle už není korupce, to je organizovaný zločin,“ uvedla.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 15436 lidí
V druhé části svého komentáře se Konečná věnuje širším dopadům na společnost. „Třetina domácností, nejčastěji těch nízkopříjmových, je po čtyřech letech vlády pětikoalice v horší finanční situaci než v roce 2021,“ konstatuje. Podle ní lidé s nižšími příjmy dostali nejtvrdší zásah. „Velkou část jejich rozpočtu tvoří potraviny a energie, tedy položky, které zdražily nejvíc,“ uvedla s odkazem na analýzy ekonomů Jana Bureše a Daniela Prokopa.

Konečná také kritizovala zahraničněpolitické postoje vedení EU. „Indie bude nadále nakupovat ruskou ropu. Je to jejich rozhodnutí. A co řekla Ursula von der Leyenová? Že pracujeme na tom, co po nás chce Trump. Jako by to nebyla předsedkyně Evropské komise, ale tisková mluvčí Bílého domu,“ podotkla ostře.

V závěru se Konečná vrací k otázce suverenity a odpovědnosti. „Potřebujeme vládu, která bude blokovat kroky poškozující naše občany a hledat spojence uvnitř i vně V4. Bruselští úředníci si musejí zvyknout, že moc vychází z lidu, ne z jejich kanceláří,“ uvedla.

Lídryně STAČILO! aktuálně objíždí české regiony a zve občany na osobní setkání. „Moc se na vás těším. A vím, že když máme hlas, musíme ho použít,“ vzkázala svým příznivcům.

Psali jsme:

Maláčová udeřila: Důchodci nejsou „škoda“, Fialo
Levice: Stačilo oslavuje začátek revoluce v Londýně. Co se ale stalo doopravdy?
České pracovníky šidí o pětinu výdělku! Maláčová a šokující čísla
Útočí na nás Fialovy úderky. Konečná zveřejnila velká čísla i vzkaz voličům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Konečná , korupce , KSČM , organizovaný zločin , soud , STAN , TOP 09 , vláda , volby , Dozimetr , STAČILO!

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci stejně jako Kateřina Konečná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Daně

Zaujal mě váš billboard, kde tvrdíte doslova ,,snižuji daně“. Můžete mi říci, jaké daně jste snížil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Starosto, kdo bude v komisi? Skandál v obci u bývalé hvězdy STAN pokračuje

21:31 Starosto, kdo bude v komisi? Skandál v obci u bývalé hvězdy STAN pokračuje

V krušnohorském letovisku Boží Dar půjdou v pátek nejen k volbám, ale i k referendu. A téma bude pro…