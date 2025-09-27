Konečná se u Hradu rozjela. Schytal to Pavel, ale i další

Akce, která začala ve dvě hodiny odpoledne na Malostranském náměstí, přilákala už v úvodu i odpůrce. Ti nesli transparenty se slogany upozorňujícími na hrozbu imperiálního Ruska.
Hlavní část protidemonstrantů se však soustředila až na Hradčanském náměstí, kde je hlavní program shromáždění. Tam si s sebou přinesli vlajky EU, NATO i Ukrajiny a také nápisy jako „Váš prezident sedí v Moskvě“ nebo „Vítejte na srazu rudých sviní“. Někteří předčítali jména lidí zastřelených na československých hranicích, do čehož zněla Smetanova Vltava.
K účastníkům pochodu pak promluvil publicista Michal Semín, varoval je před provokacemi. „Nenechte se vyprovokovat k jakékoliv potyčce, po které oni touží. Každý takový pokus o narušení naší pokojné demonstrace okamžitě hlaste zde přítomným policistům,“ uvedl a odpůrce označil za „často militantní aktivisty Fialova režimu“.
Slovo si po Michalu Semínovi převzala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Poděkovala účastníkům za to, že se sešli v takovém počtu, a ocenila jejich podporu. „Vážíme si toho, že jste dnes přišli a podpořili tuto akci.“
Ve svém projevu se následně poté obrátila s kritikou přímo na prezidenta Petra Pavla: „Prezident Pavel opakovaně naznačil, že by nemusel pověřit sestavováním vlády pravděpodobného vítěze voleb a že by nemusel jmenovat do ministerských funkcí kandidáty, kteří kritizují současnou politiku Evropské unie či NATO. Tedy takové politiky, kteří nechtějí zelenou politiku a nechtějí podporovat válku,“ uvedla Konečná, lídryně hnutí Stačilo!.
A pokračovala: „Pokud by po volbách toto skutečně učinil, porušil by Ústavu České republiky a ohrozil demokratický pořádek naší země.“ Její slova se setkala s hlasitým potleskem účastníků akce.
Konečná uvedla, že ji velmi znepokojuje, že občané vůbec musejí prezidenta vyzývat k respektování výsledků voleb. „Je mi smutno z toho, že musíme prezidenta nabádat, aby postupoval podle Ústavy České republiky a respektoval vůli voličů,“ dodala s tím, že ji při pohledu na Pražský hrad současná situace nepřekvapuje. „Když se podíváme, jaké vlajky na Hradě visí, tak je to ostuda,“ doplnila. Její slova vyvolala mezi účastníky akce silné ovace.
Šéfka KSČM poté zdůraznila, že prezident je podle ní součástí vládního mocenského paktu, který ovládá vládu, Poslaneckou sněmovnu i Senát, a že pro něj nepochybně pracují i vybraná média, výzkumné agentury. „Jsou to dobře placení šašci,“ konstatovala Konečná.
Ve svém projevu zmínila i různé skandály, například kauzu Dozimetr nebo tzv. „kampeličku“. Obvinila vládu, že se podle ní snaží jen očerňovat opozici. Hovořila také o fyzických útocích, očerňování a pronásledování ze strany svých politických protivníků. Připomněla, že i tato demonstrace je podle ní vystavena podobným tlakům.
Zmínila také pokusy znemožnit uskupení Stačilo! účast ve volbách a znejistit voliče prostřednictvím ústavní stížnosti. Dodala však, že Ústavní soud konstatoval, že kandidátky byly postaveny v souladu se zákonem i Ústavou, a žádnému odebrání mandátu tedy nedojde. Soud zdůraznil, že zpochybňované postupy krajských úřadů byly v souladu s právem a že by zrušení kandidátních listin představovalo nepřiměřený zásah do volebního procesu.
Klíčovým prvkem, jestli bude pokračovat Fialova vláda je podle Konečné volební úspěch hnutí Stačilo!: „Když se hnutí Stačilo! do Poslanecké sněmovny dostane, tak Fialova pětikoalice končí,“ prohlásila.
Znovu se pak obrátila přímo na hlavu státu: „Pane prezidente, vím, že se budete opět snažit pomoci stranám Fialovy pětikoalice v souladu s přáním Bruselu. Děláte to systematicky po celou dobu a stydím se za to, že prezident České republiky raději lobuje za euro místo pro českou korunu.“
„Stydím se za to, že máme na Pražském hradě někoho, kdo by pro radost Ursule von der Leyenové naši zemi zbavil práva veta,“ hřímala Konečná. Na její slova okamžitě reagovali účastníci protestu, kteří začali spolu s ní hlasitě skandovat: „Hanba!“
„Proto vás, pane prezidente, prosím, alespoň pro jednou respektujte vůli občanů České republiky, respektujte výsledek toho, jakou vládu chtějí mít občané této země. Nikoliv zbrojaři, lobbisté, Brusel nebo vaši přátelé po boku,“ uvedla Konečná a na úplný závěr pak dodala: „Zvítězíme, protože jsme hlasem umlčované většiny.“
autor: Natálie Brožovská