Kongres stojí, volební zásek. Dokud se nevyřeší, nepůjde Ukrajině nic

Kongres se ve čtvrtek znovu zapsal do historie, protože vůdce republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy po osmi hodinách hlasování nezískal předsednické místo ani na jedenáctý pokus. To se stalo poprvé od roku 1859, napsal server The Guardian.

McCarthy nebyl zvolen ani poté, co avizoval významné ústupky svým zhruba 20 odpůrcům v rámci republikánské strany. Sami republikáni tedy stojí za jeho nezvolením.

To kritizoval podle zpravodajského serveru The Hill i kongresman John Rutherford, který vytkl svým třem kolegům z Floridy, že natahují boj o předsedu sněmovny, protože se stále staví proti nabídce Kevina McCarthyho.

Rutherford konkrétně vyzval kongresmany Matta Gaetze, Byrona Donaldse a Annu Paulinu Lunu, kteří patří mezi 20 krajně pravicových republikánů blokujících McCarthyho předsednictví.

„Díky Mattu Gaetzovi, Byronu Donaldsovi a Anně Paulině nejsou naše kongresové kanceláře schopny pomáhat našim voličům s jejich problémy, protože čekáme na složení přísahy,“ uvedl Rutherford ve čtvrtek odpoledne na tweetu. „Menšina, která brání volbě předsedy, má pro Američany velké důsledky.“

Kongres tak zůstává na mrtvém bodě a jeho noví členové ještě nemohli složit ani přísahu.

Nastupující předsedové výborů sněmovny pro zpravodajské služby, ozbrojené služby a zahraniční věci také vyjádřili rostoucí frustraci nad zdržováním poté, co jim byl zablokován přístup k tajným národním bezpečnostním informacím.

V této souvislosti upozorňuje např. prestižní server ABCNews.com na důsledky vzniklé situace.

Bitva mezi malou, ale vlivnou skupinou republikánských zastánců tvrdé linie a poslancem Kevinem McCarthym se v úterý večer vyhrotila, když poslanec Matt Gaetz napsal, že „po třech neúspěšných hlasováních si nikdo nemůže nárokovat předsednictví“.

Ten si navíc na svůj twitter pověsil sdělení, které může mnoho naznačit o motivaci k podpoře i nepodpoře McCarthyho.

McCarthy is losing it.



He texted one of my colleagues who didn’t vote for him:



“I am ready to fund an endless war”



I’m assuming this is in *addition* to Ukraine. — Matt Gaetz (@mattgaetz) January 4, 2023

„McCarthy to ztrácí. Napsal SMS jednomu z mých kolegů, který pro něj nehlasoval:

„Jsem připraven financovat nekonečnou válku.

Předpokládám, že myslí kromě Ukrajiny.“

Gaetz v úterý dvakrát nabídl alternativu k McCarthymu a tvrdil, že existují další kandidáti s lepší vizí.

Zdá se, že měl úspěch, protože skupinka odpůrců McCarthyho se rozrostla na 20 zákonodárců. Z těch zmíněných dvaceti republikánských zákonodárců, kteří se postavili proti McCarthymu, je podle serveru FiveThirtyEight devatenáct popíračů voleb. Pouze jeden z nich plně akceptoval výsledky voleb a zvolení Joea Bidena v roce 2020.

McCarthy, který má podporu většiny členů výboru, kontroval, že ti, kdo jsou proti němu, tak činí pro svůj vlastní zájem, nikoli pro dobro strany.

„Vždy budu bojovat za to, aby byl americký lid na prvním místě, ne pár jedinců, kteří chtějí něco pro sebe,“ řekl v úterý McCarthy.

Podstatným důsledkem těchto tahanic je ale situace, kdy zákonodárci nejsou schopni provádět žádné oficiální záležitosti, dokud není vybrán předseda. Nemohou tedy hlasovat třeba ani o pomoci pro Ukrajinu, což může velmi komplikovat situaci jak na Ukrajině, tak mimo ni.

Subtext of anxiety over the House: by disrupting Party Leadership's centralized rule, it might not be so easy anymore to fund the Ukraine war by top-down decree. GOP Leadership (McCarthy, Scalise, Emmer, Stefanik) and key chairs (McCaul, Rogers, Turner) all hardcore Ukraine hawks — Michael Tracey (@mtracey) January 5, 2023

Na to upozornil i americký komentátor Michael Tracey na svém twitteru.

„Jen dodám k situaci ve sněmovně: Narušením centralizované vlády vedení strany už nemusí být tak snadné financovat válku na Ukrajině dekretem shora dolů,“ vidí Tracey ve stávající situaci problémy s financováním války.

