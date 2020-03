Koronavirus: Vezmou vám 400 z každé tisícovky platu? A jak mají pracovat z domova ti u lisu? Je to vážné

Vláda posílá tisíce Čechů do karantény. Od soboty musí všichni lidé, kteří se vrátí z Itálie, kontaktovat lékaře. A ten nejspíš rozhodne, že by měli zůstat dva týdny doma. Týká se to více než 16 tisíc Čechů, kteří jsou nyní v Itálii na dovolené. Pokuta při nedodržení může být až 3 miliony korun. Více k tomu v Událostech, komentářích na ČT24 řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) a výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber. K ekonomickým dopadům koronaviru promluvil předseda odborů Josef Středula.

reklama

Česko má už 19 lidí nakažených koronavirem, u všech se choroba COVID-19 projevuje bez vážných komplikací, tři pacienti jsou již v domácím léčení, oznámil v pátek večer ministr zdravotnictví. Kvůli nákaze platí mimořádné opatření – každý, kdo se vrátí z Itálie, bude muset zůstat dva týdny v domácí karanténě.

Domácí karanténa

„Člověk, který od soboty 7. března se vrátí z území Itálie, musí zůstat doma, kontaktovat telefonicky svého lékaře. Všichni tito navrátivší dostanou v pondělí sms zprávu s pokynem kontaktovat telefonicky praktické lékaře, kteří od pondělí vystaví e-neschopenky, aby zůstali dotyční dva týdny doma,“ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že všichni, kteří se vrátí z Itálie, bez výjimky podléhají této karanténě. Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Je 74% Není 21% Nevím / nezajímá mě 5% hlasovalo: 10523 lidí

Osoby v takové karanténě mají nárok na nemocenskou. Za nedodržení karantény hrozí pokuta až 3 miliony korun, jak oznámil premiér.

Opatření vůči řidičům kamiónů, kteří do Itálie dopravují zboží, se budou podle ministra ještě řešit. „S resortem průmyslu a obchodu řešíme, že bychom u takových skupin učinili ohledně karantény jisté výjimky. Pokud se tam dotyčný nijak nepohyboval a šlo pouze o závoz zboží,“ upřesnil Vojtěch.

Padla však námitka, že pokud lidem hrozí pokuta až 3 miliony korun, mělo by být jasné, pro koho budou platit a jaké jsou tedy výiímky. „Platí to pro všechny, minority budeme řešit individuálně, jsou to piloti letadel, řidiči kamionů,“ zopakoval s tím, že situace se vyvíjí v řadu hodin a nyní je vše v řešení.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tato opatření byla nutná. Mnoho lidí je tam na lyžích na prázdninách. Opatření bylo třeba okamžitě. Vracejí se další tisíce lidí, musí být v karanténě,“ zdůraznil ministr zdravotnictví.

Připomněl, že toto opatření je vymahatelné a podléhá sankci, pokud bude porušeno. Nenií prý však v plánu lidi sledovat prostřednictvím záznamu z mobilních telefonů, zda nebyli náhodou v danou dobu v Itálii. „Tohle určitě nechystáme. Nejsme schopni do detailu určit, kdo kde byl. Vědí to ale třeba zaměstnavatelé lidí, i ti by tedy k situaci měli takto přistupovat a sdělit jim, že mají zůstat v karanténě,“ dodal Vojtěch. Věří, že lidé sami si uvědomí závažnost situace, že jde o zdraví jejich i jejich rodin.

Vláda vyzvala zaměstnavatele, aby se s těmito lidmi domluvili na možnosti pracovat z domova.

Myslí si ministr Vojtěch, že vláda situaci komunikačně zvládá? Manžel ženy nakažené koronavirem kritizoval ministra, že v pátek mluvil o negativním výsledku testů jejich dětí dříve, než se to dozvěděl on sám. Vojtěch kritiku označil za nekorektní. „Nikdy u žádného pacienta nesdělujeme osobní údaje. Snažíme se informace sdělovat okamžitě a sdělujeme je v tu samou dobu i příslušnému zdravotnickému zařízení. Že ošetřující lékař předá tuto informaci za nějaký čas pacientovi, se může stát,“ vysvětlil Vojtěch.

Fotogalerie: - Balíme, víkend volá

Psali jsme: Statisíce Čechů možná ztratí práci. Už letos? Toto nikdo nečekal, varuje ekonom a ukazuje: Stane se to takto

Některé obce kvůli šířící se nákaze ruší veřejné akce, školy omezují výuku a nemocnice zakazují návštěvy. V pondělí začne Česká pošta roznášet miliony informačních letáků. Dezinfikují se vozidla hromadné dopravy.

Turistika, cestovky

Pokud jde o cestovní kanceláře, ty označily výzvu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Češi necestovali do Itálie, za nesmyslnou. „Když se Češi budou vracet z Itálie, mají povinnost 14denní karantény – ale když sem přijede Ital, který není českým občanem, klidně si chodí následně dva týdny po Praze,“ kontroval výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber.

Jsme podle jeho slov snad jedná země na světě, která takto omezila možnost cestovat do Itálie. Zdůraznil, že zákaz cestovat do Itálie povede ke krachu mnoha firem. I Italové se podle Vebera dnes diví, že Česká republika oznámila, že je celá Itálie potenciálně nebezpečná, protože sami prý nezaznamenali v lyžařských střediscích žádnou nákazu.

„Itálie má v karanténě stále jen jedenáct obcí, naopak jsme zaznamenali v minulém týdnu, že v Miláně se opět otevírá vše k životu. V Římě začínají významné výstavy,“ dal Veber za příklad.

Budou cestovní kanceláře požadovat od státu nějaké náhrady? „Pokud jsme vyzvání jako cestovní kanceláře, abychom vraceli peníze lidem, kteří jedou do Itálie kamkoliv, kde nákaza není... Tak za klienty kancelář už zaplatila dopravu, ubytování, lidé mají připravené skipasy, a to cestovka zpět nedostane. Pokud bude cestovka kompenzována ze strany státu, nebude problém, aby klientům peníze vracela,“ sdělil ředitel Asociace cestovních kanceláří s tím, že teď je brzy kalkulovat, o jaké částky by se jednalo.

Ministr na jeho výhrady reagoval slovy, že opatření vlády nejsou nesmyslná. Připomněl, že proto byly zakázány přímé lety do Itálie. „Do Česka ročně cestuje 400 tisíc Italů, z nich 380 tisíc letecky, tedy drtivá většina,“ řekl s tím, že není možné vyřešit úplně vše, ale dělají maximum.

Přípustil, že Česká republika má jedna z nejpřísnějších opatření v Evropské unii. „Jsme tu ale od toho, abychom chránili zdraví českých občanů,“ zdůraznil Vojtěch. Podotkl, že nejde o omezeni cestování, ale o silné doporučení necestovat do Itálie. Souhlasí s premiérem, že situace v Itálii je složitá.

Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Psali jsme: Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření, týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie



Ekonomické dopady koronaviru

Na přetřes přišly ekonomické dopady v důsledku koronaviru. Předseda odborů Josef Středula označil za velmi nešťastné vyjádření slova premiéra Babiše, který vyzval zaměstnavatele, aby poslali lidi, kteří se vrátí z Itálie, pracovat z domova. „Jsou přece různé pracovní režimy, většina zaměstnanců pracuje v Česku v továrnách, ne v parlamentu nebo v úřadech,“ kroutil Středula hlavou.

Ze čtyř milionů zaměstnanců se může práce z domova podle Středulových odhadů týkat tak 800 tisíc až milionů lidí. „Navíc, pokud má jít člověk do karantény, tak dostane na výplatě pouze 60 procent. Jestli má zaměstnavatel zaplatit dalších 40 procent, jak vyzývá pan premiér, je to mimo zákonný rámec,“ uvedl a zmínil, že je štěstí, že loňský rok byla zrušena karenční doba, jinak by zaměstnanci nedostávali ani první tři dny.

„Celá situace je daleko složitější, a vyzvat lidi k tomu, že mají jít pracovat z domova a přitom pracují někde u lisu, tak si to stěží postaví doma a bude pracovat na lisu tam,“ nevycházel Středula z údivu.

Odbory jako řešení prosazují tzv. kurzarbeit, tedy dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. „Doporučujeme státu, aby se nad tím skutečně velmi zamyslel,“ zdůraznil Středula.

„My jsme připraveni na operativní opatření, aby nenastala situace jako dnes. Bylo vyhlášeno, že lidé přijíždějící z Itálie půjdou do karantény, ale neřešila se otázka online dodávek mezi Českem a Itálií,“ podotkl. Doplnil, že to samé může nastat i u dalších zemí, protože i v Německu rostou počty nakažených. Český průmysl je na ten německý navázán velmi úzce.

Z toho pohledu je třeba to řešit ve vztahu k ekonomice. „Musíme také přemýšlet, jak zachovat kupní sílu obyvatelstva. Když je na nemocenské člověk v Německu, tak má sto procent své mzdy po dobu šesti týdnů. V Česku to tak není, a tedy může dojít k propadu spotřebitelských návyků,“ varoval Středula a vyzval vládu, aby to urychleně začala řešit.

„S ministrem Havlíčkem už jsem mluvil, jsme připraveni věci řešit, Vše se řeší ad hoc v rámci vývoje koronaviru,“ doplnil Středula. Zástupci odborů tedy chtějí znát pravidla pro zaměstnance a jednat o náhradě újmy těm, kteří musejí do karantény.

Psali jsme: Ústavní činitelé proberou vztahy s Čínou, koronavirus či migraci Stát jako kabaret, ministr Superstar se nakrucuje. Občan zuří kvůli tomu, co se dělo s výsledky korona testů jeho dětí Pražský lékař si přivezl z Itálie koronavirus. Ještě dva dny normálně ordinoval Premiér se dnes sejde mimo jiné s hejtmany kvůli koronaviru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.