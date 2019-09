Kosovo: Generál Šándor se vyjádřil. I o Petříčkovi

Bezpečnostní analytik Andor Šándor má za to, že česká diplomacie je v podstatě zoufalá. Stačí se podívat na to, co se od roku 1999 dělo v Kosovu a jaká kanonáda zaznívá vůči Číně přímo z obrazovek České televize.

Prezident Miloš Zeman při návštěvě Srbska na plnou pusu prohlásil, že má rád Srbsko a nemá rád Kosovo. Tímto prohlášením vzbudil na české politické scéně značný rozruch, ale bezpečnostní analytik Andor Šándor připomněl, jak to vlastně s Kosovem všechno začalo.

„Pokud jde o to Kosovo a bombardování Srbska Aliancí, bude správné si připomenout, co bylo cílem této akce, která neměla mandát OSN. Cílem bylo zajistit multietnické Kosovo, tedy zabránit Srbům, aby vyháněli kosovské Albánce. Jaký je výsledek po dvaceti letech? Kosovo je albánské, kromě tří srbských okresů na severu. Nikomu to nevadí,“ podivoval se Šándor.

Ve stínu sporů o Kosovo navíc podle analytika poněkud zapadla jiná důležitá diplomatická bitva. Bitva mezi Českem a Čínou, do které rázně vstoupil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), když čínskému velvyslanci v Praze Čang Ťien-minovi důrazně vyčinil za to, jak pošlapává česko-čínské vztahy. Čína zrušila již čtyři domluvená kulturní vystoupení českých souborů na svém území a Zaorálek se na čínského velvyslance zlobil, že tamní komunistická vláda naše kulturní soubory trestá za to, že jsme demokratickou zemí a představitelé naší samosprávy, včetně pražských zastupitelů, mohou svobodně vyslovovat své názory. Třeba i o Číně.

Své rozhořčení dal Zaorálek najevo přímo v Interview ČT24.

Šándor se domnívá, že reakce na Zaorálkova slova se dostaví brzy. A nebude se nám líbit.

„Včerejší (ne)diplomatické údery Miloše Zemana na solar plexus Kosova v Srbsku zastínily bezprecedentní kritiku čínského velvyslance v Česku, nepochybně oprávněnou, vyjádřenou ministrem kultury Zaorálkem (Interview ČT 24). Sám ministr nepřímo potvrdil, že věc zřejmě konzultoval s ministrem zahraničí Petříčkem, který mu ten den volal kvůli jiné šarádě, a to sporu o Koněva. Je skutečně výživné poslouchat kritiku jedněch úderů a sám zasazovat stejné v přímém přenosu. Výsledkem je zoufalá diplomacie naší země, teď již v přímém přenosu. Myslím, že výsledky uvidíme záhy, a zřejmě nás moc nepotěší,“ uvedl Šándor.

