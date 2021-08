Koudelka odposlouchával i Babiše. Ondřej Hejma ví své: Divná schůzka

I Ondřej Hejma se ve své show věnoval tomu, co o víkendu prozradil prezident Miloš Zeman. Podle něho šéf BIS Koudelka odposlouchával i Andreje Babiše. „Koudelka pak přijel za Babišem do Strakovy akademie. A tam za půl hodiny Babiše nějakým záhadným způsobem přemluvil. A Andrej Babiš to své rozhodnutí změnil a plukovníka Koudelku ve funkci nechal,“ řekl. Když Miloš Zeman nedosáhl svého přes Andreje Babiše, chce se podle něj točit na něčem jiném, aby Koudelku odstřelil.

„No Bože, to se toho stalo. Jako bysme si nepamatovali, že prezident Obama odposlouchával všechny evropské vůdce,“ zlehčoval nařčení a dodal, že v době mobilních telefonů je to normální, „o všech se ví všechno,“ a vědí to všichni, kdo to potřebují vědět. „Nám nezbývá, než se chovat přiměřeně normálně, aby z toho nebyl malér,“ konstatoval komentátor s dovětkem, že v politice je to ovšem těžké.

Podle něho je odposloucháván i Andrej Babiš. Zeman totiž přišel s historkou, jak mu Babiš slíbil, že Michala Koudelku odvolá. „Koudelka pak přijel za Babišem do Strakovy akademie. A tam za půl hodiny Babiše nějakým záhadným způsobem přemluvil. A Andrej Babiš to své rozhodnutí změnil a plukovníka Koudelku ve funkci nechal. Tak já myslím, že člověk nemusí být vystudovaný jaderný fyzik, aby si dal jednu a jednu dohromady a vyšlo mu, že ten Koudelka na toho Babiše něco má, že ho nejspíše odposlouchává a že to bude něco strašného,“ spekuloval.

Hejma se pak tázal, proč Zeman z Babiše dělá touto historkou vydíratelného ústavního činitele, když jinak má premiér prezidentovy sympatie. A usuzuje, že je to proto, protože se Miloš Zeman hodlá točit na tom, zda měl plukovník Koudelka všechna náležitá povolení a zdůvodnění pro nasazení odposlechů. Poznamenal, že odposlechy se nasazují u mafiánů. „Pak už přicházejí do hry Jankové Kroupové, Kmentové a jiní,“ rýpl si. Je to prý poslední pokus Miloše Zemana odstřelit plukovníka Koudelku. Ale jak se situace vyvine, se ukáže až po volbách.

Dotkl se také Zemanových slov o NATO. Podle něj si tak Miloš Zeman připravuje půdu pro to, aby mohl navrhovat, že by se z neúspěšného NATO mělo vystoupit. „On se drží pořád toho svého terorismu, protože to se dobře poslouchá, že s teroristy je potřeba bojovat. Ale víte, ten terorismus je něco jako covid. S tím je hrozně těžké bojovat, protože terorista stejně jako covid není vidět, udeří kdy chce, jak chce, nemáte proti němu žádné zbraně a vlastně ho můžete jenom utlumovat, uhýbat před ním, schovávat se atd.“ namítal komentátor.

Jediná lidská obrana proti covidu je dle Hejmy správná životospráva, zdravý imunitní systém, sport a zdravá výživa a také pozitivní přístup k životu. A i v boji s terorismem je prý třeba, aby se lidé k sobě chovali dobře v mezinárodní politice, aby se nevedly agresivní války a neničily životy celých zemí. „Protože taková země, která je rozdrcená nějakou obrovskou velmocí, která je za pomocí technologií rozbombarduje a zničí, tak těm lidem nezbývá nic jiného, než se bránit partyzánskou, guerillovou válkou,“ soudil Hejma a dodal, že hranice mezi teroristou a bojovníkem za svobodu je tenká jako lidský vlas. Připomenul, že když mudžahedíni bojovali proti sovětské okupaci, tak byli považováni za osvoboditele a byli USA podporováni. Ale po invazi USA se pohled změnil. Nicméně rozpuštění NATO podle Hejmy k cíli nevede.

Další téma zmíněné Milošem Zemanem bylo očkování a v tomto ohledu je prezident podle Hejmy babišovec. Zajímavé podle něho je, že Miloš Zeman otálí s třetí dávkou očkování až na jaro, prý po konzultaci s lékařem. A také prozradil, že jeho dcera ještě očkovaná není. Strašení podle něho nicméně jede dál, ale protože místní strašáci již nefungují, tak se straší zahraničními. Například poradní radou britské vlády. „To jsou takoví ti jejich Smejkalové,“ prohlásil. Dotyčná rada prý straší tím, že může vzniknout mutace odolná proti očkování, která vrátí situaci do stavu v minulém roce.

„Klasický strašení. Nikdo nic neví. Ale je možné, že. Je realisticky možno očekávat. Může se stát. A tak dále. Samozřejmě nakreslíme ten nejčernější možný obrázek,“ shrnul a dodal, že černé obrázky umí kreslit každý, ale je otázka, zda se v takovém prostředí dá vůbec žít.

