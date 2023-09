Koudelkovo „bububu“ s ruským agentem? Vážné pochyby. Něco totiž neřekl

reklama

Za konferencí s názvem „Dezinformace a hybridní působení, reakce státních a veřejných institucí“, které se zúčastnili mluvčí z klíčových resortů, Bezpečnostní informační služby i dvou ústředních policejních útvarů, se s evidentní hrdostí ohlédl předseda sněmovního výboru pro bezpečnost a poslanec ODS Pavel Žáček, jenž nad jejím konáním převzal záštitu. „Konference se dotkla tématu dezinformací, které je komplexní a složité. Je to téma, týkající se mimo jiné negativních zahraničních vlivů a zvyšování odolnosti naší společnosti, přičemž má také svou politickou rovinu, a proto je tak náročné dobrat se k jednotnému přístupu. To však neznamená, že se mu nebudeme i nadále věnovat, ať už v pracovních skupinách ve Sněmovně či z vládní úrovně,“ vyjádřil se k významu akce Pavel Žáček.

Největší mediální pozornost vyvolala ta pasáž z vystoupení ředitele BIS, v níž Michal Koudelka líčil, jak úspěšně si počínala jím řízená civilní kontrarozvědka. „BIS se podařilo odhalit, že jeden z dlouhodobých ruských vlivových agentů v České republice rozdal úplatky v hodnotě několika tisíc eur za šíření ruské propagandy. Konkrétně šlo o to, že tento vlivový agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci rozdával tisíce eur, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničně politické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. K šíření těchto ruských informací byly využity dokonce i veřejně známé osobnosti,” zdůraznil Michal Koudelka. Překvapivě pak dodal, že dezinformační prostředí v Česku funguje spontánně a není centrálně řízené, pouze se narativy prospěšnými Rusku většinou jen inspiruje.

Rusové byli vždy škudlilové, pár tisíc eur zas tolik není

„Několik tisíc euro na ,šíření ruských narativů‘ je hodně málo… Rusové byli vždy škudlilové. Předpokládejme, že několik je pět. To je 122 043,50 Kč dle aktuálního kursu. Tolik si vydělá jeden průměrný oborově specializovaný novinář u průměrné vlivové PR agentury za PR články – například o hardwarových novinkách v mobilních telefonech, kde bude chválit 200 MPix fotoaparát telefonu Samsung, ačkoliv ten fotoaparát má pouze 50 Mpix, o čemž důsledně pomlčí. Nebo bude popisovat cestování do exotických zemí Středního Východu, aniž zmíní, že vás okradou už na nádraží, vaši ženu uvězní za to, že odmítla nosit na ulici čádor, a v každém hotelu jsou blechy a štěnice,“ komentuje pro ParlamentníListy.cz politický a mediální analytik Štěpán Kotrba vystoupení šéfa BIS.

Směšné bububu ředitele BIS fungovat nikdy nebude

„O tom všem lze psát… Je to trestné? Je trestné jezdit s novináři na propagační zájezdy k moři, které platí cestovka a jedinou protislužbou je poslat cestovce uveřejněnou reportáž s krásnými fotografiemi?

Pro mne je ruský ‚narativ‘ například článek o tom, že ukrajinská armáda je stejně jako ukrajinská ekonomika vyčerpaná, špatně placená, špatně vybavená – dnes už zastaralou sovětskou, nebo po skladištích posbíranou západní technologií bez servisní a školicí podpory. Naposled jsem podobný četl v New York Times. Stejně jako to, že Ukrajina v dohledné době několika měsíců prohraje, pokud zvítězí v USA republikáni. Protože západní sankce na Rusko neúčinkují, Rusko má desetkrát vyšší ekonomické i vojenské zázemí a jeho ‚speciální operace‘ – pardon války – se účastní pouze jeden vojenský okruh z pěti. A že závěrečná vojenská operace dle všech pravidel vojenské taktiky povede k ovládnutí Oděsy až po Dněstr, aby byla Ukrajina odříznuta od moře, přestala být stranou Úmluvy z Montreaux a byla v exportu po moři zcela závislá na ruských přístavech a jejich cenách. To je ‚narativ‘, který se uprostřed českého ukrooptimistického fangličkaření blbě poslouchá. Přitom je to pravda. Vidíte, a já vám ji říkám zadarmo…

Víte, Koudelka je čučkař. Jeho směšné bububu fungovat nebude. Nikdy. Proti jakékoliv propagandě se dá bojovat pouze pravdou – suchým zpravodajstvím bez hodnotících přídavných jmen a příslovců,“ konstatuje Štěpán Kotrba.

Koudelkův úřad by měl vyvrátit množící se spekulace

Bývalý diplomat Petr Vacek má k Bezpečnostní informační službě o poznání větší respekt. „Jsem rád, že BIS plní svůj úkol stanovený jí zákonem, tedy získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky. S vědomím profesionality této služby jsem nikdy nesdílel názory o ‚čučkařích‘ či jiná povrchní hodnocení její činnosti. Očekávám proto, že BIS, stejně jako v mnoha důležitých případech v minulosti, poskytne občanům tohoto státu přesnější informace a vyvrátí tak množící se spekulace o tom, že se v daném případě jednalo jen o účelové aktivní opatření s cílem potlačit svobodnou veřejnou diskusi, která je nezbytnou součásti demokraticky fungujícího právního státu,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Petr Vacek, člen Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod.

To mediální analytik Radim Hreha využívá Koudelkovo vystoupení na konferenci „Dezinformace a hybridní působení, reakce státních a veřejných institucí“ ke srovnání s některými politickými špičkami. „Z vyjádření ředitele BIS Michala Koudelky je patrné, že pan generál je na rozdíl od prezidenta Petra Pavla a jeho poradců, stejně jako komisařky pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové z komise Ursuly von der Leyenové, poněkud vyšší klasa. Jeho sofistikované vyjádření ve stylu vlk se nažral a koza zůstala celá, včetně sdělení mezi řádky, je v éře opětovného potírání kritického myšlení a jednostranné ideologizace společnosti, tentokráte dle západního vzoru, úctyhodným počinem,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha.

Ruskou propagandu v Česku realizuje pouze několik jedinců

„Šéf BIS totiž v době aktivního vyhledávání dezinformací a propagandy ve všech zemích vyspělého Západu svým způsobem zpochybnil slova komisařky Jourové, která počátkem týdne vyjádřila nespokojenost s dosavadními výsledky uplatňování unijního kodexu o dezinformacích. Jeho signatářům Jourová sdělila, že si cení jejich úsilí, nicméně očekává, že vyvinou ještě větší. A závěrem svého hodnocení dodala: ‚Ruská propaganda je na internetových platformách stále velmi výrazně přítomná. Kreml bojuje bombami na Ukrajině, pomocí slov pak všude jinde, včetně Evropské unie‘. Nicméně, zmíněná zpráva BIS Evropské komisi nejspíš připomene, že ruská propaganda využívá i v Bruselu důvěrně známou korupci, kterou však u nás realizuje pouze několik jedinců, z nichž jednoho ‚dlouhodobého‘ se nám povedlo odhalit,“ podotýká mediální analytik.

Veřejnost mohla ze sdělení ředitele Bezpečnostní informační služby usoudit, že stačí jen několik tisíc eur k ovlivnění veřejného mínění v Česku, a to i díky veřejně známým osobnostem. „V tom je podstata lidového rčení o vlku a koze. Šéf BIS dle všeho využil základního principu vyspělých západních společností, jejichž protagonisté uctívají tržní principy podložené všudypřítomnou korupcí. Těm byla jeho slova určena,“ domnívá se Radim Hreha. Nezaskočila ho ani Koudelkova slova o to, že v Česku funguje dezinformační prostředí spontánně a není centrálně řízené, pouze se narativy prospěšnými Rusku většinou jen inspiruje. „Ředitel BIS je dokonale v obraze a na rozdíl od koaličních poslanců, senátorů či vládních činitelů, nepohrdá občany kritického myšlení,“ uzavírá své hodnocení bývalý šéf Slovenské televize.

