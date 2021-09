Kouř Augustové za chování ČT. Majerová lomila rukama a nachytala ji

Moderátorka ČT Marcela Augustová ve studiu přivítala Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, lídryni uskupení Trikolóra – Svobodní – Soukromníci. A ta spustila pořádnou kanonádu. ČT se vůbec nechová veřejnoprávně! To i soukromé televize jsou lepší! Marcela Augustová začala ČT hájit: Kritériem pro zvaní do diskusí je třeba i zastoupení v Parlamentu. My máme tři poslance, odvětila na to Majerová. Ta nakonec lomila rukama.

Moderátorka Událostí, komentářů České televize Marcela Augustová vyzpovídala dalšího politického lídra, či spíše lídryni, a to Zuzanu Majerovou Zahradníkovou za uskupení Trikolora - Svobodní - Soukromníci. Veřejnoprávní televize zve politiky podle čísel, která dostala vylosována pro nadcházející volby do Sněmovny. Majerová Zahradníková má se svým uskupením číslo 8.

Marcela Augustová položila Zuzaně Majerové Zahradníkové stejné anketní otázky jako všem ostatním lídrům.

Nejprve se zeptala, jak lídryně hodnotí současnou koronavirovou situaci.

Majerová Zahradníková koncept anketních otázek kompletně rozbila a začala mluvit po svém, podobně jako před pár dny např. lídr Volného bloku Lubomír Volný. Augustové s gustem vynadala za to, jak ČT nastavila modely předvolebních debat.

„Paní redaktorko, já se velice omlouvám, ale já musím říct na úvod něco velice důležitého, protože tohle je moje vůbec první příležitost za Trikoloru v ČT vystoupit a nemohu nezmínit to, co se tady děje. Vy jste si pro letošní předvolební debaty udělali svou hranici u sedmi stran. Přitom tři další strany - jsou to ČSSD, komunisté a Přísaha - a my dokonce už v novodobých výsledcích veřejného mínění Přísahu předbíháme. Já osobně cítím, že z hlediska veřejnoprávní televize, kterou si platíme všichni, to není férový způsob,“ obula se do Augustové Majerová Zahradníková.

Zuzana Majerová Zahradníková TSS



Moderátorka okamžitě kontrovala, že klíč ke zvaní do debat byl nastaven tak, že se do debat dostanou ti, kteří se v sociologickém průzkumu volebního potenciálu z přelomu srpna a září tohoto roku ocitli na prvním až sedmém místě.

„Ale není to jediné kritérium. Klíčem ke zvaní do debat jsou mimo jiné také váha zastupitelských subjektů v hlavních orgánech zastupitelské demokracie, v úvahu se bere tradice politické strany, velikost členské základny, zastoupení v některých z komor parlamentu nebo dlouhodobě relevantní podpora v průzkumech veřejného mínění u volebního modelu realizovaném agenturami, které jsou členem sdružení Simar. Těmto dlouhodobějším kritériím vaše uskupení neodpovídá,“ vysvětlovala Marcela Augustová.

Majerová Zahradníková se po dobu jejího výkladu usmívala a když Augustová skončila, vyrazila šéfka Trikolory znovu do útoku.

„To je velice zvláštní. Vy jste tam četla ty kritéria a my máme 3 poslance,“ podotkla Majerová Zahradníková.

Augustová dodala, že ČT při zvaní do debat vzala v potaz i to, u kterých politických subjektů se podpora dynamicky vyvíjí a zatímco u Přísahy se vyvíjela pozitivně, u Trikolóry tak velká dynamika patrná nebyla.

Moderátorka Marcela Augustová

Poté se Augustová chtěla vrátit k anketním otázkám a Majerová Zahradníková nad ní lomila rukama.

„Je škoda, že dneska byl duel z Vysočiny a já na všech ostatních televizích, jako je Nova, jako je CNN Prima News, nebo TV Barrandov, které jsou sice soukromé, ale chovají se daleko víc veřejnoprávně, tak tam jsem své názory tisíckrát opakovala. Ale pojďme na to,“ zaznělo od Majerové Zahradníková.

Opatření vlády ke covidu považuje za nelogická, chaotická a to po celou dobu vývoje pandemie.

Kriticky se stavěla i ke zvyšování státního dluhu.

„Jelikož jsme jediná pravicová a konzervativní strana, tak žádný schodek pro nás přijatelný není. Tvrdě se postavila i proti zvyšování daní. To prý nikomu nepomohlo. „Podporujeme rovnou patnáctiprocentní daň a na životně důležité komodity 10 procent,“ uvedla.

Pár slov věnovala i dopravě. Ta je podle ní v Česku v katastrofálním stavu.

Nekompromisní byla i v pohledu na Afghánistán.

„Je to klasická ukázka vývozu demokracie do země, která vnímá demokracii úplně jinak. A to, co se stalo v Afghánistánu, pocítíme všichni,“ varovala Majerová Zahradníková s tím, že musíme posilovat vlastní bezpečnost.

Trikoloře podle Majerové Zahradníkové leží na srdci i ochrana životního prostředí, ale té prý nedocílíme prosazováním tzv. Green Dealu.

„Když bychom se podívali na celý ten Green Deal, tak on opravdu není o ochraně planety, čištění studánek a ochraně amazonských pralesů. Green Deal zásadně prodražuje život všem našim lidem ve všech komoditách, takže my samozřejmě chceme, aby příroda byla chráněna, ale není to otázka Green Dealu. My chceme, aby byla chráněna pro lidi a ne proti lidem,“ pravila.

Nakonec konstatovala, že po úspěchu ve volbách chce významně otočit kormidlem naší země doprava a podporovat živnostníky a podnikatele.

Celý rozhovor naleznete zde

