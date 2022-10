Kovářová a Ondřej Neff to schytali na Twitteru. Nesabotovat mladým svět a dožít na vejminek, vzkázala Vymětalíková z ČT

reklama

Vše odstartoval rozhovor Daniely Kovářové na CNN Prima NEWS, kde senátorka nešikovně vysvětlovala, že homosexuálové jsou různorodá skupina, která určitě nemůže mít jednoho mluvčího, který by mluvil za všechny.

„Je jednoduché sypat homosexuály do jednoho hrníčku a hovořit o nich jako o jednorozměrné komunitě, tomu tak není. Je to barevná a různorodá skupina a pochybuju, že tady je někdo, kdo hovoří za ně jednotným hlasem. (…) Můžeme mít gaye liberála, který navštěvuje speciální kluby, které jsou zvláštní sortou míst, to jsou přece úplně oddělení lidé, takže směšovat je do jedné skupiny… Takže pokud někdo tvrdí, že mluví za celou komunitu, no tak to není pravda,“ uvedla mimo jiné Kovářová.

V souvislosti s útoky v Bratislavě na gay klub Tepláreň ale její slova vyvolala hněv na sociálních sítích. Opřela se do ní například novinářka Linda Bartošová, podle níž by se neměla taková slova, jaká pronesla Kovářová, vůbec tolerovat.

„Chtěla bych paní Kovářovou ujistit, že do gay a queer barů chodí lidi úplně stejní, jako jsme my všichni, z vlastní zkušenosti se v nich i hetero ženy kolikrát například cítí bezpečněji než na místech, kam asi chodí podle senátorky ‚neoddělení‘ lidé. S podobnými výroky bychom už měli přestat mít trpělivost. Už dost. Jestli nás ani útok na Slovensku nedonutí tyhle věci přestat tolerovat, pak jsme fakt ztracení,“ uvedla ostře Bartošová.

S podobnými výroky bychom už měli přestat mít trpělivost. Už dost. Jestli nás ani útok na Slovensku nedonutí tyhle věci přestat tolerovat, pak jsme fakt ztracení. — Linda Bartošová (@lindabartos) October 15, 2022

Takovou reakci považují publicisté Barbora Koukalová a Petr Konečný z Expres.cz za šílenou. „S podobnou šíleností se setkáváme u Lindy Bartošové, aktivní novinářky, což je naprosto neuvěřitelné, která komentuje vystoupení senátorky Daniely Kovářové tak, že podobné projevy nesmíme tolerovat. Docela by nás zajímalo, slečno Bartošová, za koho mluvíte, protože za nás ne. Čili jestli máte nějaký seznam osob, za něž vydáváte svá obecná prohlášení, vyvěste jej veřejně, ať je jasné, koho jmenovitě vaše my zahrnuje,“ vzkazují Bartošové.

Olej do celé situace nechtěně přilil spisovatel Ondřej Neff, kterému vadí, že se kolem tématu homosexuality nedá věcně diskutovat a lidé s názory jako senátorka Kovářová jsou ihned označováni za homofoby.

„Společenská atmosféra po vraždě v bratislavském klubu Tepláreň zhoustla. Poté, co si devatenáctiletý slovenský fašista zahrál na Breivika a vypálil osm výstřelů, z nichž třemi trefil, dvakrát fatálně, je skoro nemožné věcně diskutovat o čemkoli, co se týká rodiny a homosexuality. Kdysi to byla kriminalizovaná menšina, pak možná odstrkovaná nebo opomíjená skupina a teď všechno směřuje k tomu, aby se z ní stala kasta nedotknutelných, kolem níž je dlužno chodit po špičkách a v mírném předklonu, aby člověk nevyfasoval nálepku homofob,“ píše Neff ve svém sloupku, nazvaném Kasta nedotknutelných.

„Za královnu homofobů je teď označována senátorka Daniela Kovářová. Po sítích běhá výstřižek jejího vystoupení na CNN Prima NEWS, kde prezentuje svůj postřeh, že mezi příslušníky gay komunity jsou velké rozdíly a ne každý gay frekventuje podniky, jako je Tepláreň. Je třeba hodně krátkého spojení, abychom z tohoto prostého konstatování odvodili, že Daniela Kovářová schvaluje ostrostřelbu do lidí. Nicméně toto krátké spojení funguje. Abyste nafasovali nálepku homofoba, už stačí vyslovit námitky proti homosexuálním manželstvím a surogátnímu mateřství,“ štve Neffa.

Tento jeho sloupek vyvolal další názorovou explozi na Twitteru. Tam ho například moderátorka ČT Darina Vymětalíková poslala na vejminek, aby „nesabotoval“ tento svět mladé a progresivní generaci. „Je to tak, je asi přirozené, že staří nerozumějí nastupujícím generacím, ale přirozené by bylo stáhnout se na vejminek a nesabotovat, protože současné generace si tvarují svět, ve kterém prožijí svůj produktivní život. Staří už mají splněno. Ten, kdo to nechápe, se stává směšným,“ vpálila Neffovi.

Je to tak, je asi přirozené, že staří nerozumí nastupujícím generacím, ale prirozené bylo stáhnout se na vejminek a nesabotovat, protože současné generace si tvarují svět, ve kterém prožijí svůj produktivní život. Staří už mají splněno. Ten, kdo to nechápe, se stává směšným. — Darina (@darina_vymetali) October 18, 2022

Tvrdě reagoval i filmový publicista Kamil Fila, který naopak za člena kasty nedotknutelných označil samotného Neffa, protože prý může psát do rubriky, kterou nikdo needituje. „Nedotknutelná kasta devadesátkových dinosaurů, kteří nerozumějí světu, odmítají se vzdělávat, píšou texty plné dezinformací a faulů, volají po diskusi, aniž by uměli diskutovat, a mají to privilegium být otiskováni v rubrice, v níž se needituje,“ uvedl na adresu spisovatele.

Nedotknutelná kasta devadesátkových dinosaurů, kteří nerozumějí světu, odmítají se vzdělávat, píšou texty plné dezinformací a faulů, volají po diskusi, aniž by uměli diskutovat, a mají to privilegium být otiskováni v rubrice, v níž se needituje. pic.twitter.com/jBJ64D3ppF — Kamil Fila (@KamilFila4) October 17, 2022

To rozpálilo Koukalovou s Konečným, kteří se ptají, kdo je Fila a co dokázal, že takto mluví o oceňovaném spisovateli. „Alarmujícím stavem je upozorňování na nějakou privilegovanost a na to, že Ondřej Neff má nějaký prostor v médiích a mít by ho neměl, protože někdo jiný si myslí, že není dost progresivní. Kamilu Filovi je 42 let, i kdyby teď začal dělat něco smysluplného, Ondřeje Neffa už nikdy nedostihne. Neff publikuje od 80. let minulého století, píše science fiction, překládá knihy, je považován za průkopníka digitální fotografie v Česku. Kamil Fila má za sebou jednu stále nevydanou knihu, a to hanopis na Radima Uzla,“ srovnávají publicisté práci obou soků.

Poté dodávají, že jde asi jen o snahu průměrných lidí zviditelnit se na úkor těch slavných. „Kdo rád zpochybňuje? No přece ta druhá strana světa, ta průměrná. Průměrnosti je potřeba, balancuje rovnováhu. A když jste se svou průměrností srovnaní, vytváříte to, čemu se říká ‚mlčící většina‘. Jenže když se svou průměrností vyrovnaní nejste, zbude vám ‚boj‘, protože jinak na svou osobu upozornit neumíte,“ pálí do Fily a dalších.

